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 Россия выплатит $3 млрд долга перед Нафтогазом деньгами, - Ермак

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в  комментарии hromadske сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в сегодняшних переговорах в Минске.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и буудем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража ", - сообщил Ермак.

Он добавил, что выплата долга Газпрома состоится деньгами. Отметим, что ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами Газпрома, которые арестовали по требованию Нафтогаза в Европе.

Он отметил, что подробнее о договоренности о газе можно будет узнать во время пресс-брифинга в Офисе президента. Его запланировали на 21 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители Украины, Еврокомиссии и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3166671
 
   
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А не выплатили бы-можно сказать что зрада. Петики останутся довольны при любых раскладах. И да, при Порошенко такого не было.
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Теперь понятно почему у Пуйла так пердак рвало, про территории исконно русские, походу кругом провал многоходовок ))))))
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IgorGirkin

@GirkinGirkin

·2 чУкраина и Россия заключили контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Контракт подпишут до Нового года. Украина отказалась от иска на $12 млрд. Россия компенсирует $3 млрд по стокгольмскому арбитражу Россия выплатит $ 3 млрд долга перед Нафтогазом, - Ермак - Цензор.НЕТ 3791 Ваше мнение такого поворота
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Изначально говорилось что от иск на 12 млрд компенсации Украина откажется если транзит продолжится и ГТС не обесценится.
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Жду официального брифинг с полным текстом соглашения и во время которого они поблагодарят Порошенко и его команду за то, что сделали возможным получить эти 3 млрд. долларов из кармана рассеи. Если этого не будет, и эти выбл*дки все заслуги припишут себе, то не останется никаких сомнений с каким гуано мы имеем дело...
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Падажжи, так папыредныки уже ж ни при чем, Зеленский полгода как президент и за все несет ответственность только он.
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взамен уменьшили обьем транзита , плюс выплата по евробондам, плюс отказ от всех остальных претензий
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Ну, якщо договір на 5 років в обмін на 12 млрд, то це преможище !!! Зебіли вже святкують
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а как быть с другими исками на 12 млрд дол. ?????
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У Порошенки черный день. Не получится украсть, все прозрачно у этого Зеленского
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