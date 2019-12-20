 Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в пятницу все депутатские фракции и группы в парламенте подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - заявил Разумков.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. гаИсточник: https://censor.net.ua/n3166669
лучше обсудите и согласуйте меню поминок... это для вас Слуг сие куда более актуально и реально.. таким тварям только в баночках и в Космос, чтобы даже пеплом после Крематория не воняло на земле УКРАИНСКОЙ.... фэ как же достала эта....синагога....
так у нас до сих пор за 28 нет рыночной экономики в стране а они о продаже земли страшно представить
61% учасників ринку мають земельний банк 5-50 га, у 1/3 - більші площі. 71% агропідприємств - сімейні ферми.
Франція
59% учасників ринку мають земельний банк менше 50 га. більшість земель отримує державна SAFER і далі перепродає їх.
Нідерланди
16% учасників ринку мають земельний банк 30-50 га і займають 24% території, 13% - 50-100 га, 32% земель, 18% - понад 100 га, 3% земель.
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-v-nimechchyni-frantsii-************/
Зебіли пропонують 10 000га в одні руки. Фактично закон писано на замовлення агрохолдингів Кернел Веревського, Приват-агро.
Знищення дрібного фермера, скупка землі за безцінь. Утворення латифундій, утвердження аграрного олігархату.
Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
Наш могучий Днепр уже десятки милионов лет поит и кормит всех и вся, включая людей, живущих вдоль его берегов, и будет делать это еще миллионы лет после нас если мы будем бережно к нему относится. А еще у нас были и есть рыбхозы пользующиеся акваторией как средством производства, так же как колхозы пользовались сельхозугодиями. Следуя колхозной логике распаевания 90-х, нужно было тоже нарезать всем работникам рыбхозов на дату распаевания куски Днепра, чтобы через 25 лет в 2019 мы бы имели миллионы «собственников» Днепра, которые бы не могли реализовать свое «право собственности» на реку. Можно еще бывшим лесхозовцам нарезать Карпат. Звучит абсурдно? Но тоже самое сейчас происходит с землей. Обсуждается право собственности на природный ресурс - средство производства, который создавался миллиарды лет и будет существовать еще миллиарды лет после нас. Какое отношение бабка из колхоза имеет к владению и распоряжению этим бесценным ресурсом? Ежегодный урожай это и есть собственность и прибыль фермера на которую он имеет право, а земля может быть только в долгосрочной аренде у государства, и фермерство должно лицензироваться, чтобы к земле относились отвественно и берегли окружающую природу и фауну.
У меня в районе все поля распаханы, ухоженны , засеяны и тд - даже там где когда то бурьян рос... (днепропетровщина)
Мяч погонять - нужно место поискать.., все занято...
Что, где и у кого собираются покупать - продавать....?
Может отжимать?
Мне кажется нынешние хозяева отстреливаться будут...
Мало того, такую власть необходимо неотложно отправить в отставку.
K04EGAR IV
@K04EGR
Не любитель Йули, но она *****....т это тело по делу.. Ну какой рынок Земли, когда у нас даже границы государственной нет? Какой рынок Земли, когда Пашинские выходят из Судов как из борделя? Какой рынок, когда население в большинстве лазит по мусоркам и шестой год идет война?!!!