 Наемники "ЛНР" используют против украинской армии российский штурмовой гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
После того, как 9 декабря 2019 г. представители незаконных вооруженных формирований "ЛНР" обстреляли позиции вблизи населенного пункта Луганской области, прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГПУ при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.
Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных Силах Украины изделие РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состояло и не состоит.
Эти доказательства будут использованы по делам против России в международных и национальных судах, как свидетельство участия и финансирования РФ терроризма.
думаю откопали - пронырливые, шо абздец....
шо бы уже всосать раз и навсегда, шо кацапня абсолютное зло?
так,путлер чётко высказался,что оружие поставляют дружеские страны
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Ого. Какое громкое заявление, только пустое как барабан. Какие-то международные структуры уже признали лднр террористическими организациями? И есть хоть малейший шанс на это?
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная.