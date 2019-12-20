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Все про:долг (1107) задолженность (180) зарплата (1954) Кабмин (11446) врачи (658) Гончарук_Алексей (402)

 Правительство направило 46 млн грн на выплату долгов по зарплате медикам в регионах, - Гончарук

Глава правительства назвал этот шаг "вынужденной помощью местным властям".

Решение было принято на внеочередном заседании правительства. Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о нем в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство направило 46 млн грн в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам. Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов", - написал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что решение еще должен утвердить Бюджетный комитет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166651
 
 
 Топ комментарии
 
Прям сводки из 90-х. Зеленые красавцы Правительство направило 46 млн грн на выплату долгов по зарплате медикам в регионах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9555
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Шапито 🤡🤢💩Каломоя зуб давало , за 4 000 s учителям
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это победа конечно!сумма "серьезная".
Итальянские шубы на сумму более 50 млн грн без уплаты налогов продавали в Киеве, - ГПУ.
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"Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов" Розходимося, Рафік не віноуат.
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Мне кажется, что для него это игры. Мальчик еще не вырос и не все понимает...
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Виплата ЗЮЗАЬРИМАНИЗ НА ТРИ МІСЯЦІ!!!!! зарплат - гарна новина? В нормальних країнах, де економікою керують професіонали, це звичний стан речей. Цей стан речей зберігався і в Україні навіть у найважчі 2014 і 2015 роки.
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Чувак устроил внутренний дефолт все ок и признаться что он валенок не хочет где эта Зе волна понабирала этих дояров и нарциссов мне ситуация напоминает 17 год прошлого века когда на волне при шло б которое нихрена не соображая начала все крушить и строить хрен знает што Правительство направило 46 млн грн на выплату долгов по зарплате медикам в регионах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8469
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Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

·6 ч

Кхе, позвонил в Славянск там ретровирусную терапию выдают чуть ли не по таблеткам вместо 2-3 флаконов, как обычно.
Бессмертный Бубочка хочет майдан из ВИЧ инфицированных?
Объясните этому детю Моисея, что они - даже не волонтеры и военные - ВИЧ инфицированным нечего терять, они знают что такое мучительная смерть, потому что перенесли симптомы болезни, так как у нас ранняя диагностика не работает.
И как Бубочка себе предстваляет разгон больных СПИДом?
Альфа лейтенанта Бокалова разгонять будет?
А эти «сосущие у…» в Альфе понимают, что попадание крови ВИЧ инфецированного на слизистые или пораненную кожу - это 100% заражение? Они будут стрелять из пулеметов на поражение?
И вишенка на торте, закупка этих лекарств происходит за счет доноров, а не бюджета: в нашем случае правительства Франции и благотворительных фондов Германии...
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за 20 днів грудня дефіцит бюджету в порівнянні з листопадом зріс на 64 млрд. або на 114%. У когось наближається свято? Правительство направило 46 млн грн на выплату долгов по зарплате медикам в регионах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 571
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Йолачка вам нравітца?!




EnySkyWalker

@eny_sky

·10 ч

Інсайд зі Збройних Сил. Військовим призупинили виплати за поранення, матеріальної допомоги, оздоровчих ("відпускні"). Що таке "призупинили"? Це як видача продовольчих пайків контрактникам: у 2000 році "призупинили" і по цей день. Далі буде...
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гончарук мне какуето б...ять напоминаеть., или у меня дежявю?
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в государстве такое понятие как ДОЛГ бюджетникам не должно существовать. вы пида....сы должны последний х....й сосать, но работягам зарплату отдайте ГАНДОНЫ.
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