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 Контракт на транзит газа через Украину будет заключен на пять лет, - вице-премьер РФ Козак

Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Чиновник отметил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. "Объемы транзита — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", — сообщил Козак, не назвав цифр.

Он добавил, что "Газпром" и "Нафтогаз" также урегулировали все взаимные претензии. "Мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским союзом", — сказал российский вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители Украины, Еврокомиссии и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3166670
 
   
 Топ комментарии
 
Контракт на 5 лет, отдают 3 млрд по суду, больше никаких судов, обьем 40-50 млрд но тариф больше чем сейчас.
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зе-лох в 5 степени, пасередине мля, имея в рукавах все козыри
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Цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия о транзите.
"Январские фьючерсы на газ в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме подешевели на 8,7%
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Тобто Україна відмовилась від судових преференцій.
Поклали «Нафтогаз» під «Газпром», обоюднимі усілямі зєльоной власті і *****.
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Прежде чем постить,не мешало бы матчасть изучить:
https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas-debt/russia-offers-ukraine-3-bln-as-gas-arbitration-settlement-source-idUSR4N23E00F
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Контракт на 5 лет, отдают 3 млрд по суду, больше никаких судов, обьем 40-50 млрд но тариф больше чем сейчас.
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Да, только непонятно газом или активами, но не деньгами точно.
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Какая разница,вам газ продадут дороже,и заработают 5 млрд.
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зе-лох в 5 степени, пасередине мля, имея в рукавах все козыри
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Какие козыри, рашка могла просто перекрыть все на год и за это время достроить обходные трубы, потеря транзита частично была бы компенсирована ростом цены на газ.
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Оно вже построіла СП 2.

США помогають достраівать.
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А что США, им раньше нужно было, а так там осталось меньше сотни км протянуть.
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Ти вкурсє, що фірми шарахнулись від тої труби СП2, після нової порції санкцій США?

Зараз раша, тягне з Тихого океану, через пів Світу, якийсь свій китайский трубоукладник.
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Да что ты врешь, укладка труб продолжается, рядом на подстраховке стоит российский трубоукладчик который вполне и сам сможет доделать. Тем более после вступления в силу американского закона у владельцев судов будет еще 90 дней на сворачивание.
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перекрыть ага, и получить полный рот исков
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Каких исков, хранилища в ЕС под завязку, зима теплая, год бы 100% прошел без проблем. На крайняк Газпром мог покупать СПГ и отдавать по контрактам.
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иски за прекращение поставок, нахрена европе вынимать занозы из попы куйла прикрываясь теплой зимой, они вкатят иск и получат газ бесплатно
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Ой дурак, иск может подать только компания заключившая договор на определенный обьем газа и не получившая его.
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Как говорил Сеня Кулявлоб -- чем дороже газ, тем он дешевле!
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А весь перелік просраного коли буде?
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Ежели Украина через чур выпендривалась бы,то могло б стать причиной для отмены санкций для северного потока2, вот мол Украина оборзела берет за глодку срочно нужно вводить северный поток 2.Тут тоже нужно с головой подходить.
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опять на НГ будут миллиардные премии руководству Нафтогаза
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Кому тепер належить Нафтогаз? І газотранспортна система?
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спасибо, зеленухи, - значит на 5 лет Украину продали?
ну слава Господу не навсегда....
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Це, аналог Харківських газових Угод Януковича 2010 року, коли ПРОДАЛИ Крим.
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т.е. яныка нет, но дело его живет и его продолжает хто?
неугадали - не буба... - барыга-мародер безусловно.
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Если б панамские патриоты не пиарились за счет транзита, то СП-2 могло бы и не быть.
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За такий договір, владу треба під суд.Хто відказався від суду за вишки біля Криму? Чиї інтереси захищали дебіли при владі.
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