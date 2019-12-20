 Контракт на транзит газа через Украину будет заключен на пять лет, - вице-премьер РФ Козак

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Чиновник отметил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. "Объемы транзита — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", — сообщил Козак, не назвав цифр.

Он добавил, что "Газпром" и "Нафтогаз" также урегулировали все взаимные претензии. "Мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским союзом", — сказал российский вице-премьер.

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