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 Россия в Совбезе ООН заблокировала предоставление гуманитарной помощи Сирии

Российская Федерация наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий поставки международной помощи Сирии через границу с Турцией и Ираком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Резолюция, подготовленная Германией, Бельгией и Кувейтом, дала бы возможность осуществлять трансграничные поставки гуманитарной помощи в течение следующего года из двух пунктов в Турции и одного - в Ираке.

Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заблокировала это предложение вместе с Китаем.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт назвала позицию России и Китая "бездумной, безответственной и жестокой". По словам Крафт, Совбез продолжит до 10 января работу над разрешением гуманитарного кризиса в Сирии.

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Ранее помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что без трансграничной гуманитарной операции миллионы сирийцев останутся без помощи.

"Это обусловит резкий рост голода и болезней, что приведет к гибели, страданиям и миграции – в том числе за границу – людей, уже переживших невероятную трагедию из-за конфликта, который длится почти девять лет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3166676
 
 
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рашистам не впервой использовать голодомор в политических целях
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***** желает новых беженцев в Европу нагнать чтобы его опять просили приехать на переговоры.
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Когда страна-агрессор блокирует фактически ООН-это какой-то сюр...
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О падлы.За то бомбят Сирию чуть ли не каждый день.
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Вот интересно а фраза «бомбить Воронеж» тоже Бисмарку принадлежит?
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Дивно, знов якась многоходовочка від *****. Він там шалену суму грошей виділив на відновлення Сирії.
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