 Представители Украины, Еврокомиссии и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий, - ОП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.
Подробности договоренностей будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.
Нє, не доходить???
На старт!.....
"Подробности стороны не раскрывают: пока не понятно, о каких сроках и объемах транзита они договорились. Не уточняется и то, каким образом могут быть урегулированы взаимные претензии.
Ранее в пятницу источник в российской делегации сообщил «Ведомостям», что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» может стать частью соглашения по итогам переговоров с Украиной. «Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», - сказал собеседник."
https://news.mail.ru/economics/39952593/?frommail=1
Radio Lemberg
@RadioLemberg
·1 ч
Рішучий та змістовний коментар МЗС України
@MFA_Ukraine
та його керівника Вадима Пристайка
@VPrystaiko на вчорашнє відкрите та нахабне зазіхання президента Московії на територію України (станом на 20:05 п'ятниці 20.12.2019):
На "исконно русские земли" тоже реакции никакой.
Не президент, а кремлевская подстилка.
Только на его зарплате и премиях средний город можно было отапливать полгода!
деполитизированные комерсы договорились.
зелендеркоманда торопиться...
"Цены на природный газ в Европе в пятницу, 20 декабря, падали в течение дня на максимальную за 3 месяца величину, хотя несколько скорректировались ближе к вечеру. Тем не менее снижение составляет порядка 4.8% до 37.20 британских пенсов за терм. К падению цен привело сокращение риска угрозы прекращения поставок с началом следующего года, поскольку Россия и Украина согласовали ключевые элементы договора, который будет действовать с 1 января."
http://www.profinance.ru/news/2019/12/20/bvrn-evropejskij-gaz-rezko-podeshevel-na-ozhidaniyakh-novogo-tranzitnogo-soglasheniya.html
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/12/2019/5dfd20aa9a7947da70848c92?from=from_main
На консультациях в октябре российская делегация предлагала пакетное соглашение с урегулированием всех судебных споров с «Нафтогазом» на общую сумму $22 млрд прямыми поставками газа дешевле цены покупки Украиной у европейских трейдеров и контрактом на год либо продлением действующего на аналогичный срок. Украину не устраивали эти условия. Она предлагала десятилетний транзитный контракт с поставкой не менее 60 млрд куб. м газа в год с условием «качай или плати».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/12/2019/5dfcdeaa9a7947c14593ecdb?from=from_main
"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией", "Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", © ху№ло