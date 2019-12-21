EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2451  79
Материалы по теме:
Все про:оборона (1129) помощь (3162) Северный поток (557) Трамп (2705)

 Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2"

Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп в пятницу вечером подписал ежегодный закон об оборонной политике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Белого дома поставил подпись под документом в торжественной обстановке на авиабазе "Эндрюс" близ Вашингтона, где обычно базируется президентский самолет. При этом Трамп отметил, что документ обеспечивает финансирование космических сил США, а также определенные социальные меры для американских военных, в частности 12-недельный декретный отпуск.

Читайте также: Трамп готов подписать оборонный бюджет США на следующий год, предусматривающий 300 млн долл помощи для Украины

Закон, который выделяет на оборонные нужды США $738 млрд, предусматривает 300 миллионов долларов военной помощи Украине. Отдельным разделом в нем прописаны санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3166682
 
   
 Топ комментарии
 
Самое время плешивому ублюдку из КГБ рассказать какие у него есть замечательные "тополя" и показать новые мультики про ракеты с непредсказуемой траекторией до Северодвинска. Ответ должен быть зеркальным!

Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4887
 показать весь комментарий
 
Удар под дых Москве.Быстро Трамп дело сделал.
 показать весь комментарий
 
А шо делать? Імпічмент же намалювався.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Удар под дых Москве.Быстро Трамп дело сделал.
 показать весь комментарий
 
 
А шо делать? Імпічмент же намалювався.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, несмотря на призрачность угрозы импичмента он стал сговорчивее с Конгрессом. Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8652
Но все же Трамп до мозга костей бизнесмен, барыга), поэтому прежде всего расчищает дорогу в Европу американскому СПГ.
 показать весь комментарий
 
 
Поправка, шановний, імпічмент (винесення звинувачення) вже стався.
А от втрата посади як наслідок імпічменту примарна.
І так Рудий барига. І саме тому "дорога в Европу американскому СПГ" його мало цікавить. Принаймні менше, ніж власні статки і дружба з Хлом. Але ігнорувати американські інтереси під час слідства саме за цим звинуваченням - це його підтвердити. Отже рудий бізнесмен прорахувавши ризики прийняв виважене бізнесове рішення - трішки втратити на дружбі з Хлом, але зберегти посаду і свободу.
 показать весь комментарий
 
 
Импичмент считается завершенным процессом, когда президента отстраняют от должности. А впереди еще Сенат.
В предвыборный год республиканцы в Сенате на это не пойдут. Поэтому импичмент начат, но не состоится. Надо было раньше договариваться, чтобы Пенса делать президентом.
 показать весь комментарий
 
 
Ви краще розумієтесь на американському законодавстві ніж американські юристи?
Якщо привести аналогію з кримінального провадження, то
Імпічмент - суд
процедура імпічменту - судове провадження
початок процедури процедури імпічменту - офіційне висунення звинувачення і суд
завершення процедури імпічменту - винесення вироку

Наслідок процедури імпічменту - вирок обвинувачуваний чи виправдувальний.
 показать весь комментарий
 
В логике тебе не откажешь! И поэтому кураторы из США дали добро на транзит через Украину? Какая разница РФ каким образом получат они деньги, если за транзит платят западные страны?
 показать весь комментарий
 
Спроси у своих в Москве, чего тогда они так истерично сопротивлялись украинскому транзиту, если им все равно, каким образом они получат деньги, "логик" Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7526
 показать весь комментарий
 
Кто тебе сказал, что сопротивлялись? Пу давно и открыто говорил, что хочет сохранить транзит! Это твои влажные мечты или в кошмарном сне.
 показать весь комментарий
 
Причём с интересной стратегией, судя по сообщениям, его проведения.
 показать весь комментарий
 
Самое время плешивому ублюдку из КГБ рассказать какие у него есть замечательные "тополя" и показать новые мультики про ракеты с непредсказуемой траекторией до Северодвинска. Ответ должен быть зеркальным!

Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4887
 показать весь комментарий
 
 
Как вариант - можно купить еще больше ценных бумаг США. Пусть пиндосы утрутся:
Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 996
 показать весь комментарий
 
 
105 млрд це трохи менше ніж в Сингапура.
 показать весь комментарий
 
А если сравнить с "трешкой" Януковича из-за которой в Залесье стоял визг неимоверный и ватники чуть с ума не посходили когда узнали что не вернём?
 показать весь комментарий
 
 
На жаль повернемо, москалі хитро видали, через Дублін.
 показать весь комментарий
 
Sankciji po SP2 dlia rosiji i ejio partnerov eto xorosaja novost samogo utra Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6553
 показать весь комментарий
 
 
Апдейт: Швейцарія призупиняє будівництво Північного Потоку!
Це ПП для путі
 показать весь комментарий
 
 
У них там своя баржа есть, если не утопят - достроят сами, без швейцарцев. Но вот если утопят или что с ней случится, тогда да, будет ПП.
 показать весь комментарий
 
 
Есть еще трубоукладчик академик Черский, но он в Находке, ему месяц до Балтийского моря пилить.
 показать весь комментарий
 
Будет пилить, куда он денется. Швейцарцы вряд ли захотят хоронить свой бизнес.
 показать весь комментарий
 
Пока он доберётся до Nordsee, сам на дно уляжется, как "кузя".
 показать весь комментарий
 
У него длина более 150м и ширина около 30м , тоннажность почти 30 тыс.т. - такого на дно уложить трудновато будет.
 показать весь комментарий
 
серпом по вяличию кацапы ждали 1 января чтоб перекрыть хохлам газ а тут подписали хохлы и не замерзнуть и еще 3 лярда надо отдавать заходил смотрел кацапские комменты в ярости что бабло отдавать надо и контракт а тут еще добило что пиндосы сказалали немедленно остановить поток 2 и Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2»-как вам кацапы искандеры и санкции на пользу?
 показать весь комментарий
 
 
Усе це добре, але наші відмовились від позову на 11 діодів до козлорилий... Хоча загалом результат непоганий, десь 50 на 50
 показать весь комментарий
 
 
не думаю що вони б виплатили і 11 лярдів і на 5 років контракт все і одразу пакетом таким а це розумний компроміс якби все похерілі і була нинішня влада імпотентів тоді що боїтся слово не то сказати в сторону Мордора тоді і не було Стокгольму і кацапи взагалі упиралися рогами казали уши от осла вам а не 3 лярдов а зараз припекло заспівали по іншому і компроміс розумний виходячи з обставин і ситуації
 показать весь комментарий
 
 
Издевка.
Трамп делает то, что ему и Америке выгодно. Ему не нужен северный поток-2. Для этого он финансирует мероприятия противодействия строительству и как инструмент давления на Россию подогревает военную напряженность на ее границе.
Где тут интересы, связанные с развитием Украины?!!!
 показать весь комментарий
 
А с чего они должны быть? Но на данном этапе это совпадает с нашими интересами, и этим пользоваться нужно было, а не подписывать впопыхах что-то с раисей
 показать весь комментарий
 
 
Усе що козлорилий ( ворогу) в мінус, нам, Україні автоматично йде в плюс!!!
 показать весь комментарий
 
 
Та это мудель запоребриковый. Видишь, как его перекосило?
 показать весь комментарий
 
 
Блин, так мы ж вроде как стратегические партнеры? Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8175Тогда в чем наш интерес, в войне? А жрать мы что будем, землю? Хотя нет. Мы скоро и без нее останемся.
 показать весь комментарий
 
Как вариант - ***** не развяжет полномасштабную войну против Украины пока у него нет запасного варианта получения бабла из Европы. Очень даже хороший интерес, связанный с развитием Украины, не находишь, ватка ольгинская?
 показать весь комментарий
 
