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 Украина и Россия подписали документ о транзите газа, - "Газпром"

Москва и Киев подписали протокол соглашения по транзиту российского газа в ЕС и об урегулировании взаимных требований.

Об этом заявил руководитель российской компании "Газпром" Алексей Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

Текст документа был согласован накануне на трехсторонних консультациях в Берлине.

Срок действующего контракта на транзит газа истекает 31 декабря.

Как сообщалось, накануне министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили по результатам пятого раунда газовых переговоров о том, что "отработали конечный протокол", который приближает стороны к подписанию финальных договоров. Они также выразили уверенность, что в ближайшее время удастся достичь конструктивного результата.

Читайте на Цензор.НЕТ: Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев

Переговоры проходили 19 декабря при участии министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Также в них приняли участие руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

В пятницу, 20 декабря, очередной раунд газовых переговоров проходит в Минске. В них принимают участие министр энергетики Украины Алексей Оржель и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

Также на Цензор.НЕТ: Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3166655
 
 
 Топ комментарии
 
бубачка обязался доплачивать кацам за то, что те изволят пользоваться нашей ГТС...
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где вы увидели срок контракта?
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церуш, звідки така зрада про 1 рік ?
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Да!
Именно так!Так будет очень патриотично!
Можно еще по пустой трубе гиперлуп запустить!
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а смысл подписывать? ну пойдите подпишите со слабоумным какие-то договора, если неймется - результат будет тот же, только время потратите. а если уж очень хочется "подписать" - можно было с "западными партнерами" (ну, продать входы, выходы и пару км труб), а те уж сами с Х#йлом поговорят и поторгуют согласно с "западными правилами"
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Три миллиарда долга списали зеленые? рашка будет по капле цедить теперь газом?
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Все на майдан!
Даёшъ Ротердам ++++++++++++++!
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на уровне неандертальца - газ, нефть в кацапии.
любая сделка с кацапией по газ, нефть - ето прямая зависимость от нее,
а во время войны с кацапней - ето прямое предательство.
есть другие варианты..... - башки нет.
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Украина будет покупать 15 млрд. кубов в год. Контракт на транзит не 10 лет, возможно 3 или 5 лет. Снижена цена транзита. Объемы, в первый год - 50 миллиардов, во второй - 40, в третий и далее - 30. Газпром купил маму Коболева.
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Просто дождитесь когда мама Коболева об этом сама расскажет.
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Подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.
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Контракт на 5 Лет, Все Взаимные Претензии Устранены! только что заявили
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Хвастайтесь скринами договора))) пока это пук в воду)))
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Как будто, у Украины был хоть малейший шанс не подписать транзит газа в Европу! Впрочем, здешний публике это не объяснить- "порохоботы, сэр..."
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Готовились в любом случае с начала года к худшему сценарию... и успешно его прошли бы.
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Контракт на 5 Лет, Взаимные Претензии Устранены!
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Кто этих переговорщиков ставил - не Порохло случайно?
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Хватит воду на мельницу лить, на каких условиях народу интересно,а не подписали или нет.
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Не слили, а разменяли на преференции и 5 лет транзита. Россияне всё равно не заплатили бы по нему.
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Но проценты то кое-кто уже попилил, как я понял. То есть украинцам с того "выигрыша в суде" остались лишь сказки да байки... И что - за это надо платить всяким витренкам и коболевым многомиллионные зарплаты и интересы, за порешалово с газпромом и размен украинских козырей на кацапские абицанки?

Вот Тимошенко, ведя переговоры с самим пуйлом, не имея никаких козырей, а только ножи ющеров и рыгов в спину, и то лучше выторговала.
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НЕ, не слили, Путин на 3 млрд. пианин купит, каждому ЗЕдебилу в квартиру.
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Точно, этого дядю не граф Потоцкий идентифицировал, а хан Мамай
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та, тут и подбирать не надо. а "арийские наклонности" лучше изучать по топ эрэфийцам, которые утверждают, что Украины (как и украинского языка) никогда не было, а украинскую нацию выдумали австрийцы в первую мировую войну. вам к ним.
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И ни слова о сути контракта. Не понимаю, почему эта новость идет на Цензор через кацапского газовика, а не через украинскую делегацию.
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