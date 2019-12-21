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 Швейцарская компания Allseas остановила участие в строительстве "Северного потока-2"

Швейцарская компания Allseas, привлеченная к прокладке трубопровода для "Северного потока-2", временно остановила участие в строительстве.

Об этом фирма сообщила на своем сайте в ночь на субботу, 21 декабря, сразу после вступления в силу закона об американских санкциях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как следует из сообщения, компания приостановила свою деятельность по укладке трубопровода в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США. В Allseas также ждут указаний, содержащих "необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США".

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

Источник: https://censor.net.ua/n3166686
 
   
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Ай-ай-ай, ******* на РОГИ НАМОТАЛИ. Неужели это больно? Швейцарська компанія Allseas зупинила участь у будівництві "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 919
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попросите закончить проект сварщиков из центра судоремонта "Звёздочка" г. Мурманск.. Швейцарская компания Allseas остановила участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8203
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Идти против США , что писать против ветра . Очкуют .
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можно бесконечно наблюдать как сдувается вяличие Швейцарская компания Allseas остановила участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7787
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Интересна квеста. Вопрос в том, насколько это критично будет, может они туда всего лишь гайки поставляли?
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Кльопки.
Свого часу ти мабуть теж це відчув на своїй скроні.
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Интересно КАК технически это можно остановить? Я так понимаю один конец трубы на морском дне, второй приподнят на корабль, с которого происходит укладка.
Как можно забрать трубоукладчик не утопив трубу? Или все-таки будут топить?
Как интересно, на сколько бабла паРашка полиняет.
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зачем сразу топить?к подлодке какой нить скрепной привяжут...еще чай остались непотопленные?а там как бог даст Швейцарская компания Allseas остановила участие в строительстве "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2634
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На реконструкцию москвы потрачено в 2018 году больше денег, чем на постройку крымского моста и космодрома восточный вместе взятых. У москалей денег как у дураков фантиков
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Да вони там гроші комуніздять по-дорослому. Щороку плитку перекладають і т.д. Хай комуніздять, на здоров'я. Чим більш вкрадуть,тим краще.
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А на дрова чомусь не вистачає... Дивні справи у *****.
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Там 100 км осталось. Думаю, что Меркель сама дотянет в одиночку, хоть и не молодая. Тем более контракт на 5 лет, вообще спешить некуда
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так вот ты какая многоХодовОчка от ботксного,сколько лярдов в трубу выкинули в прямом смысле впустую вместо газифицирования Мордора за МКАДьем пенсии дороги пуйло спускает в унитаз
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Захопившись
ультранаціоналістичними ідеями та культивуючи велич арійської раси, з метою
дестабілізації ситуації в Німеччині австрійська компанія призупинила будівництво північного потопу.
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Все правильно написав, тільки компанія швейцарська.😁
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.
РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
./!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Жизнеописание
президента Путина укладывается целиком в две фразы: от "замочу в
сортире" до "за мочу в сортире".


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-От негарно получилось . Перед кацапами якось невдобно... Може їм канхвету классну дать? Тузік сладкій .
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