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 Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Четыре обстрела позиций украинских военных зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; неподалеку от Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов; рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Крымского - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Славное, Каменка, шахта Бутовка, Васильевка.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован 01
Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166679
 
 
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Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован - Цензор.НЕТ 1530
Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован - Цензор.НЕТ 9604
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то зеленое чмо что звется президентом так и не промурчало хоть пару слов в фейсбуке насчет исконно руских земель от кацапов не президент а тряпка и молчание на таком уровне знак согласие фуууу зеленая мразь
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То есть они наводят лазерным оружием прямо в оптический прицел? 🤔
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20.12.19 22:37 В КВЦ "Парковый" проходит корпоратив "Слуги народа", приехал Зеленский: "Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками" , - СМИ. ФОТО Партия "Слуга народа" проводит в КВЦ "Парковый" новогодний корпоратив. Гостей развлекают Тина Кароль, Катя Осадчая и Jerry Heil.
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Сподіваюсь і у наших є лазери. Якщо ні, то грош- ціна усім нашим КБ і дослідницьким центрам.
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