 
В случае полномасштабной войны с Украиной, ему вообще кранты, с баблом или без и он это прекрасно понимает, так что никуда он не дёрнется.
 показать весь комментарий
 
Если рассуждать с точки зрения как больше нагадить России, то все правильно. Но если рассуждать о том, а какая выгода от этого Украине, то все далеко не так однозначно.
Поки товстий (Росія) схудне, худий (Україна) здохне.
 показать весь комментарий
 
Кацап пише логічно, але до мокшів ніяк не дійде, що співпадання інтересів США та України - наслідок діяльності кремлефюрера.
 показать весь комментарий
 
 
Санкції проти нарасєї ви вважаєте "іздєвкою"? Побільше б таких іздеєвок.
 показать весь комментарий
 
А в это время зелюки подписали с газпромом нечто, подробности чего нам еще неизвестны. Но то, что быстренько договорились после нескольких лет конфликта уже ничего хорошего не предвещает.
 показать весь комментарий
 
 
😁 Добре!!! Але там 300 лісів ГОЛОВНЕ КРИЛАТІ РАКЕТИ НАРЕШТІ!!!
ПРОСТО НА ЦЕНЗОРІ, на днях, була інфа про 680 лісів. То куди ділась решта...
 показать весь комментарий
 
 
$300 млн для Украины / США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов.13 сентября 2016. Израиль был организован евреями-миллиардерами США по образцу приюта для бездомных и престарелых.И теперь США за него в ответе.
 показать весь комментарий
 
Пацак, что ты хотел сказать этим высером?? Жалеешь, что ты не еврей? Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9887
 показать весь комментарий
 
 
Он хотел, чтобы сравнили 0,3 млрд. Украине и 38 млрд. Израилю.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если ты отзываешься на "пацака", поясню. Кому мать даст больше денег - родному сыну или мальчику из соседнего города?
 показать весь комментарий
 
Не переживай ты за нас! Ваш колхозник-идиот уже отдал вас и вашу недострану )(уйлу, причем бесплатно. А ты пыжишься на Цензоре со своими пацакскими комментариями, причем бессмысленными. США нам вообще ничего не должны. Но помогают, по мере своих возможностей. И на этом спасибо и Конгрессу, и Трампу. Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6915
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых, не могу за вас не переживать, хотя бы потому, что без вашего успеха не будет нашего.
А во-вторых, я там просто пояснил мысль другого комментатора лаконичной фразой, а сам ничего не комментировал.
 показать весь комментарий
 
Пацак, что ты хотел сказать этим высером?? Жалеешь, что ты не еврей? /Иван Петрович Сидоров -украинец. О чём не жалеет.
 показать весь комментарий
 
 
Почему тогда украинец сидоров иронизирует над помощью США? Сколько смогли выделить, столько и выделили. И на том спасибо. А ты руководствуешься принципом "укусить руку, предлагающую кусок хлеба во время голода"
 показать весь комментарий
 
Не повіриш Іван Петрович, але без СРСР та поставок зброї з Чехословаччини, Ізраіль був би знищений в перший же рік, США перші роки не підтримували Ізраіль.
 показать весь комментарий
 
 
Не повіриш Іван Петрович, але без СРСР та поставок зброї з Чехословаччини, Ізраіль був би знищений в перший же рік, США перші роки не підтримували Ізраіль./ Поверю. Израильский КГБ был создан в 1946 г. офицерами Судоплатова, израильская пропагандистская машина скопирована с советской, первые награды назывались медаль Герой Израиля-как Герой СССР.А деньги в казну Израиля дали евреи-миллиардеры США.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский, что же ты делаешь? При Порошенко такого не было
 показать весь комментарий
 
 
Щеля остановил СП-". Ну, такой фишки даже от зебилов не ожидал
 показать весь комментарий
 
 
Немытый шут Коломойского - властелин Вселенной и хозяин Трампа ага.
 показать весь комментарий
 
