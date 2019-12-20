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 Наемники "ЛНР" используют против украинской армии российский штурмовой гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО

Генеральная прокуратура Украины задокументировала очередной факт использования вооружения армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Наемники ЛНР используют против украинской армии российский штурмовой гранатомет Таволга, - ГПУ 01

После того, как 9 декабря 2019 г. представители незаконных вооруженных формирований "ЛНР" обстреляли позиции вблизи населенного пункта Луганской области, прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГПУ при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.

Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных Силах Украины изделие РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состояло и не состоит.

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Эти доказательства будут использованы по делам против России в международных и национальных судах, как свидетельство участия и финансирования РФ терроризма.

Источник: https://censor.net.ua/n3166663
 
   
 Топ комментарии
 
да ладно, за то договор о газе подписали - да, да не с ЕС а с страной агресором, ой, страной партнёром и чехать на 14 тысячь убитых.
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плюнь на ваших убитых, будь истенным зебилом.
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Ну вот и сьездили в Парыж на переговоры с Чортом. Ну вот и посмотрели в глаза Чорту и пожали ему руку. Радуйтесь. Ну что дальше? Где ваш план Б?
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да ладно, за то договор о газе подписали - да, да не с ЕС а с страной агресором, ой, страной партнёром и чехать на 14 тысячь убитых.
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Диванные войска берите то что осталось после великого палкаводца Пети на взорванных складах и вперёд на мацкву с саперными лопатками.И да прокси не идёт патриоту Украины.
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плюнь на ваших убитых, будь истенным зебилом.
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Да Украинцы в отличие от вас не плюют и помогают своей Украинской армии.Просто нужно немного голову включать и понимать ,как и что происходит.
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ждите теперь помощи от братских кацапов, они вам поможет, кстати, им тоже плевать на своих убитых, прям совподение или таки один народ. плюю на живых, на вас, кому нет ничего сятое. пту
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Та все 20 000, дончан тоже убивали, или они не украинцы?
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от сочувствуещей сраны гранатометатель или шахтеры в норах порылись и откопали?
думаю откопали - пронырливые, шо абздец....
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Документируйте. Будущие поколения должны с молоком всосать , кто такие мышебратья☝️☝️☝️
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тут вопрос накопился - скока еще Украине нужно будующих поколений,
шо бы уже всосать раз и навсегда, шо кацапня абсолютное зло?
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Наемники "ЛНР" используют против украинской армии российский штурмовой гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО
так,путлер чётко высказался,что оружие поставляют дружеские страны
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Ну вот и сьездили в Парыж на переговоры с Чортом. Ну вот и посмотрели в глаза Чорту и пожали ему руку. Радуйтесь. Ну что дальше? Где ваш план Б?
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Эти доказательства будут использованы по делам против России в международных и национальных судах, как свидетельство участия и финансирования РФ терроризма
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Ого. Какое громкое заявление, только пустое как барабан. Какие-то международные структуры уже признали лднр террористическими организациями? И есть хоть малейший шанс на это?
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Да ложили кацапы на все ваши доказательства. Как блеяли про безальтернивный Минск, так и блеят до сих пор....
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Скорее всего гранатомет поставлен в лднр "сочувствующими" странами или приобретен в Военторге. Самизнаетектотаксказал....
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Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная.
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Чого тільки не викопують шахтьори в тих шахтах. Клондайк.
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надеюсь США в следующем году что-то "крутенькое" подгонят...для "атветочки"...бо Вова вряд ли шо-то парешает...кроме капитуляции...
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как сказал птнх- "им памагають "симпатизирующие страны..." как мерзко и гнусно это прозвучало...скорее бы уже в мавзалее смена "жителя" произошла...
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