 Контракт на транзит газа через Украину будет заключен на пять лет, - вице-премьер РФ Козак

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Чиновник отметил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. "Объемы транзита — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", — сообщил Козак, не назвав цифр.
Он добавил, что "Газпром" и "Нафтогаз" также урегулировали все взаимные претензии. "Мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским союзом", — сказал российский вице-премьер.
"Январские фьючерсы на газ в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме подешевели на 8,7%
Поклали «Нафтогаз» під «Газпром», обоюднимі усілямі зєльоной власті і *****.
https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas-debt/russia-offers-ukraine-3-bln-as-gas-arbitration-settlement-source-idUSR4N23E00F
США помогають достраівать.
Зараз раша, тягне з Тихого океану, через пів Світу, якийсь свій китайский трубоукладник.
ну слава Господу не навсегда....
неугадали - не буба... - барыга-мародер безусловно.