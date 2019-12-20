 Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен", - написал он.
Глава правительства отметил, что решения Кабмина выполняются незамедлительно.
"Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. По поручению Президента сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители", - добавил он.
"Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", - подытожил Гончарук.
Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ранее сообщалось, что полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский
00
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что милиция в течение десяти дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В течении десяти дней милиция последовательно и неуклонно остановит все игровые (лотерейные) заведения. Начнем с Киева - далее по всей стране", - заверил он.
Игры Зеленского с легализацией игрового бизнеса носят все признаки перераспределения сфер влияния. Точно так же как и закон о демонополизации спиртовой отрасли - это чисто коррупционная схема. А вот то что родная партия послала Вову, так мы ж предупреждали
Ото сміху буде...
И вот в сеть было загружено видео, где премьер стоит на своих ногах, а не на самокате, дырчике или лошади и решительным голосом объявляет, что принято решение избавиться от этого позорного явления. Оно и понятно, если нельзя «перерезать ленточку» очередного открываемого завода или фабрики, к чему мы привыкли при Порохе и за что его нещадно критиковали, то надо пиариться хотя бы на закрытии.
Казалось бы, решили и - решили, зачем поднимать пыль из такого события. Осталось еще услышать от него о том, что принято решение закрыть все общественные туалеты, в которых берут плату за справление нужды. Это вот такой у нас масштаб правительства. Ну ладно, больше пиариться не на чем. Самокаты и само прочие уже исчерпали собой новости, а хвастаться заваленным бюджетом - не тот фен-шуй. (ц) anti-colorados
- Изъято 2375 единиц игрового оборудования: 2060 единиц компьютерного оборудования, 181 игровой автомат, 107 столов для игры в покер и 27 электронных рулеток. Стоимость изъятого оборудования составляет примерно 460 млн гривен Источник: https://censor.net.ua/n3166517
2-я, вечером :
-"По состоянию на сейчас сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен Источник: https://censor.net.ua/n3166661
РАЗНИЦА 410 млн. !
ВОПРОС:
КОМУ УЖЕ УСПЕЛИ СПИХНУТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 410 ЛЯМОВ ?????
стою вот сейчас на балконе, курю, - а там внизу как играли так и играют. и ни каких облав..
кто ж это сам у себя конфисковывать будет??
очередная показуха на кого рассчитана?
хоть кто-то напишите в комменты - видели вчера-сегодня у себя облавы??
завтра уже все работать опять будеь
Вторник, 9 декабря 2014, 12:35
00
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что милиция в течение десяти дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В течении десяти дней милиция последовательно и неуклонно остановит все игровые (лотерейные) заведения. Начнем с Киева - далее по всей стране", - заверил он.