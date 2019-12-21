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Все про:Нафтогаз (2824) Северный поток (557) Коболев (363)

 "Лучший новогодний подарок": Коболев о санкциях США против "Северного потока-2". ФОТО

Глава Нафтогаза Андрей Коболев прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом закона об оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает санкции против "Северного потока-2".

Об этом Коболев написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - сообщил Коболев и опубликовал фото с церемонии подписания оборонного бюджета.

Лучший новогодний подарок: Коболев о санкциях США против Северного потока-2 01

Читайте также: Швейцарская компания Allseas остановила участие в строительстве "Северного потока-2"

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Лучший новогодний подарок: Коболев о санкциях США против Северного потока-2 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166691
 
   
 Топ комментарии
 
От кацапи тому вчора і підписали угоду на транзит, бо нині підписувати довелося б вже без своїх "хотєлок" про відмову України від позовів. Зєлєнскій, поспішивши з підписанням, знову спас кацапів, як з моряками.
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Таки так!Зеленський ще раз врятував рашистів,поспіхом підписавши контракт по газу,навіть не поставивши політичні вимоги до РФ,вийти з хоча би з окупованого Донбасу.Це вже не перший раз здає українські інтереси!Чий він Слуга!? Бо навіть язик не повертається назвати його нашим Президентом!Вже видно,що він й року тепер не "протяне"!Геть від влади!
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Там кстати оказывается есть маленький нюансик - разрешение на прокладку трубы в своих территориальных водах Дания давала таки швейцарской конторе. Потому просто так подогнать взамен другой кораблик не получится без бюрократической волокиты.
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Лизистрата @Lysistrata_by 18 ч.18 часов назад

Опасливый клиент в банке:
- Какая минимальная сумма вклада?
- 1000 рублей.
- А если банк обанкротится?
- Все вклады застрахованы в страховой компании.
- А если и она обанкротится?
- Есть гарантии государства.
- А если Россия развалится?
- И что, вам жалко на это 1000 рублей?!
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Вы уж выберите тактику или договариваться или горю радоваться. Только с коболевым никто не свдитьс уже за стол. А 340 миллионов он в прошлом году получил
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Зеля мочит в сортире КГБиста.Анекдот из ютуба
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Ребята, признайте заслугу Трампа, то, что он продавливал через республиканцев в сенате с 2018 года и теперь подписал:
а еще в 2018г евробарыги утверждали :
"Остановить строительство "Северного потока-2" уже не удастся, - еврокомиссар Эттингер"Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 637При этом "Газпром" обязан заключить "честную сделку" по транзиту газа Украине.Об этом еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявил в интервью изданию Spiegel, фрагменты которого публикует DW, сообщает Цензор.НЕТ.тПо словам еврокомиссара, угрозы американского президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется из-за участия в строительстве газопровода в энергетической зависимости от российского газа, не являются основанием для остановки проекта.
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Трамп под импичментом и всякая помощь Украине и выступления против паРаша ослабляют аргументы против Трампа...
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Когда-то умный человек по имени Вольтер сказал: ""Если-бы Сатана захотел стать Богом, ему поневоле пришлось-бы принять на себя атрибуты "божественности"...".
Перефразируя это "крылатое выражение", можно вполне уверенно заявить: "Если Зеленский захотел стать Президентом, ему, поневоле, придётся принять на себя атрибуты "президентства" и продолжать политику Порошенко, потому что своей "политики" он не имеет...". ("не имеет" - от слова "вообще"...).
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Однозначно, стоит уточнить, что президент что-то обязан делать, хочет он того или не хочет, только разница в том, что Порошенко мог делать, а Зелемойский в принципе не может, по разным причинам.
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Немного не так... Порошенко был "политически мотивирован", а Зеленский - нет... Порошенко делал "по желанию", а Зеленский - "по принуждению"... Ведь "принудители" главные сидят не на Банковой, а стоят на "Майдане"...
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Всё - так.
"...не может, по разным причинам...."
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Почему в России всем наплевать на Нафтагаз, а тут целыми днями только о Газпроме и говорят.

