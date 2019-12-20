 Правительство направило 46 млн грн на выплату долгов по зарплате медикам в регионах, - Гончарук

Решение было принято на внеочередном заседании правительства. Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о нем в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство направило 46 млн грн в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам. Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов", - написал Гончарук.
Премьер-министр добавил, что решение еще должен утвердить Бюджетный комитет.
Читайте также: Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно. ФОТОрепортаж
Итальянские шубы на сумму более 50 млн грн без уплаты налогов продавали в Киеве, - ГПУ.
Госдеп Хохланда
@hohland_gosdep
·6 ч
Кхе, позвонил в Славянск там ретровирусную терапию выдают чуть ли не по таблеткам вместо 2-3 флаконов, как обычно.
Бессмертный Бубочка хочет майдан из ВИЧ инфицированных?
Объясните этому детю Моисея, что они - даже не волонтеры и военные - ВИЧ инфицированным нечего терять, они знают что такое мучительная смерть, потому что перенесли симптомы болезни, так как у нас ранняя диагностика не работает.
И как Бубочка себе предстваляет разгон больных СПИДом?
Альфа лейтенанта Бокалова разгонять будет?
А эти «сосущие у…» в Альфе понимают, что попадание крови ВИЧ инфецированного на слизистые или пораненную кожу - это 100% заражение? Они будут стрелять из пулеметов на поражение?
И вишенка на торте, закупка этих лекарств происходит за счет доноров, а не бюджета: в нашем случае правительства Франции и благотворительных фондов Германии...
EnySkyWalker
@eny_sky
·10 ч
Інсайд зі Збройних Сил. Військовим призупинили виплати за поранення, матеріальної допомоги, оздоровчих ("відпускні"). Що таке "призупинили"? Це як видача продовольчих пайків контрактникам: у 2000 році "призупинили" і по цей день. Далі буде...