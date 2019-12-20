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Все про:Луценко (7657) США (15936) Йованович (220)

 Экс-посол США в Киеве Йованович солгала под присягой и заблокировала возвращение в Украину $7 млрд, - Луценко

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший посол США в Киеве Мари Йованович заблокировала возвращение в Украину $7 млрд, которые украло окружение Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Луценко заявил, что окружение Януковича вывело 7 млрд в американский хедж-фонд Темплтона. Поэтому нужно было работать с официальными лицами США для возвращения этих денег.

"Йованович в своих показаниях в Конгрессе говорит дословно следующее: "Луценко обратился с просьбой организовать встречу с высопоставленными лицами США. Вы знаете, что для этого он должен подать информацию о теме, которую он хочет обсудить. Луценко должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве в Украине, но он никогда этого не делал". Так сказала Йованович, будучи под присягой. А вот у меня в руках письмо ГПУ, которая предоставила посольству США тему, по которой я хотел встретится. Тема эта - 7 миллиардов ворованных у Украины денег, которые находятся в одном из хедж-фондов США. Вот бланк, вот наша печатка и подпись моего заместителя. Между прочим, это значит ложь под присягой госпожи Йованович. Это также означает, что она заблокировала возможность расследования и возвращения в нашу, измученную коррупцией и войной, страну 7 миллиардов долларов", - заявил Луценко.

Экс-генпрокурор добавил, что Йованович, как представителю Демократической партии США было невыгодно возвращение Украине указанных им 7 миллиардов долларов, поскольку хедж-фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены эти средства являются ключевыми инвесторами предвыборной компании Демократической партии США. Он добавил, что организатором импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе был представитель Демократической партии и один из инвесторов фонда Franklin Templeton.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не нравилось, что посольство призывало его к очищению ГПУ, - Йованович

Источник: https://censor.net.ua/n3166660
 
 
 Топ комментарии
 
З кожним місяцем після рибалки риби стає все більше, а риба росте просто на очах. Правда, Юга?
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Луценка потрібно відправити на примусове лікування в психіатричну лікарню, в нього через алкоголізм взагалі загубилась совість та людський облік. Хоча як кажуть люди, які знали Луценка змолоду, він і змолоду був хандоном і паскудою!
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Сколько Цензор будет пиарить
это брехливое ничтожество
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З кожним місяцем після рибалки риби стає все більше, а риба росте просто на очах. Правда, Юга?
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Луценка потрібно відправити на примусове лікування в психіатричну лікарню, в нього через алкоголізм взагалі загубилась совість та людський облік. Хоча як кажуть люди, які знали Луценка змолоду, він і змолоду був хандоном і паскудою!
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Всем уродам которые тут предлагают "киздить каждый день": а по существу вопроса у вас есть что заметить? Или кроме дерьма из вас ничего уже не лезет?
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Комсюк, сын комсюка, он и родного папу сдаст. Давно замечено по его действиям.
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Т.е., бухарь уверен, что персонал вытрезвителя поверит ему? Ну да, ну да...
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ничего страшного! на данный момент Арсен Борисович закрыл 5300 нелегальных игровых заведений! Это 7.5 млрд. долларов штрафов! Что бы мы делали без Арсена Борисовича! Собаки вы все неблагодарные!
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Сколько Цензор будет пиарить
это брехливое ничтожество
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Тут сейчас петины страдальцы в огромном подчете)))Ещё вчера были ворюги,теперь борцы за демократию)))
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Пиком Юркиной карьеры станет отсидка в американской тюрьме .
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+1000%.Стопудово.Добавлю,вместе с Кучерявым пинчером.
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Дай то бог.Гуантанама ,это то место которое он заработал,бегая по хозяевам.
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У нашій, мля, з цвіллю і. 10 особами замість 4...
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иди проспись после днюхи еще не отошел правдивый ты наш
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Чи не отой хедж-фонд тепер вклавсь в українські ОВДП під 14-19%.
Вчіться лохи.
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Генпридурок 3-го тысячелетия зарисовался?! Побалдел на сейшелах, отсиделся в лонтоне, сменил памперсы и прилез?! Но и после этого так и остался генпридурком! Под какой присягой?! Кто и где приводил ее к присяге, урод!!! Лживый генпридурок - это диагноз!!!
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Не исключено, что Югик выступит в Сенате США по слушаниям об импичменте.
Возможно и Пшонка.
Трампушка это оценит, когда Байден станет политическим трупом, а его сыночек сядет.
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Где-то год назад высказывал предположение. ,что Луценко будет подгузником для босса . Ошибся , он будет сортиром . Все дерьмо примет на себя недалекое чучело .
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Яке прізвище теперішнього Генерального Прокурора приблизно 73% населення мабуть й не знає.
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зеребята, при всем уважении - лайки убираем,
бо мне как то неуютно с зелеными прикацаплеными лайками
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Кто поверит этому комсомольскому бухарю,который сначала бега на Украину без Кучмы,а потом с ним же в десна целовался.Петина элыта во всей красе.
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америганские тюрьмы судя по новости круче украинских.
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Бланк с текстом Юра показал. А разве в посольствах не практикуется угловой штамп со вх. номером в подтверждение, что в посольство эта бумага зашла?
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А не кто не хочет написать Йованович чтоб она на него обратилась в американский суд о ложном обвинении ,о то что он дала ложные показания под присягой в штатах это очень серьезное обвинение и срок немалый
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Там 100 млн. Лазаренка 20 років повернути не можуть, а ти Луц. про 7 млрд. і сербську шмару Йовановіч.
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