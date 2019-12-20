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Все про:кино (1284) рейтинг (1272)

 Украинская лента "Племя" режиссера Слабошпицкого вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия по версии Rolling Stone

В этом списке "Племя" обошло фильмы "Черная пантера" и "Однажды в Голливуде".

Список "50 лучших лент 2010-х годов" опубликован на сайте журнала Rolling Stone, информирует Цензор.НЕТ.

Лента Мирослава Слабошпицкого "Племя" занимает в нем 48 место из 50.

"Эта безрадостная драма, в которой нет субтитров, озвучки или не музыки, в исполнении глухого непрофессионального актера, общающегося с помощью языка жестов, превращает сценарий "Повелителя мух" в захватывающее кинематографическое упражнение", - описывает фильм издание.

На первой позиции списка расположилась картина 2016 года "Лунный свет", за ней следует "Социальная сеть" (2010), а замыкает тройку лучших по версии Rolling Stone "Корпорация "Святые моторы" (2012).

Также на Цензор.НЕТ: Фильм режиссера-дебютанта Алиева "Домой" попал в лонг-лист "Золотого глобуса"

"Племя" было первым полнометражным фильмом в карьере Мирослава Слабошпицкого. На Каннском кинофестивале в 2014 году фильм получил сразу три награды, в том числе Гран-при. "Племя" рассказывает о жизни в интернате для глухонемых подростков.

Источник: https://censor.net.ua/n3166666
 
   
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Яблучна Людожерка‏ @plodogerka

Чекалкін: У 2005 Квартал працював у Москві, до України їх привіз Медведчук як проект проти Помаранчевої революції. (І проти України, це вже очевидно).
Довго ж, довго "наші мальчікі" розгойдували мізки народу і какали туди, зате результат - мммм, пальчики оближеш!
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Усе правильно, тільки в 2004... До речі, Чекалкін в 2004 круто смалив своїми "Веселими яйцями"

Українська стрічка "Плем'я" режисера Слабошпицького увійшла в список 50 найкращих фільмів десятиліття за версією Rolling Stone - Цензор.НЕТ 814
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У останні роки 2 українських фільми отримали нагороди Каннського кінофестивалю - Плем'я та Донбас. А зеботи розказують тут в коментах, що у нас кіно погане і на нього державні кошти дарма витрачали...
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