 Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2"

Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп в пятницу вечером подписал ежегодный закон об оборонной политике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава Белого дома поставил подпись под документом в торжественной обстановке на авиабазе "Эндрюс" близ Вашингтона, где обычно базируется президентский самолет. При этом Трамп отметил, что документ обеспечивает финансирование космических сил США, а также определенные социальные меры для американских военных, в частности 12-недельный декретный отпуск.
Закон, который выделяет на оборонные нужды США $738 млрд, предусматривает 300 миллионов долларов военной помощи Украине. Отдельным разделом в нем прописаны санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".
Но все же Трамп до мозга костей бизнесмен, барыга), поэтому прежде всего расчищает дорогу в Европу американскому СПГ.
А от втрата посади як наслідок імпічменту примарна.
І так Рудий барига. І саме тому "дорога в Европу американскому СПГ" його мало цікавить. Принаймні менше, ніж власні статки і дружба з Хлом. Але ігнорувати американські інтереси під час слідства саме за цим звинуваченням - це його підтвердити. Отже рудий бізнесмен прорахувавши ризики прийняв виважене бізнесове рішення - трішки втратити на дружбі з Хлом, але зберегти посаду і свободу.
В предвыборный год республиканцы в Сенате на это не пойдут. Поэтому импичмент начат, но не состоится. Надо было раньше договариваться, чтобы Пенса делать президентом.
Якщо привести аналогію з кримінального провадження, то
Імпічмент - суд
процедура імпічменту - судове провадження
початок процедури процедури імпічменту - офіційне висунення звинувачення і суд
завершення процедури імпічменту - винесення вироку
Наслідок процедури імпічменту - вирок обвинувачуваний чи виправдувальний.
Це ПП для путі
Трамп делает то, что ему и Америке выгодно. Ему не нужен северный поток-2. Для этого он финансирует мероприятия противодействия строительству и как инструмент давления на Россию подогревает военную напряженность на ее границе.
Где тут интересы, связанные с развитием Украины?!!!
Поки товстий (Росія) схудне, худий (Україна) здохне.
ПРОСТО НА ЦЕНЗОРІ, на днях, була інфа про 680 лісів. То куди ділась решта...
А во-вторых, я там просто пояснил мысль другого комментатора лаконичной фразой, а сам ничего не комментировал.
Зима теплая, х-лы не замерзают, Северный Поток - 2 под санкциями,
в Москве стреляют, авианосец сгорел, подлодки утонули,
Газпром на кукане с 3 ярдами баксов торчит.
Что это?
Это Путин всех переигрывает.
та и самих коптеров то нигде нет
Многоходовочка, однако.
браво Конгрессу!
какой бы другой поадекватнее слон и вопросов бы не было.