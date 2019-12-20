 Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - заявил Разумков.

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