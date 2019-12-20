 Суд отложил рассмотрение апелляции ГПУ по делу Кернеса до 31 января

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заседание проходило в режиме видеоконференции между Харьковским и Полтавским апелляционными судами. Дважды в заседании объявляли технический перерыв, потому что по техническим причинам в Харькове не слышали, что говорили в Полтаве. Когда в Полтаве заменили зал и настроили качество связи, а прокурор, потерпевший и представитель потерпевших озвучили свои позиции, адвокаты попросили отложить заседание из-за состояния здоровья обвиняемого", - рассказали в суде.

Рассмотрение жалобы отложено до 11:00 31 января 2020 года, на следующее заседание Кернес приедет в Полтаву.

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Напоминаем, 10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Кернеса. 16 августа Генпрокуратура подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение о закрытии дела в отношении Кернеса.