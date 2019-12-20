 Правительство направило 46 млн грн на выплату долгов по зарплате медикам в регионах, - Гончарук

Решение было принято на внеочередном заседании правительства. Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о нем в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство направило 46 млн грн в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам. Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов", - написал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что решение еще должен утвердить Бюджетный комитет.

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