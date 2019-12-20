 В Подольском районе Киева при пожаре в 16-этажке погибли 2 человека, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

20 декабря в 20:25 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 16-этажном жилом доме в Квитневом переулке 6 в Подольском районе столицы.

По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9 этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей.

В 21:19 пожар локализовали, в 22:01 ликвидировали.

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Спасатели эвакуировали 15 человек, из них 3 детей, спасли 4 человека (в т.ч. ребенок, которого направили в Охматдет для обследования). Также во время разведки в сгоревшей квартире пожарные обнаружили тела 2 человек.

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Причина возгорания устанавливается.