EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  878  1
Все про:Киев (18344) пожар (3866) ГСЧС (2394)

 В Подольском районе Киева при пожаре в 16-этажке погибли 2 человека, - ГСЧС. ФОТО

В Подольском районе Киева при пожаре в 16-этажном доме погибли 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Подольском районе Киева при пожаре в 16-этажке погибли 2 человека, - ГСЧС 01

20 декабря в 20:25 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 16-этажном жилом доме в Квитневом переулке 6 в Подольском районе столицы.

По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9 этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей.

В 21:19 пожар локализовали, в 22:01 ликвидировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года пожары в Украине унесли жизни 1705 человек, - ГСЧС

В Подольском районе Киева при пожаре в 16-этажке погибли 2 человека, - ГСЧС 02

Спасатели эвакуировали 15 человек, из них 3 детей, спасли 4 человека (в т.ч. ребенок, которого направили в Охматдет для обследования). Также во время разведки в сгоревшей квартире пожарные обнаружили тела 2 человек.

В Подольском районе Киева при пожаре в 16-этажке погибли 2 человека, - ГСЧС 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предварительная причина пожара в Одесском колледже - возгорание электропроводки или бытовых приборов, – Нацполиция. ВИДЕО

Причина возгорания устанавливается.

Источник: https://censor.net.ua/n3166668
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Блин, как и что должно вспыхнуть, чтобы не успеть добежать до двери в маленькой совдеповской квартирке?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх