 Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук

Об этом Стефанчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Каждый из нас должен учиться быть собственником. Наша задача - сделать все, чтобы каждый украинец почувствовал себя ответственным за свою собственность, общество, страну. Ответственности учатся и она начинается с элементарного уровня - почувствовать себя владельцем на земле", - сказал первый вице-спикер Рады
Он напомнил, что право собственности включает три полномочия - владение, пользование и распоряжение.
"18 лет у нас нет права распоряжения землей, потому что был введен мораторий . Поэтому мы сегодня хотим восстановить историческую справедливость и можем сделать вместе то, что было сделано в 1861 году, - отменить крепостное право на землю", - отметил Стефанчук.
По его словам, пункт об открытии рынка земли есть в программе действующего президента - таким образом избиратели, которые проголосовали за Зеленского, поддержали это решение.
а то что моника и его ОП(Г) обещали этим зебилам манну небесную - они уже забыли, как и то что зебилы голосовали не за рынок земли - а за снижение тарифов в 100500 раз, рост зп до 4000 баксов и прочей халявы
Мало ли кто чего ляпает прорываясь во власть!
и поэтому взял, и квартиру на тещу переписал, ну а что?