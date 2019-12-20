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Все про:Нацполиция (10607) Кузьменко Юлия (23)

 Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан, - Нацполиция о суде над Кузьменко

В столице правоохранители обеспечили конвоирование задержанной из зала судебного заседания. Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева

В сообщении отмечается: "Сегодня в Апелляционном суде должно было состояться заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение об избрании меры пресечения подозреваемой в совершении уголовного преступления. Из-за того, что на заседание не явились отдельные участники процесса, председательствующий принял решение перенести заседание.

Однако, подозреваемая отказалась покидать зал суда. Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемого. Во время этого произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям.

Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания".

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20 декабря заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.

В 14:30 прокуроры приехали в суд, но заседание так и не началось.

Напомним, что 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: В производстве по убийству Шеремета обновили группу прокуроров

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166657
 
 
 Топ комментарии
 
Конфликт не исчерпан. Конфликт только началсЯ
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Конфлікт буде "вичерпано", коли нададуть нормальні докази або, у разі їх відсутності, відпустять людину, вибачаться і заплатять компенсацію (бажано - з кишені винних)
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это не ты ли недавно орал про "все украли"? Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан, - Нацполиция о суде над Кузьменко - Цензор.НЕТ 2218
на строительство школ, детсадов, больниц - "слуги урода" - заморозили расходы... но на свой корпоратив - из бюджета Украины - выложили по полной..
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Согласен. Надо установить круг лиц, захвативших административное здание и привлечь их к ответственности! Если этого не сделать - так каждый начнет заходить в админздания и выставлять свои требования и отказываться покидать помещение.
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Обвинить в организации Кузьменко , и хоть одно дело более менее будет мусорами состряпано
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Браво полиции! Порохоботы расползлись по нарам считать кеш!
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Конфлікт буде "вичерпано", коли нададуть нормальні докази або, у разі їх відсутності, відпустять людину, вибачаться і заплатять компенсацію (бажано - з кишені винних)
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А зеля подаст в отставку , как и обещал во время выборов , как оно говорило , если хоть раз нарушу закон - уйду в отставку
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А в нього свій "закон" - "Ні обіцянок, ні пробачень" або "Я вам ничивониабищал..."
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Суп за 1800, віскі за 35000: озвучені ціни корпоративу 'Слуги народу'
https://voi.com.ua/news/1304833/

У мережі опубліковано ціни на їжу, яку подаватимуть у ресторані під час новорічного корпоративу депутатів Верховної Ради України з партії Слуга народу.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Pavlovsky News. Автори підкреслюють, що депутати святкуватимуть на території КВЦ Парковий, відомого, як вертолітний майданчик Януковича.

За даними джерела, салати коштуватимуть народним обранцям від 100 до 350 грн, гарячі страви - від 200 до 1850 грн. При цьому за алкоголь доведеться заплатити близько 3000 за бутулку горілки, до 1500 грн за коктейль і до 35 тис. грн за пляшку віскі.
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Ну и что? Красиво жить не запретишь! Или тебя жаба давит?
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это не ты ли недавно орал про "все украли"? Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан, - Нацполиция о суде над Кузьменко - Цензор.НЕТ 2218
на строительство школ, детсадов, больниц - "слуги урода" - заморозили расходы... но на свой корпоратив - из бюджета Украины - выложили по полной..
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Он тут с утра до ночи порохоботит - а супа купить не может!
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похоже тема "супа" тебя не на шутку возбудила, зебил... голодаешь, платить в лахте перестали? Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан, - Нацполиция о суде над Кузьменко - Цензор.НЕТ 6411
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чухонец, ты откуда выползло, недоразумение лахтинское? Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан, - Нацполиция о суде над Кузьменко - Цензор.НЕТ 2205
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Это не он,это Моника - она любит играть в слоника)
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твое любимого авторитета?)) помнится, при януковоще ты его прославляло..
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При порохе это копейки все стоило, причем большинству было не до смеха, когда в печати появлялись цены на деликатесы в буфете ВР, до хрена получают, пускай до хрена и платят. НЕЧЕГО ЕСТЬ НА ДАРМОВЩИНУ.
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дык и сейчас не думай что депутаты платят из своего кармана.. ВСЁ за твой счет - слугам народа, и виски по 35 000 грн, и супчики по 2000 грн - порция...
А народу, выбравшему этих слуг урода - куй без соли, как и положено Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан, - Нацполиция о суде над Кузьменко - Цензор.НЕТ 7608
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Влада провокує конфлікти, щоби мати привід для застосування сили...
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Та ничего они специально не провоцируют. Глупость - это не отсутствие ума. Это такой ум. Им дали комаду, что громкое раскрыть, кого-то посадить, чтобы гражданам понравилось, чтобы было, чем отчитаться. Вот они и стараются, как умеют.
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Аваков далеко не поц... А звинувачення не витримують ніякої критики, плюс мотив - прямо як з мокшанських агіток... І тупо не помічаючі доказів невинуватості судді... Це чиста провокація, на мій погляд...
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А для чего она нужна? Я шо-то логики не вижу. Закрутить такую историю просто для того, чтобы отлупить граждан палками? Всё устроили с целью понравиться, а не для того, чтобы вызвать раздражение. Другое дело, что реализовали, как обычно..
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хоч на два шаги наперед думайте... - Таким самим чином вони вибори виграли, роздмухавши липецьку фабрику, свінарчуків та т.і. А декілька таких сутичок, плюс «правильне» освітлення у медіа і вівці забажвють закручування гайок, аби не заважали бубочкє...
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А в чём это закручивание может выражаться?
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Нет, не так.
Дело в том что удар нанесён по тем кто пользуется наибольшим доверием общества:
- по армии;
- по волонтёрам;
- по военврачам.
Цель очевидная: режим ЗАО "Беня Бабломойский и подельники" смертельно боятся военного переворота, потому что их тогда в Ростов не выпустят, а просто развесят вдоль Крещатика, вместо новогодних гирлянд.
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Читайте їхного очільника - "МУСОРА НЕ ЛЮДИ"
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Корчинские рассказывают подробности беспредела которые происходили в суде и вообще об этой ситуации...
Видео...
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2647348215330694/
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Корчинский сейчас имеет статус патриота? Уже ж лет 15-20, как он является провокатором..
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.. и попал тебе в дупу? Того ты и злой такой?
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На-жаль стаду вже божа роса очі повиїдала... Вони цього не бачать.
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Все вони бачать. За Зеленського голосували в основному регіонали, сепаратисти та колаборанти.
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Что за бред?

Группа лиц препятствовала в суде,вы себя слышите?Почему группа лиц не лягла мордой в пол,а некоторые с простреленной головой,а те кто выжил не проводили подозреваемую в само СИЗО!?
Хотя повторя справедливости ради.по делу Шеремета доказательств 00!!!Фактов кроме,ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ,нет!
Ящик пандоры открыт,гуляй страна!
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потому что аваков знает: после первого же выстрела - оно до ростова не добежит...
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Да, в США такие бы лет по 20 получили бы.. (я про захватчиков суда).
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Получили бы 20 или 200 как суд бы решил.
Но при одном условии,если бы выжили.
В СШП можно и с оружием открыто ходить,но булькнуть в суде,после этого можно рывками какать,опять таки если жив окажешься.
Одним словом дикая страна.
Вот у нас демократия,что хочешь то творишь!
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Только вот никто не нарушит закон. Так как только судья нарушит закон, то он слетит с должности и получит волчий билет. А у нас закон как дышло. Не явились прокуроры, не было доказательств? Плевать.
Так что хотите авторитет суда как в США - начните руководствоваться законом.
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Мало того, в США если не ошибаюсь прокуроры это избирательная должность. Тоесть, если прокурор будет вести себя как вот эти ребята, то он быстро потеряет свою должность.
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В США за такой суд повесили бы верх ногами судей.
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У США такої справи, з такими «доказами», ніколи не виникло би...
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Не можна відпускати людину за підозрою у вбивстві, але затягування справи теж злочин.
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Так сегодня должно было быть слушание по апелляции по этим "подозреваемым" у адвокатов есть 100% алиби, и их должны были сегодня отпустить. Поэтому прокуроры и не явились на слушание потому что они прекрасно знают что дело сфабриковано. А на место этих людей по правильному должны сесть Аваков, Рябошапка, и Зеленский которые на всю страну назвали этих людей убийцами без суда.
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100 відсодків алібі навіть у Бога нема... Боже спаси.
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А группа мусоров препятствовала правосудию...
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Расскажи про революции, определение их.
В Украине не было революций, причем ни одной. Революция-это прежде всего смена общественного строя. Была смена? Нет. Одни и те же на манеже, хотя какая-то часть должна была сидеть или погибнуть в ходе революции.
Но финита ля комедия, сколько не говори халва, во рту не станет слаще.
НЕ БЫЛО РЕВОЛЮЦИЙ В УКРАИНЕ, хотя по усилению классовой ненависти они будут, причем может быть мгновенно.
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Да и вообще не группа лиц, а группа президентов, как сказал Зе все мы президенты...
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Насєлєніє!
Вітаю вас з рузьким міром в Україні!
Сьогоднішній день довів, що він вже є.
А ви і далі сциться репост зробити про суди
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Не звизди, разслабься и получай удовольствие, конца следствия ещё нет.
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мерзость под эгидой президента зеленского
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Срань зеленожопая уже никаким образом не отмажется от этого косяка.
Режим сам сделал то чего даже Порох не смог: объединить армию и волонтёров вокруг Пороха.
Теперь люди с оружием, воевавшие на фронте, совершенно чётко знают: кто настоящий Гетман.
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