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Все про:Зеленский (4074) Новый год (629) Слуга народа (581)

 В КВЦ "Парковый" проходит корпоратив "Слуги народа", приехал Зеленский: "Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками" , - СМИ. ФОТО

Партия "Слуга народа" проводит в КВЦ "Парковый" новогодний корпоратив. Гостей развлекают Тина Кароль, Катя Осадчая и Jerry Heil.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Украинская правда".

Депутатов на территорию "Паркового" пропускали только по спискам.

Помимо нардепов, на празднике побывали президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказал один из депутатов СН.

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Также на мероприятие приехали премьер Алексей Гончарук и некоторые чиновники: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

По данным источников, присутствующих на корпоративе, гостей развлекает ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil.

Специально для "слуг народа" актеры "95-го Квартала" записали видеообращение.

"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - отмечает один из депутатов, который не захотел быть названным.

Нардеп Елена Мошенец выложила видео выступления Тины Кароль.

Также она опубликовала ряд селфи с праздника.

В КВЦ Парковый проходит корпоратив Слуги народа, приехал Зеленский: Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками , - СМИ 01
В КВЦ Парковый проходит корпоратив Слуги народа, приехал Зеленский: Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками , - СМИ 02
В КВЦ Парковый проходит корпоратив Слуги народа, приехал Зеленский: Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками , - СМИ 03
В КВЦ Парковый проходит корпоратив Слуги народа, приехал Зеленский: Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками , - СМИ 04
В КВЦ Парковый проходит корпоратив Слуги народа, приехал Зеленский: Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками , - СМИ 05

Сториз с корпоратива опубликовал и нардеп от СН Жан Беленюк.

В КВЦ Парковый проходит корпоратив Слуги народа, приехал Зеленский: Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками , - СМИ 06

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Ранее глава фракции "Слуга народа" Андрей Корниенко рассказал журналистам, что проведение новогоднего корпоратива "Слуги народа" обойдется приблизительно в 1 млн гривен. Эти деньги, по его словам, возьмут у спонсоров, обеспечивающих и всю остальную деятельность партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3166665
 
 
 Топ комментарии
 
Корпоратив?? Веселяться и пьют??!! Осадчая шутками сыпет как вентилятор??!!

