 Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан, - Нацполиция о суде над Кузьменко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева
В сообщении отмечается: "Сегодня в Апелляционном суде должно было состояться заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение об избрании меры пресечения подозреваемой в совершении уголовного преступления. Из-за того, что на заседание не явились отдельные участники процесса, председательствующий принял решение перенести заседание.
Однако, подозреваемая отказалась покидать зал суда. Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемого. Во время этого произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям.
Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания".
20 декабря заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.
В 14:30 прокуроры приехали в суд, но заседание так и не началось.
Напомним, что 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
https://voi.com.ua/news/1304833/
У мережі опубліковано ціни на їжу, яку подаватимуть у ресторані під час новорічного корпоративу депутатів Верховної Ради України з партії Слуга народу.
Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Pavlovsky News. Автори підкреслюють, що депутати святкуватимуть на території КВЦ Парковий, відомого, як вертолітний майданчик Януковича.
За даними джерела, салати коштуватимуть народним обранцям від 100 до 350 грн, гарячі страви - від 200 до 1850 грн. При цьому за алкоголь доведеться заплатити близько 3000 за бутулку горілки, до 1500 грн за коктейль і до 35 тис. грн за пляшку віскі.
на строительство школ, детсадов, больниц - "слуги урода" - заморозили расходы... но на свой корпоратив - из бюджета Украины - выложили по полной..
А народу, выбравшему этих слуг урода - куй без соли, как и положено
Дело в том что удар нанесён по тем кто пользуется наибольшим доверием общества:
- по армии;
- по волонтёрам;
- по военврачам.
Цель очевидная: режим ЗАО "Беня Бабломойский и подельники" смертельно боятся военного переворота, потому что их тогда в Ростов не выпустят, а просто развесят вдоль Крещатика, вместо новогодних гирлянд.
Видео...
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2647348215330694/
Группа лиц препятствовала в суде,вы себя слышите?Почему группа лиц не лягла мордой в пол,а некоторые с простреленной головой,а те кто выжил не проводили подозреваемую в само СИЗО!?
Хотя повторя справедливости ради.по делу Шеремета доказательств 00!!!Фактов кроме,ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ,нет!
Ящик пандоры открыт,гуляй страна!
Но при одном условии,если бы выжили.
В СШП можно и с оружием открыто ходить,но булькнуть в суде,после этого можно рывками какать,опять таки если жив окажешься.
Одним словом дикая страна.
Вот у нас демократия,что хочешь то творишь!
Так что хотите авторитет суда как в США - начните руководствоваться законом.
В Украине не было революций, причем ни одной. Революция-это прежде всего смена общественного строя. Была смена? Нет. Одни и те же на манеже, хотя какая-то часть должна была сидеть или погибнуть в ходе революции.
Но финита ля комедия, сколько не говори халва, во рту не станет слаще.
НЕ БЫЛО РЕВОЛЮЦИЙ В УКРАИНЕ, хотя по усилению классовой ненависти они будут, причем может быть мгновенно.
Вітаю вас з рузьким міром в Україні!
Сьогоднішній день довів, що він вже є.
А ви і далі сциться репост зробити про суди
Режим сам сделал то чего даже Порох не смог: объединить армию и волонтёров вокруг Пороха.
Теперь люди с оружием, воевавшие на фронте, совершенно чётко знают: кто настоящий Гетман.