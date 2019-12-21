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 Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что открытие рынка земли было в предвыборной программе президента. Поэтому все, кто голосовал за Зеленского, поддержали эту реформу.

Об этом Стефанчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый из нас должен учиться быть собственником. Наша задача - сделать все, чтобы каждый украинец почувствовал себя ответственным за свою собственность, общество, страну. Ответственности учатся и она начинается с элементарного уровня - почувствовать себя владельцем на земле", - сказал первый вице-спикер Рады

Он напомнил, что право собственности включает три полномочия - владение, пользование и распоряжение.

Смотрите: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. ВИДЕО

"18 лет у нас нет права распоряжения землей, потому что был введен мораторий . Поэтому мы сегодня хотим восстановить историческую справедливость и можем сделать вместе то, что было сделано в 1861 году, - отменить крепостное право на землю", - отметил Стефанчук.

По его словам, пункт об открытии рынка земли есть в программе действующего президента - таким образом избиратели, которые проголосовали за Зеленского, поддержали это решение.

Также читайте: Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га

Источник: https://censor.net.ua/n3166674
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вы поняли зебилы насчет референдума? По губам Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2472
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Ага, было частью, только он о ней ничего не сказал
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На фоне новостей о том как убивают наших Защитников, после отвода украинских войск - эти фоточки, с этими мордами и их новостями, вызывают во мне стойкое отвращение и злость!
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Ну вы поняли зебилы насчет референдума? По губам Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2472
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у слуг урода одни отмазки - "избиратели поддержали"..
а то что моника и его ОП(Г) обещали этим зебилам манну небесную - они уже забыли, как и то что зебилы голосовали не за рынок земли - а за снижение тарифов в 100500 раз, рост зп до 4000 баксов и прочей халявы Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6219
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На фоне новостей о том как убивают наших Защитников, после отвода украинских войск - эти фоточки, с этими мордами и их новостями, вызывают во мне стойкое отвращение и злость!
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Ага, было частью, только он о ней ничего не сказал
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Условия открытия рынка земли Зеля озвучивал?
Мало ли кто чего ляпает прорываясь во власть!
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Говорит: "Каждый из нас должен учиться быть собственником.Источник: https://censor.net.ua/n3166674

и поэтому взял, и квартиру на тещу переписал, ну а что?
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Насчет снижения тарифов,путем удаления коррупционной составляющей помню, а насчет распродажи земли не было ничего
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А он прав насчет исторической справедливости, надо обязательно все продать. Люди стали безответственными, распустились, стали требовать справедливую плату за аренду... и вообще надо ли покупать эти земли? Может просто расскулачить?! А что,в стране война, а эти буржуи земли продают!!! Позор.
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Цей бегемотік Руся повторюється. Вже ж казав саме про це десь місяць тому. Зебіли галасавалі па пріколу, їм піфуй на той ринок землі.
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Повторяет за Лукашенко,который тоже сказал, что избиратели ему доверили, следующим,что должны сказать - я не могу это всё кинуть, но уже - Зеемойский...
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денег крысчанам зе не обещал.то ты своего медведева проси,которого ты убрала
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Наголосовали зелебобики, выбрали команду прохфессианалов, вот уже внутренний дефолт, НБУ зафиксировал аномально высокий уровень переводов и прогнозирует эвакуацию до 50% роботоспособного населения в 2020-ом
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Та знаю я,знаю.И доллар уже по стопицот
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Поняли зелебобы. Вас сделали вместе.
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Помню, все поддержали открытие банки тушёнки.Но когда открыли, на них смотрел жир и не грамма мяса Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7553
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Земельная "реформа" - турбо-распродажа чтобы наполнить бюджет, от и весь секрет.
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