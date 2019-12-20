 Украинская лента "Племя" режиссера Слабошпицкого вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия по версии Rolling Stone

Список "50 лучших лент 2010-х годов" опубликован на сайте журнала Rolling Stone, информирует Цензор.НЕТ.
Лента Мирослава Слабошпицкого "Племя" занимает в нем 48 место из 50.
"Эта безрадостная драма, в которой нет субтитров, озвучки или не музыки, в исполнении глухого непрофессионального актера, общающегося с помощью языка жестов, превращает сценарий "Повелителя мух" в захватывающее кинематографическое упражнение", - описывает фильм издание.
На первой позиции списка расположилась картина 2016 года "Лунный свет", за ней следует "Социальная сеть" (2010), а замыкает тройку лучших по версии Rolling Stone "Корпорация "Святые моторы" (2012).
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"Племя" было первым полнометражным фильмом в карьере Мирослава Слабошпицкого. На Каннском кинофестивале в 2014 году фильм получил сразу три награды, в том числе Гран-при. "Племя" рассказывает о жизни в интернате для глухонемых подростков.
Чекалкін: У 2005 Квартал працював у Москві, до України їх привіз Медведчук як проект проти Помаранчевої революції. (І проти України, це вже очевидно).
Довго ж, довго "наші мальчікі" розгойдували мізки народу і какали туди, зате результат - мммм, пальчики оближеш!