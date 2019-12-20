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 Суд уменьшил с 6 до 2 млн грн залог экс-замглавы МинВОТ Гримчаку, подозреваемому в получении взятки

В четверг, 20 декабря, Высший антикоррупционный суд оставил в силе арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЧ Украины Юрия Грымчака, уменьшив сумму залога в три раза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на портале Судебная власть Украины, вместо 5 млн 999 тыс. 283 гривен экс-чиновника обязали заплатить 1 млн 999 тыс. 761 гривен.

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 1041", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС продлил арест Гримчаку на два месяца, его помощнику - на месяц

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский райсуд оставил Гримчака под стражей

Источник: https://censor.net.ua/n3166647
 
 
 Топ комментарии
 
Мало своровал, нехватает, не??
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ну да фігня - спійманий на місці злочину $ 480К хабара)))
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Зеленский уходи в отставку - ты не справился.
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ну да фігня - спійманий на місці злочину $ 480К хабара)))
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Виходить, що він таки взяточник, але ТЕПЕР ВТРИЧІ МЕНШИЙ...
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Зеленский уходи в отставку - ты не справился.
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Тобто 25 мільйонів брав, 5 мільйонів має віддати...)
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Суд уменьшил с 6 до 2 млн грн залог экс-замглавы МинВОТ Гримчаку-вопрос знатокам-сколькозаработал судья?
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А за Марченка - 20??? І справді крісла суддів треба робити зі шкіри попередників...
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І голови на стіні, ну як типу роги лося чи морда кабана...
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Ну ось, для зебілів нині антиМиколай. Суцільне вимирання мрій і надій. Порохоботам легше, бо саме цього вони і очікували. А от зебіли в трансі.
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Уже четыре месяца кота за хвост тянут!!
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Петре Олексійовичу, не хочете ще 2 мільйона внести...
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осталось пролежни залечить...и сменить ехидную улыбочку.
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Ну не суки??!! Поймали на взятке в 27 миллионов,а отпускают за 2! Так они и будут брать зная,что откупятся десятиной !
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