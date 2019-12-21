 Лукашенко и Путин не договорились по нефти, газу и налогам

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Остались "три блока вопросов" - в нефтяной, газовой и налоговой сферах, - которые "мешают достигнуть пакетной договоренности".
Ранее в этот же день, 20 декабря, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Санкт-Петербурге очередной раунд переговоров по интеграционному плану.
Незадолго до их встречи стало известно о согласовании схемы компенсаций для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Россия в 2019 году начала налоговый маневр, который заключается в постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть. Белорусская сторона оценила потери от него в 2019-2024 годах примерно в 11 млрд долларов.
Переговоры Путина и Лукашенко начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Главы государств 7 декабря провели встречу в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции.
Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.
7 ч. ·
Задача Путина, который говорит, что сейчас «разбирается» с последствиями ленинского государственного строительства - не восстановить Советский Союз, а исправить «ошибку» Ленина и выстроить Российское государство таким, каким его изначально хотел видеть Сталин. В его знаменитом призыве к Лукашенко «присоединяйтесь к России областями» нет никакого эпатажа, а есть убеждения. Потому что Путин может еще понять, чем отличаются от русских чеченцы или буряты и почему у них может быть какая-то там автономия, а чем отличаются от русских украинцы или белорусы, он не понимает и понимать не хочет. Потому что «мы - один народ». И это - не слова, а политическая программа-максимум.
Но если эту программу не удается воплотить в жизнь, то остается формировать союзное государство с Беларусью и «откусить» от Украины территории, «подаренные» ей большевиками. Список этих территорий был озвучен в крымской речи Путина и он вновь подтвердил свои претензии на итоговой пресс-конференции, когда говорил о «исконно русских территориях, которые к Украине вообще не имели никакого отношения». Кстати, неготовность украинского руководства и общества к возрождению украинской идентичности на этих территориях для Путина - очередное доказательство его правоты.
И это то, о чем я говорю, когда пытаюсь объяснить, что украинские территории, на которых украинская идентичность не утвердится, рано или поздно станут Россией. Ну или Новороссией, если кому-то так приятнее. Это - не просто мечта Путина, это его план. И над осуществлением этого плана он будет работать - а вовсе не над поиском путей прекращения войны на Донбассе, ослаблением санкций и улучшением отношений с Западом.