 У Джо Байдена был конфликт интересов, но это дело правоохранителей США, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Украинских законов Джо и Хантер Байдены не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего из них есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности Генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, выплачивающей его сыну достаточно большие средства", - заявил Луценко.

Бывший глава Генеральной прокуратуры Украины добавил, что расследовать дело о возможном конфликте интересов Джо Байдена должны правоохранительные органы Соединенных штатов, несмотря на все давление со стороны адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.