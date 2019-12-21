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Все про:Госпогранслужба (3563) паспорт (818) Россия (74607)

 Гражданин РФ по фейковому паспорту хотел попасть в Украину, но получил 3-летний запрет на въезд, - ГПСУ

Пограничники Харьковского отряда при проведении погранично-таможенного оформления поезда "Москва - Кривой Рог" обнаружили гражданина России, который пытался въехать по поддельному паспорту гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время проверки его паспорта эксперты по проверке документов установили, что он поддельный. Впоследствии правоохранители выяснили, что 31-летний мужчина, выдававший себя за гражданина Украины, на самом деле является россиянином. Он признался, что пошел на такую хитрость, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины. По словам россиянина, поддельный документ он якобы приобрел через один из сайтов объявлений, заплатив за него $500", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и на три года запретили ему въезд в Украину.

Кроме того, как добавили в ведомстве, в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166680
 
 
 Топ комментарии
 
Как он мог получить отказ въехать по поддельному паспорту?Его же не индетифицировали,значит должны были судить как террориста
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Я хренею! Это попытка незаконного пересечения границы с чистой подделкой! А наши админпротокол! На каторжные работы!
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Лучше бы 3 раза кованым ботинком по яйцах
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Как по мне, то лучше бы впустили, но тут же арестовали по обвинению в терроризме.
Нужно собирать "обменный фонд" как это делает Путин.
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Кривой Рог - Москва. Почти 6 лет войны.
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Как он мог получить отказ въехать по поддельному паспорту?Его же не индетифицировали,значит должны были судить как террориста
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Ок, Тогда объясните с какой целью он сюда ехал по поддельному паспорту
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Я хренею! Это попытка незаконного пересечения границы с чистой подделкой! А наши админпротокол! На каторжные работы!
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С тебя такой "погранец", как с меня - "балерина"... Там, где стоит пункт контроля - территория Украины. Однако границу данный гражданин ещё не пересёк - "липу" выявили ещё до её пересечения... Так что не "умничай"...
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Тогда нахрена было составлять админ протокол?Он же ж не пересек Границу! Его оформили по 204 статье за незаконное пересечение и за попытку с поддельным паспортом .Ты попробуй в Пашку по поддельному паспорту попробовать проникнуть!! На лет 5 законопатят.А тут целенаправленно.
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Объясняю для "бестолковых" - человек считается "пересёкшим" границу и "находящимся на территории государства" с момента удара штампа в паспорте на КПП, или с момента пересечения им границы вне пункта пропуска. Да, он нарушил закон Украины, предъявив поддельный паспорт. За что и составили протокол. Однако границу он не пересекал... Вот, если-бы ему поставили штамп, он прошёл на территорию Украины, и после этого было установлено, что паспорт поддельный, то это было бы не только "пересечение", но и "использование заведомо поддельного (недействительного) документа"... Тут уже целый "букет криминала"...
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Ежели инспектор влупил бы штамп в паспорте то он рядышком бы с этим типом бы на скамейку присел бы.Дикларация со штампом томоженника тоже является доказательством попытки пересеч если на выезд.
Только чел предявил поддельный паспорт целенаправленно! А ему админку,и штраф 340 гривен)) С границей, темболие когда у нас война с кацапами,нужно ужесточать правила и ответственность! Я помню на морвокзале турки с поддельными визами пытались въезжать.Так ОРошник и по 15 суток мурыжили в предвариловке!! А тут чел с поддельным паспортом гражданина Украины.
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Вот мне интересно - ты хочешь разобраться, почему сделали ЭТО, а не сделали ТОГО, или просто - "шоб моє було зверху..."? Инспектор что, "эксперт"? А если он просто "не смог"-бы выявить подделку, при визуальном осмотре? (Был случай в истории криминалистики - в конце 19 века Лувру продали "корону скифского царя", якобы найденную на территории Таврии. Её изучала куча экспертов - "эллинисты", "скифоведы", химики, металловеды... Дали заключение о её подлинности. Корону купили, выставили в музее. Через некоторое время директору музея предложили обратить внимание на определённое место короны. А там "микронадпись", гласящая, что её сделал тогда-то, такой-то ювелир-еврей, из Одессы, за несколько лет до продажи её Лувру. Директор музея "самоубился"...).
А насчёт - "надо", "надо было", "нужно будет" - это к "журнашлюхам"... Они подобное любят... А на границе стоят не они, а люди должностные, руководящиеся законами Украины и должностными инструкциями... Ты мне напоминаешь "характерного денщика", описанного Ярославом Гашеком в "Похождениях бравого солдата Швейка", рассуждающего о руководстве боевыми действиями, проводимыми их генералами и полковниками...
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В посадових инструкциях у инспектора все прописано насчёт подделок и ТД.Ежели он прогавит по холатности то служить инспектором не будет.А при нынешней спецтехники очень тяжело подделку невыявить) Я говорю о том что нужно за такие вещи ужесточать статью!!!
Хочешь расскажу начнем этот кацап спалился?!
Когда дал паспорт на контроль,его автоматом забили в базу данных,где автоматом высветило информацию не соответствующию.Ему сразу задали вопрос когда и через какой пункт пропуска покидали территорию Украины.
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Если он как вы говорите "не пересекал", то и админпротокол составить не могли ибо ничего на территории Украины он не совершал.
Вы глупости говорите. Вы путаете границу как линию и зону таможенного контроля. Границу он пересек и находился в зоне таможенного контроля!!!
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Я когда начинал службу,это была уголовная статья.А потом стали толерастами и стала админка.Вернули б статью уголовную за попытку незаконно пересеч границу или не в пункте пропуска ,то быстро б желающих поубавилось!
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Не пустили кур"єра з інструкціями криворізькій шпані. Шош тепер вони робитимуть без вказівок *******?
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Вот почему? Почему эту кацапсину не взять, объявить шпиеном и в заложники лет на 15 ? Или только украинцев можно хапать🤔🤔🤔
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Ось тому, що Україна таки не безбашена московія. І не все, що може творити виродки, дозволено цивілізованим країнам.
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Нех@й шастать Гражданин РФ по фейковому паспорту хотел попасть в Украину, но получил 3-летний запрет на въезд, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9441 .
І чого він взагалі до нас перся? Навіть, 500 зелені відвалив, аби потрапити.
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У кацапских пограничников вопросов к нему не возникло ? Что там полагается по 358? 2 года?
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Звісно ні, в кацапстані він свій москальський показав. На превеликий жаль візи москалям непотрібні для потрапляння до України.
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Придурки... З нього легко шпигуна зробити (може він і є ним). Обмінний фонд просираємо...
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Президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет США, який містить військову допомогу Україні на суму в $300 мільйонів та санкції проти російських газопроводів.
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Краще б його на три роки в Жовті Води відправили - і Україну побачив би, і користь їй приніс. А три роки заборони на в'їзд - це добре, але не те...
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50о баксов. Та диплом повара стоит дороже. На что он надеялся? Детский сад.
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