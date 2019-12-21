 "Лучший новогодний подарок": Коболев о санкциях США против "Северного потока-2". ФОТО

Об этом Коболев написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - сообщил Коболев и опубликовал фото с церемонии подписания оборонного бюджета.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Опасливый клиент в банке:
- Какая минимальная сумма вклада?
- 1000 рублей.
- А если банк обанкротится?
- Все вклады застрахованы в страховой компании.
- А если и она обанкротится?
- Есть гарантии государства.
- А если Россия развалится?
- И что, вам жалко на это 1000 рублей?!
а еще в 2018г евробарыги утверждали :
"Остановить строительство "Северного потока-2" уже не удастся, - еврокомиссар ЭттингерПри этом "Газпром" обязан заключить "честную сделку" по транзиту газа Украине.Об этом еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявил в интервью изданию Spiegel, фрагменты которого публикует DW, сообщает Цензор.НЕТ.тПо словам еврокомиссара, угрозы американского президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется из-за участия в строительстве газопровода в энергетической зависимости от российского газа, не являются основанием для остановки проекта.
Перефразируя это "крылатое выражение", можно вполне уверенно заявить: "Если Зеленский захотел стать Президентом, ему, поневоле, придётся принять на себя атрибуты "президентства" и продолжать политику Порошенко, потому что своей "политики" он не имеет...". ("не имеет" - от слова "вообще"...).
"...не может, по разным причинам...."
Омерика памагииииии..
Як і все інше, що роблять зелені мавпочки
"«Нафтогаз» подал в Окружной административный суд Киева иск к правительству Украины с просьбой признать недействительным предоставление американской компании Ukrainian Energy права на разработку Варвинского месторождения в Черниговской области, пишет журнал Time."
У нас пять лет на деверсификацию,и развитие собственной добычи.
Пять лет это не передышка, а время на обеспечение собственной добычи,и поиска альтернативных поставщиков,тогда и с Р.Ф,можно будет говорить чисто с экономических сображений.
Просрем на радостях эти пять лет,нам жопа!
Так что не надо сильно радоваться,а начинать работать!
Самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным понятиям, которые окружали нас последние 28 лет...
Друзья, давайте поздравим Андрюшу Коболева.
Ведь его ежемесячная зарплата в размере... 31 ТЫСЯЧИ 511 ЕВРО, оказалась самой большой, среди всех руководителей крупнейших Европейских нефтегазовых Компаний.
Например руководитель компании Ofgem из Великобритании получает 26 667 евро в Месяц.
Руководитель Engie из Франции получает 19 667 евро в Месяц. Руководитель Tranzgaz из Румынии получает 18 500 евро в Месяц.
Руководитель Gaz-system из Польши получает 17 250 евро в Месяц.
Руководитель Lietuvos Energijos из Литвы получает 16 417 евро в Месяц.
Не правда ли Впечатляет?
Оказывается в самой бедной стране Европы, самые высокооплачиваемые Чиновники. Настоящий Парадокс.
А если говорить серьёзно, то с этим цирком давно пора Заканчивать. Пора наводить порядок с зарплатами наших государственных служащих и руководителей государственных Компаний.
Пришло самое время, начинать жить по законам и по совести, а не по кланово-коррупционным
понятиям, которые окружали нас последние 28 Лет...
Клизму в моск себе вставь срачно!!
😁
Так что поясняю - мой пост про качество колбасы по 38 грн/кг - это намёк на то, за маленькую зарплату на ответственной высокопрофессиональной должности ты получишь исключительно разворовывание и *******.....во.
Теперь тибе понятно о чём речь?
А попуредныкив , которыя ЗП ему сделали,
таки нада..
😁
Вот интересно - КУДА ЕЁ ДЕНУТ?
а КРИСТАЛЬНО чистые слуги Игрь Валерича...
ЗАЖЫВЕМ!!!!!)))))
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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