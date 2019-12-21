 Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Четыре обстрела позиций украинских военных зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; неподалеку от Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов; рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Крымского - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Славное, Каменка, шахта Бутовка, Васильевка.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.



