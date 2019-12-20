 Представители Украины, Еврокомиссии и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий, - ОП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

Подробности договоренностей будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия подписали документ о транзите газа, - "Газпром"