 
Трампу - респект. Где там жирик с шампусиком? Пора відкорковувати!!!!!!!!!!!!!!!!1 Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4603
 показать весь комментарий
 
 
Жирик давно уже весь шампусик вылакал. Пустая бутылка только осталась - может фистингом разве что заняться Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7581
 показать весь комментарий
 
 
Абдалла‏ @turkmendagz 4 ч.4 часа назад

Зима теплая, х-лы не замерзают, Северный Поток - 2 под санкциями,
в Москве стреляют, авианосец сгорел, подлодки утонули,
Газпром на кукане с 3 ярдами баксов торчит.
Что это?
Это Путин всех переигрывает.
 показать весь комментарий
 
 
Геликоптер с двумя ихтамнетами ******** Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8100 Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5228
 показать весь комментарий
 
 
у кацапни геликоптеры без ихтамнетов летают,
та и самих коптеров то нигде нет
 показать весь комментарий
 
Теперь самое интересное-сегодняшний брифинг Оржеля и Витренко.
 показать весь комментарий
 
Гэруса на шибеницю! А його нову машину втопити в багнюці!
 показать весь комментарий
 
 
докрутились жопой и вашим и нашим.... осуждаем мы мол роСию но бизнес есть бизнес...
 показать весь комментарий
 
Кремль своей политикой достал всех. Теперь за это экономически будет расплачиваться российское население.
Многоходовочка, однако. Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4819
 показать весь комментарий
 
 
За художества фюрера всегда расплачиваться приходилось всем рейхом
 показать весь комментарий
 
Хочешь однополярного мира? Дело конечно ваше, вот только что будешь делать, если твой хозяин захочет тебя грабануть, что тогда запоешь? Кто тогда встанет на твою защиту?
 показать весь комментарий
 
на доню чем больше давишь тем больше он на человека становится похож.
браво Конгрессу!
 показать весь комментарий
 
 
Какраз-то после обьявленного ослами импичмента за помощь Украине оружием?Трамп подписал-наложив на дымов огромную кучу с их сдачей Крыма и помощью Украине подушками.Эти байданутые были заинтересованы в рынке земли в Украине-прихватизировали своими земельными банками уже 2,76 млн.га с/х земли с помощью барыг.Так что только бизнес-помощью там и не пахло.Увы!
 показать весь комментарий
 
Как раз-то после обьявленного ослами импичмента за помощь Украине оружием в обмен на расследуху против Байдена... - до конца уже выговаривайте)))
 показать весь комментарий
 
и да - мне те ослы ни в одно ухо не дудят, но доня редкий,
какой бы другой поадекватнее слон и вопросов бы не было.
 показать весь комментарий
 
Об этом я писал здесь вчера:Укладчик компании Allseas приостановил работу по прокладке газопровода "Северный поток-2"Бюджет и санкции были утверждены конгрессом - и заявление Allseas появилось примерно за полчаса до того, как документ подписал и президент США Дональд Трамп. https://www.bbc.com/russian/news-50875969
 показать весь комментарий
 
Таки "імпічмент" це дуже корисна річ. Бач як він Трампу допоміг. Тре буде спробувати подивитися, як "імпічмент" вплине на поведінку Моніку Зелінскі. А то чувіха вже геть зовсім берегів пустилася - Гуляє з ким попало, де попало , куди попало. І так цілодобово і з усіх сторін 😕
 показать весь комментарий
 
Братья познаются в трудные времена. Россияне всегда заявляли, что они братья, но в самые трудные минуты становления украинского государства напали на Украину, оккупировали часть территории, каждый день убивают украинцев. Англия, Германия Франция так и не оказали военной помощи Украине. Более того Меркель всячески поддерживала строительство СП2, которое подрывает безопасность во всем регионе, ослабляет Украину, усиливает Россию. Наши враги, как Кремль называл США, в трудную минуту всячески помогают Украине, подставили братское плечо помощи. Президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода СП2. Спасибо американские братья за братскую помощь, Украина никогда этого не забудет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх