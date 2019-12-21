 После пожара в одесском колледже из ГСЧС уволен начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Федорчак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба регионального управления ГСЧС.
Генерал-майор службы гражданской защиты, начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак уволен из службы гражданской защиты.
Также освобожден от занимаемой должности заместитель начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Вовк.
Приказом ГСЧС Украины от 20 декабря на должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области назначен полковник Вадим Шулюк.
Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.
В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.