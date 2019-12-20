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 Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой

Подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко содержат в изоляторе временного содержания и не дают свиданий с женой.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Антоненко Дмитрий Круговой, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат отмечает, что содержание в ИВС не должно превышать 3 суток, затем подозреваемый должен доставляться в СИЗО.

Круговой также сообщил, что Антоненко до сих пор не дали свидания с женой. По его мнению, это способ давления, чтобы затавить давать показания.

"Это вероятно, такой способ давления для принуждения давать показания. Мы будем их давать, но всему свое время. Следствие 3,5 года не смогло найти мотивы и доводы, а от нас хотят, чтобы мы вспомнили, что Андрей делал в то время", - написал он.

Читайте: Антоненко подал иск к Зеленскому, Рябошапке и Авакову. ДОКУМЕНТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой 01

Также читайте: Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря

Источник: https://censor.net.ua/n3166672
 
 
 Топ комментарии
 
Потому что дело сфабриковано и есть 62 статья конституции. Он вообще не обязан ничего давать. Обвинение должно доказать его причастность а не наоборот. Если смотрели американские фильмы то там всегда зачитывают права перед задержанием а именно: "Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде." Где ключевые слова: "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас". Вот 62 статья конституция что-то вроде этого.
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А "невиновный" и "совсем непричастный" к делу человек конечно же сам отказался давать любые показания потому... да потому что.
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А "невиновный" и "совсем непричастный" к делу человек конечно же сам отказался давать любые показания потому... да потому что.
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Потому что дело сфабриковано и есть 62 статья конституции. Он вообще не обязан ничего давать. Обвинение должно доказать его причастность а не наоборот. Если смотрели американские фильмы то там всегда зачитывают права перед задержанием а именно: "Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде." Где ключевые слова: "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас". Вот 62 статья конституция что-то вроде этого.
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Если Зелемойский сказал, что виноват, то надо выполнить хоть одно обещание Зелемойского лохам...
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Отак відірвуть невинну людину від улюбленої цицьки на декілька днів, і вона зізнається в будь-якому злочині. Мєнти ізвергі!!!
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А какие замечания еще могут быть к человеку который тащит сюда всякую фигню с кацапских сайтов? Плюс то что в этом явно сфабрикованом деле ты поддерживаешь ментовскую сторону
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Гніди, людей невинних засуджують без суду...
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Вообще-то невинных людей не существует! Об этом даже христианская "Б" прямо утверждает: ВСЕ виновны! От рождения!
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Чё т про капытуляцию порохоботы попритихли Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой - Цензор.НЕТ 3076
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Круговой также сообщил, что Антоненко до сих пор не дали свидания с женой. По его мнению, это способ давления, чтобы заставить давать показания.
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А что так сильно хочет в СИЗО, что ли?
А если в СИЗО, то что там обязаны предоставлять свидания (кроме адвоката)?
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Так понятно было, что будут запугивать и ломать. У них же нет никаких доказательств. Дело Ежова цветет и пахнет.
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