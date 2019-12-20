 В КВЦ "Парковый" проходит корпоратив "Слуги народа", приехал Зеленский: "Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками" , - СМИ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Украинская правда".

Депутатов на территорию "Паркового" пропускали только по спискам.

Помимо нардепов, на празднике побывали президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказал один из депутатов СН.

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Также на мероприятие приехали премьер Алексей Гончарук и некоторые чиновники: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

По данным источников, присутствующих на корпоративе, гостей развлекает ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil.

Специально для "слуг народа" актеры "95-го Квартала" записали видеообращение.

"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - отмечает один из депутатов, который не захотел быть названным.

Нардеп Елена Мошенец выложила видео выступления Тины Кароль.

Также она опубликовала ряд селфи с праздника.











Сториз с корпоратива опубликовал и нардеп от СН Жан Беленюк.

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Ранее глава фракции "Слуга народа" Андрей Корниенко рассказал журналистам, что проведение новогоднего корпоратива "Слуги народа" обойдется приблизительно в 1 млн гривен. Эти деньги, по его словам, возьмут у спонсоров, обеспечивающих и всю остальную деятельность партии.