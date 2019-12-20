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 Политика Украины, За рубежом
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 У Джо Байдена был конфликт интересов, но это дело правоохранителей США, - Луценко. ВИДЕО

Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушал украинского законодательства, но его действия имеют признаки конфликта интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Украинских законов Джо и Хантер Байдены не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего из них есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности Генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, выплачивающей его сыну достаточно большие средства", - заявил Луценко.

Бывший глава Генеральной прокуратуры Украины добавил, что расследовать дело о возможном конфликте интересов Джо Байдена должны правоохранительные органы Соединенных штатов, несмотря на все давление со стороны адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3166667
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть это ,которое никогда не занималось бизнесом,ответит Украинцам,откуда деньги у него и его семьи.Чтобы потом ни у кого никаких вопросов к нему не было.Это чучело топит Украину хуже хуйла.Это очевидно.
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зачем нам бред этого лгуна и проходимца дайте его заявки американцам на кого он тут высказывания дает так его быстро засудят по закону а то языком ворочать не мешки таскать
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Соціаліст, нашоукраїновець, самообороновець, бепепівець - людина без совісті,моралі, як і Петро, до речі - при владі,при баблі, завжди..
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зачем нам бред этого лгуна и проходимца дайте его заявки американцам на кого он тут высказывания дает так его быстро засудят по закону а то языком ворочать не мешки таскать
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Пусть это ,которое никогда не занималось бизнесом,ответит Украинцам,откуда деньги у него и его семьи.Чтобы потом ни у кого никаких вопросов к нему не было.Это чучело топит Украину хуже *****.Это очевидно.
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цікався, а не просто заходь в нет "позвіздеть".
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О комсомольце юре вы предлагаете что то Украинцам узнать что то нового?
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Може Байден щось змінить, але при минулому правлінні демократів. Клінтона, Обами - Україну лише обдирали.
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інтереси Америки для будь-якого Президента США - понад усе. Україна, буває в ці інтереси входить поскільки-постільки.
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Югик скатился до уровня Юзика из квартала, какой стыд..((
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Соціаліст, нашоукраїновець, самообороновець, бепепівець - людина без совісті,моралі, як і Петро, до речі - при владі,при баблі, завжди..
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и тут остапа понесло - НГ встречаем не дожидаясь НГ,
а шо тока зеленкам мона?
а шо же мы? и мы не хуже многих,
мы тоже можем много выпивать.
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Просто дно этого.Видать где то башлянули или из ЦРУ привезли архивы,что оно в геополитику полезло.
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развивайте мысль, интересно же - "башлянули или из ЦРУ привезли архивы.."
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Да нет то пусь рий расскажет про наследство бабушки
кстати при желании,сами отыщите.
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я нисколько не сомневаюсь в юрии, про архивы ЦРУ развивайте.
подсказка - в каждом архиве есть архивариус...
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думаю индейцы майя тоже (каг бе) не причем...
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Юрина история вам понравится,вы же не выложите,там вся Украина смеялась.
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выложу, уточните шо именно я должен сделать, бо пока в непонятках...
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Все просто без обид.Как юра стал таким богатым на гос должностях,как Жену свою протянул в парламент.Вас чего это небеспокоило?
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тю - я вам за ЦРУ архивы (с вашего же коммента),
вы мне за юру - так не споемся - а хотелось бы, вас понять...
и да - никаких обид нет.
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Сын Джо Байдена ничего не нарушал в Украине и работал честно.Это вам не кремлевская гопота
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какие модные слова КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ У Джо Байдена був конфлікт інтересів, але це справа правоохоронців США, - Луценко - Цензор.НЕТ 5589
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Если б я столько *******, я б събался и больше не звездил.
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заберите Югика и допрашивайте, аглицкий он уже знает!))
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Конечно был конфликт. Гражданины США что то не поделили на территоррии Украины.
Норм
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