Омерика памагииииии..
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Скоро за "ножками Буша" снова в очереди выстраиваться начнете.
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Уже 5 лет стоим. Тут на цензоре писали. И это.. рашка уже развалилась 4 года назад.
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Кстати, почему в загнивающем Евросоюзе, а не на вставшей с колен исторической Родине? "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2152
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Скорее потому что цензор разрешает пропагандировать флаг БССР, хотя это запрещено законом о декоммунизации, а флаг УССР панически боится. Объясните этот феномен.
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Это не флаг БССР. Остальное -не в тему. У лишнехромосомных все равно туго с пониманием. "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8957
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То что ты серпимолот со звездой замазал, не означает что все другие слепошарые как ты. "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 495 Флаг БССР как был так и остался.
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Лахта, это не флаг БССР, а весьма похожий, для создания иллюзии социального государства, как аналогия для лохов - Голобородько и Зелемойский.
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Лахта, у тебя звёздочки на флаге США отклеились, зрячий ты наш. :D
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То есть с пропагандой коммунистической символики, со своей стороны, ты уже согласен. Как ты можешь жить после того как грубо нарушаешь закон Украины о декоммунизации?
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Лахта, пропаганда дебилизма под флагом США нисколько не отражает какого-либо твоего отношения к США.
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Я, в отличии от тебя, не нарушаю закон Украины о декоммунизации. А ты, как ярый порохобот, намеренно предал все идеалы Порошенки. Будь у тебя стыд или совесть, то искупил бы свою вину кровью, покончив с собой.
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Лахта, а ты не нарушаешь идеалы деамериканизации паРаша (для лишнехромосомных попроще, а не для детей "элиты" паРаши), выходя с Лахты под флагом США?
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Знал что руские дебилы, но чтобы до такой степени... Пенсионер безмозглый подрабатывает? Я про леона.
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Это не его флаг. У него власовский триколор. "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4573
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Потому что есть такой закон природы - когда Гаспрём выигрывает судебные дела , то все кацапСМИ трезвонят об этом на каждом углу . А когда проё....т , то они засовывают языки в задницы и молчат как "рыба об лёд " . "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8684 .
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Во всех Российских СМИ написано, что Газпром выплатит 3 млрд. Натагазу по решению суда. Ты о чем вообще говоришь ?
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для рыжей гниды коболева подарок. а простым смертным украинцам до одного места тот северный поток....
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Зачем тогда надо было спешить с согласованием условий контракта на транзит ? Это же глупо!Надо было продолжать выкручивать руки московской Гэбне, как она в 2009 это делала против Тимошенко! А США -респект.Украине надо учиться у америкосов защищать государственные интересы...
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це не глупо, це - свідомо.
Як і все інше, що роблять зелені мавпочки
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Считаете, что на переговорах по транзиту никто не знал, что санкции будут подписаны? Просто уверен, что именно из-за санкций и угроз исков грязьпром вынужден был пойти на подписание контрактов
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"Нафтогаз" разбушевался "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5413
"«Нафтогаз» подал в Окружной административный суд Киева иск к правительству Украины с просьбой признать недействительным предоставление американской компании Ukrainian Energy права на разработку Варвинского месторождения в Черниговской области, пишет журнал Time."
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Ему лишняя хромосома мешает, как и всем скрепоносным.
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СП 2 так или иначе будет достроен.
У нас пять лет на деверсификацию,и развитие собственной добычи.
Пять лет это не передышка, а время на обеспечение собственной добычи,и поиска альтернативных поставщиков,тогда и с Р.Ф,можно будет говорить чисто с экономических сображений.
Просрем на радостях эти пять лет,нам жопа!
Так что не надо сильно радоваться,а начинать работать!
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Работаю . Пилю бесплатно (за дрова) абрикосы , вишни , черешни , яблони , орех у соседей . "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8766
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Давайте поздравим Андрюшу Коболева
Самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным понятиям, которые окружали нас последние 28 лет...

Друзья, давайте поздравим Андрюшу Коболева.
Ведь его ежемесячная зарплата в размере... 31 ТЫСЯЧИ 511 ЕВРО, оказалась самой большой, среди всех руководителей крупнейших Европейских нефтегазовых Компаний.
Например руководитель компании Ofgem из Великобритании получает 26 667 евро в Месяц.
Руководитель Engie из Франции получает 19 667 евро в Месяц. Руководитель Tranzgaz из Румынии получает 18 500 евро в Месяц.
Руководитель Gaz-system из Польши получает 17 250 евро в Месяц.
Руководитель Lietuvos Energijos из Литвы получает 16 417 евро в Месяц.
Не правда ли Впечатляет?
Оказывается в самой бедной стране Европы, самые высокооплачиваемые Чиновники. Настоящий Парадокс.
А если говорить серьёзно, то с этим цирком давно пора Заканчивать. Пора наводить порядок с зарплатами наших государственных служащих и руководителей государственных Компаний.
Пришло самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным
понятиям, которые окружали нас последние 28 Лет...
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И это зарплата руководителя компании-прокладки,которую давно пора разогнать.Другими словами не пришей к п.. рукав.
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А гегемоныш, не боишься отравится колбаской, которая стоит 38 грн за килограмм?
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Шооо, опять обостренийо??
Клизму в моск себе вставь срачно!!
😁
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Извини - сразу не сообразил что ты туповат!
Так что поясняю - мой пост про качество колбасы по 38 грн/кг - это намёк на то, за маленькую зарплату на ответственной высокопрофессиональной должности ты получишь исключительно разворовывание и *******.....во.
Теперь тибе понятно о чём речь?
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Его не за что...
А попуредныкив , которыя ЗП ему сделали,
таки нада..
😁
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Он руководитель... да и новая власть тоже могла бы задуматься
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3 миллиарда долларов - приличная сумма!
Вот интересно - КУДА ЕЁ ДЕНУТ?
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Тем более у власти уже НЕ БАРЫГИ!)))
а КРИСТАЛЬНО чистые слуги Игрь Валерича...

ЗАЖЫВЕМ!!!!!)))))
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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.ю.
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Санкции санкциям рознь. Поэтому Какие конкретно санкции? Против кого конкретно?
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Формула Шредера-Штайнмаера:Выкачать 10 ярдов евро с Газпрома,и остановить поток.
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И в чем подарок, контракт на 5 лет уже подписан, и уже неважно дата окончания постройки СП-2. Суть контракта - на 5 лет, первый год 60 млрд, затем 4 года по 40 млрд, выплата 3 млд долга и отзыв всех прочих исков, тариф поднимут с 2,50 до 3,50.
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