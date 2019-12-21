 Гражданин РФ по фейковому паспорту хотел попасть в Украину, но получил 3-летний запрет на въезд, - ГПСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Во время проверки его паспорта эксперты по проверке документов установили, что он поддельный. Впоследствии правоохранители выяснили, что 31-летний мужчина, выдававший себя за гражданина Украины, на самом деле является россиянином. Он признался, что пошел на такую хитрость, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины. По словам россиянина, поддельный документ он якобы приобрел через один из сайтов объявлений, заплатив за него $500", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и на три года запретили ему въезд в Украину.
Кроме того, как добавили в ведомстве, в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.
Нужно собирать "обменный фонд" как это делает Путин.
Только чел предявил поддельный паспорт целенаправленно! А ему админку,и штраф 340 гривен)) С границей, темболие когда у нас война с кацапами,нужно ужесточать правила и ответственность! Я помню на морвокзале турки с поддельными визами пытались въезжать.Так ОРошник и по 15 суток мурыжили в предвариловке!! А тут чел с поддельным паспортом гражданина Украины.
А насчёт - "надо", "надо было", "нужно будет" - это к "журнашлюхам"... Они подобное любят... А на границе стоят не они, а люди должностные, руководящиеся законами Украины и должностными инструкциями... Ты мне напоминаешь "характерного денщика", описанного Ярославом Гашеком в "Похождениях бравого солдата Швейка", рассуждающего о руководстве боевыми действиями, проводимыми их генералами и полковниками...
Хочешь расскажу начнем этот кацап спалился?!
Когда дал паспорт на контроль,его автоматом забили в базу данных,где автоматом высветило информацию не соответствующию.Ему сразу задали вопрос когда и через какой пункт пропуска покидали территорию Украины.
Вы глупости говорите. Вы путаете границу как линию и зону таможенного контроля. Границу он пересек и находился в зоне таможенного контроля!!!
І чого він взагалі до нас перся? Навіть, 500 зелені відвалив, аби потрапити.