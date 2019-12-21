 Швейцарская компания Allseas остановила участие в строительстве "Северного потока-2"

Об этом фирма сообщила на своем сайте в ночь на субботу, 21 декабря, сразу после вступления в силу закона об американских санкциях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как следует из сообщения, компания приостановила свою деятельность по укладке трубопровода в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США. В Allseas также ждут указаний, содержащих "необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США".
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.
Свого часу ти мабуть теж це відчув на своїй скроні.
Как можно забрать трубоукладчик не утопив трубу? Или все-таки будут топить?
Как интересно, на сколько бабла паРашка полиняет.
ультранаціоналістичними ідеями та культивуючи велич арійської раси, з метою
дестабілізації ситуації в Німеччині австрійська компанія призупинила будівництво північного потопу.
РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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президента Путина укладывается целиком в две фразы: от "замочу в
сортире" до "за мочу в сортире".