 Наемники "ЛНР" используют против украинской армии российский штурмовой гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

После того, как 9 декабря 2019 г. представители незаконных вооруженных формирований "ЛНР" обстреляли позиции вблизи населенного пункта Луганской области, прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГПУ при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.

Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных Силах Украины изделие РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состояло и не состоит.

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Эти доказательства будут использованы по делам против России в международных и национальных судах, как свидетельство участия и финансирования РФ терроризма.