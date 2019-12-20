EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
  1318  41
Все про:игорный бизнес (304) Гончарук_Алексей (402)

 Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук

В закрытии игорных заведений задействованы 715 мобильных групп.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен", - написал он.

Глава правительства отметил, что решения Кабмина выполняются незамедлительно.

"Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. По поручению Президента сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители", - добавил он.

"Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", - подытожил Гончарук.

Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук 01

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3166661
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это 7.5 млрд. долларов штрафов! Слава Арсену Борисовичу Авакову!!!
 показать весь комментарий
 
 
Шоу для лохов должно продолжаться. Надо же как-то лохторатот задницы с бюджетом отвлечь. А то неудобные вопросы начнут задавать. Все тупо копируют поведение команды Овоща в 2013 году.
 показать весь комментарий
 
 
врёте вы всё! Если сказали А значит должны сказать и Б! Преступление и Наказание! А как иначе?! Написано штраф 8000 минимальных зарплат в законе? Не могут же нас так нагло обманывать!!
 показать весь комментарий
 
 
Вторник, 9 декабря 2014, 12:35

00

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что милиция в течение десяти дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В течении десяти дней милиция последовательно и неуклонно остановит все игровые (лотерейные) заведения. Начнем с Киева - далее по всей стране", - заверил он.
 показать весь комментарий
 
 
и что я тут должен увидеть? что просто закроют? Это не наказание!
 показать весь комментарий
 
Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани Все это активно поддерживает Аваков, который уже видит огромные перспективы перехвата контроля за эти бизнесом. Весьма обеспокоен Баканов, знающий что может эта "игробратва". Пока сигналы из ее среды говорят что они не собираются просто так отходить.


Игры Зеленского с легализацией игрового бизнеса носят все признаки перераспределения сфер влияния. Точно так же как и закон о демонополизации спиртовой отрасли - это чисто коррупционная схема. А вот то что родная партия послала Вову, так мы ж предупреждали
 показать весь комментарий
 
а бюджет то петя верстал... к нему и вопросы.
 показать весь комментарий
 
 
Та ну.... Капуста ще не подешевшала. І замість йолки ковзанка.
 показать весь комментарий
 
Пропоную завтра громадянам провести флеш моб і загрузити на цензор по одному фото з свого міста з вітринами 'національних лотерей'...
Ото сміху буде...
 показать весь комментарий
 
 
Пчелы целый день воевали с медом, а вы смеяться! Грешно смеяться над ..... Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2159
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сегодня уже все знают о том, что премьер-министр, провалив все, что было в его силах, объявил о сокрушительной победе над не то игральными, не то - стиральными салонами, которые в последнее время стали решительно вытеснять с улиц торговлю и все, что только можно. Видимо, дела у них шли настолько неплохо, что им уступали свои площади даже крупные ритейлеры, например «Ева». Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1785
И вот в сеть было загружено видео, где премьер стоит на своих ногах, а не на самокате, дырчике или лошади и решительным голосом объявляет, что принято решение избавиться от этого позорного явления. Оно и понятно, если нельзя «перерезать ленточку» очередного открываемого завода или фабрики, к чему мы привыкли при Порохе и за что его нещадно критиковали, то надо пиариться хотя бы на закрытии.
Казалось бы, решили и - решили, зачем поднимать пыль из такого события. Осталось еще услышать от него о том, что принято решение закрыть все общественные туалеты, в которых берут плату за справление нужды. Это вот такой у нас масштаб правительства. Ну ладно, больше пиариться не на чем. Самокаты и само прочие уже исчерпали собой новости, а хвастаться заваленным бюджетом - не тот фен-шуй. Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8498 (ц) anti-colorados
 показать весь комментарий
 
 
Оборудование в новие казино , в пятизвездочние отели
 показать весь комментарий
 
 
Ну всё - Завтра ждём забастовок мамаш с детьми на руках: Зебилы лишают работы и кормить детей!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Раньше в шахматы играли, шашки, ну в карты иногда по копеечке.
 показать весь комментарий
 
 
Это в среднем оборудования на 9000 гр. в каждом игорном заведении? Срамота! Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1666
 показать весь комментарий
 
 
Схоже на облави комуняками "цеховиків" в 82 р.
 показать весь комментарий
 
 
ХЗ, у нас как работали так и работают
 показать весь комментарий
 
 
Целая империя, и как Аваков всем этим управлял..
 показать весь комментарий
 
 
1 новость с утра на цензоре:
- Изъято 2375 единиц игрового оборудования: 2060 единиц компьютерного оборудования, 181 игровой автомат, 107 столов для игры в покер и 27 электронных рулеток. Стоимость изъятого оборудования составляет примерно 460 млн гривен Источник: https://censor.net.ua/n3166517
2-я, вечером :
-"По состоянию на сейчас сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен Источник: https://censor.net.ua/n3166661
РАЗНИЦА 410 млн. !

ВОПРОС:

КОМУ УЖЕ УСПЕЛИ СПИХНУТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 410 ЛЯМОВ ?????
 показать весь комментарий
 
 
Передали тому, в чьих руках этот самый игорный бизнес сейчас сконцентрируется.
 показать весь комментарий
 
да не тарахти, гончарук.
стою вот сейчас на балконе, курю, - а там внизу как играли так и играют. и ни каких облав..
кто ж это сам у себя конфисковывать будет??
очередная показуха на кого рассчитана?
хоть кто-то напишите в комменты - видели вчера-сегодня у себя облавы??
 показать весь комментарий
 
 
"Я вышвырну вас. И вам снова придётся стать честными людьми." (с)

Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8156
 показать весь комментарий
 
 
Я прошу прощения, 50 млн гривен с 5300 заведений, это по 9,433 гривны с заведения или где то 377 у.е. Они это изъятое оборудование оценивали по цене металлолома?
 показать весь комментарий
 
 
это цена одного сраного компьютера.....
 показать весь комментарий
 
народ отзовитесь... у кого в городе закрыли игровые автоматы ??????
 показать весь комментарий
 
 
бла-бла-бла cам соБаков и крышует весь этот 'бизнес' игровой.
завтра уже все работать опять будеь
 показать весь комментарий
 
 
Аваковский "Космолот" закрыли? Игровые автоматы обновлять будут?
 показать весь комментарий
 
Бизнес Третьякова-Пэциного корефана,еще по "Нашей Украине", в опасности.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я заметил, что Украина и Россия друг у друга пример берут для всяких идей фикс
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Боже, какие они убогие. Ещё хуже те, кто их выбрал. Эта субстанция вызывает омерзение.
 показать весь комментарий
 
тем кто забыл - повтор с аваковым - 2014 год

Вторник, 9 декабря 2014, 12:35

00

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что милиция в течение десяти дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В течении десяти дней милиция последовательно и неуклонно остановит все игровые (лотерейные) заведения. Начнем с Киева - далее по всей стране", - заверил он.
 показать весь комментарий
 
 
Индеец, ну ты, как наивный подросток себя ведешь. В коем то веке пчелы против меда будут? 😂
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх