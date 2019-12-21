 Лукашенко и Путин не договорились по нефти, газу и налогам

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Остались "три блока вопросов" - в нефтяной, газовой и налоговой сферах, - которые "мешают достигнуть пакетной договоренности".

Ранее в этот же день, 20 декабря, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Санкт-Петербурге очередной раунд переговоров по интеграционному плану.

Незадолго до их встречи стало известно о согласовании схемы компенсаций для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Россия в 2019 году начала налоговый маневр, который заключается в постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть. Белорусская сторона оценила потери от него в 2019-2024 годах примерно в 11 млрд долларов.

Смотрите: Лукашенко - Путину: мы не просим дешевые газ и нефть, мы просим равные условия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Переговоры Путина и Лукашенко начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Главы государств 7 декабря провели встречу в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции.

Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.

Также читайте: Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов"