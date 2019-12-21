 "Лучший новогодний подарок": Коболев о санкциях США против "Северного потока-2". ФОТО

Об этом Коболев написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - сообщил Коболев и опубликовал фото с церемонии подписания оборонного бюджета.

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Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".