Такое ощущение, что откровенно х@ркая в лицо ветеранам-волонтерам-патриотам зе-власть хочет спровоцировать н@силие, чтобы "на законных основаниях" подавить гражданский протест в зародыше - и затем "закрутить гайки"
Потому что - по сравнению с тем, что будет с экономикой весной 2020, нынешняя ДЫРА в бюджете в 52 миллиарда - это "майский день, именины сердца"
Да и "зеленое монобольшинство" - как показывает практика - уже, через 3 месяца, "трещит по швам"
И когда в финансах будет вообще швах, на мирный протест могут выйти уже не 25, а 125 тысяч. А то и миллион сто двадцать пять. Потому "играют на опережение"
Эти фейковые протесты "фермеров-из-нацкорпуса" (который связывают с ах-каким министром") из той же оперы.
Заэтим - дело Юлии Кузьменко и Риффмастера. Поэтому так топорно и нагло. Поэтому откровенная провокация.
Нужно думать. И держать голову холодной.
И противостоять мирно и максимально в рамках закона.
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Копроротіффф, як зазвичай закінчується тим, що в ютюб викладають дуже цікаві моменти свята. Чекаємо п'яні пики слуг уродів, вони обов`язково покажуть своє справжнє лице.
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...виражаєт то ліцо,
чєм садяцца на крильцо.
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Наступної п'ятниці обов'язково подивіться на "Прямому" Поярков Ньюз (зазвичай о 22 годині). Там обов'язково будуть розписані, а може й показані сценки з того корпоративу.
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Вони святкують перемогу над Україною.
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А от дійсно, саме так це і виглядає.
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уж скорєє - трубят отвальную
к родним кіпрофшоркам імєні це ка КПСС
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Я вас вітаю зебіли! Порадуйтесь за них разом! "Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - в КВЦ "Парковий" відбувається корпоратив "Слуги народу", приїхав Зеленський, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3196
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Почти все зебилы подавились слюнями, когда узнали , чем там кормят слуг народа.
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Зебіли звечора зайняли позиції щоби хутко добігти до сміттєвих баків біля бізнес-центру.
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Пишут что у Сивохи токсикоз Не могут откачать
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Сивохо - насмокталося як жаба мулу? "Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - в КВЦ "Парковий" відбувається корпоратив "Слуги народу", приїхав Зеленський, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3879
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У цьому бізнес-центрі кілька років тому оператор-постановник Віталій Запорожченко (якого я особисто знаю) знімав фантастико-детективний серіал "Той хто не спить". Не встиг я поцікавитися - чи змогла би знімальна група знову встановити тамм "захисний купол" який повністю ізолював цю будівлю від навколишнього середовища.
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Могут себе позволить... Надо же куда-то спустить 106 лярдов стыренных из бюджета бабок...
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наче й радісно все виглядає...але на душі чомусь так гидко...
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Гидко, и мне тоже, но уверен, что и ты знаешь, почему. И это, не скажу какое сообщество (по О'Генри), радуется, что привлечет еще 80% пока ни на что не способных, но с большими амбициями жать кнопки так, как скажут во имя "зеленого дела" победы над прошлым, из которого они, как-никак и появились (имеется ввиду "круговорот дерьма в природе", согласно уважаемомуВойновичу, который часто видел то, что таким, как эта торжествующая поросль, видеть и понимать не дано, но, к сожалению, дано продолжить свою часть цикла круговорота того самого дерьма)...
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Патриоты, вина которых не доказана, но оглашена, должны сидеть в "кутузке", не видя детей и лишенные так необходимого отдыха за время напряженной борьбы с агрессором. Кто-то, не выполняя свои должностные обязанности , предположительно, не будет за эту злочинную недбалiсть покаранным, а т.н. слуги народа "..."Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", ..." Не правда ли, это очень напоминает "пир во время чумы" той самой "зеленой братии", которые назвали себя слугами народа, того самого, лучшие представители которого сегодня не смогли вернуться домой, а некоторых из-за чьей-то служебной недбалости оттеснили (читай "отмесили" с признаками этого действа на стенах и мебели судебного органа), с нанесением вреда здоровью, физического и морально-психологического!!! Так держать(!!!), неуважаемые "слуги народа", чем вас, несомненно, напутствовал, скажем, "славнозвiсний" голова ОП... Или "НЕТ" - тогда поставьте ему галочку, в качестве выполненного...
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Пленные в заложниках, война не окончена, воины мерзнут в окопах, пенсионеры считают копейки на коммуналку, доходная часть бюджета провалена. У них пир. Это скотство, я считаю.
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Я так понимаю," высокое" звание слуги народа, ни к чему не обязывающее, кроме правильного нажатия кнопки, как представляется, позволяет им не обращать внимание на те "мелочи", которые ты перечислил...
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Пир вовремя чумы . Розуму у них взагалі немає. У поганого виду немає встиду. Хто буде поважати цю владу ? Люди плюються від цих нахабних слуг ( маріонеток ) олігархів .
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Вот такие у нас слуги! А пенсионеры последний х..р без соли доедают! У КВЦ "Парковий" відбувається корпоратив "Слуги народу", приїхав Зеленський: "Усі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7501
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В прошлом году у Порошенко на корпоративе кто пел? Что-то не помню... ААААА не было корпоратива у него... А клоун без корпоратива конечно не может...
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Сцену из Булгакова напоминает .Жутко ,как будто время стремительно близится к концу .
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"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
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А Порох даже поесть с семьей в ресторане спокойно не мог -стоял вой будущих зебанатов)
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Тут на Цензорі кацапи з порохоботами злились в екстазі.
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