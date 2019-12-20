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Все про:Луценко (7660) Джулиани (93) Фурман Игорь (1) Парнас Лев (12)

 Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фрумана и Парнаса, - Луценко. ВИДЕО

Бывший Генеральный прокурор Украины (2016-2019 гг.) Юрий Луценко заявил о подробностях своего знакомства с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Луценко отметил: "Приглашение посетить Джулиани я получил от одного из моих подчиненных, регионального прокурора, который знал Фрумана и Парнаса. Меня приглашал лично Джулиани, с которым я был знаком ранее. Фруман и Парнас были на встрече, Джулиани, сказал "если будут потребности, будете общаться между собой".

Также экс-генпрокурор подчеркнул: "Никаких документов (Джулиани, - ред) я не передавал никогда. Ни одного документа с подписью или без я не передавал. Я только показывал некоторую информацию, которую позволил мне следователь".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Также читайте: Зеленский и Пристайко не знали о задержке американской помощи, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3166664
 
 
 Топ комментарии
 
А мы думали вы на улице в Амстердаме случайно лбами стукнулись, разговорились.. Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фруман и Парнаса, - Луценко - Цензор.НЕТ 7310
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".... если будут потребности, будете общаться между собой"))) ахаха гомики)
Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фруман и Парнаса, - Луценко - Цензор.НЕТ 1372
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А мы думали вы на улице в Амстердаме случайно лбами стукнулись, разговорились.. Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фруман и Парнаса, - Луценко - Цензор.НЕТ 7310
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И это назначили генпрокурором.Ну ноу комент.Юра писал бы что вы в кабаке тему замутили))).После вот этого комсомольца,вопросы почему нам запад не помогает,вообще напрочь отпадают.
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Не ожидал, что Луценко всех сдаст. Но это хорошо.
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пьянь вылезла . кто и зачем этого опущенца. вспоминает тьфу деградант позорный
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Ща кум Пети-параши расскажет нам какой он был честный и независимый когда работал под кумом....
Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фруман и Парнаса, - Луценко - Цензор.НЕТ 9353
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міжнародний мафіозний кагал"сваі люді" аж сіпаються в судомах лише уявлять УКРАЇНУ в складі НАТО.. Запрошення від Джуліані я отримав від мого підлеглого, який знав Фрумана і Парнаса, - Луценко - Цензор.НЕТ 6388
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Через своих подчиненных Луценко знаком со всем криминалитетом...
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