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 СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского

Служба безопасности Украины выразила руководству ПриватБанка недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцам банка (Игорем Коломойскимо и Геннадием Боголюбовым) в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой, и просит на будущее без получения такого "предварительного согласования "воздержаться от представления новых таких исков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на письмо от 17 декабря 2019 за подписью заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко.

"Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведения банка до неплатежеспособности", - говорится в письме.

В СБУ подчеркнули, что необходимо "обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительном согласовании исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами".

"С учетом указанных норм действующего законодательства, подачи исков в международных арбитражей может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что Приватбанк инициировал новый судебный процесс против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Израиле. В судебных исках национализирован банк будет пытаться взыскать около 600 млн долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3166645
 
   
 Топ комментарии
 
просто окуенчик. СБУ и Генпрокуратура контролируют права юрлица на справедливый суд в интересах ответчика
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жесть... а когда уже иски к Газпрому будем с ФСБ согласовывать?
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Срочно Беню видать минфину США.
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просто окуенчик. СБУ и Генпрокуратура контролируют права юрлица на справедливый суд в интересах ответчика
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так банк же державний? то ж треба пильнувати за народним добром!
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А може досить ідіотом придурюватись? СБУ просто не має права втручатись в діяльність об`єкта господарювання. НЕ МАЄ! Це не в компетенції СБУ, це порушення закону. Навіть ФСБ б собі такого не дозволило.
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як це немає права? а може там зрада?
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СБУ, ГенПрокуратура, ДБР и МВД
- сегодня являются крышей Коломойши...
Типа вместо титушек...
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Банк но інально державний, але не відомчий. Тому є незалежною структурою у фінансово-економічній діяльності, до якої відноситься і повернення активів та боргів в томкюу числі і через суди. СБУ не є фінансовою структурою, ні регуляторною. Тому особисто мені не зрозумілі мотиви листа СБУ і НАГЛЯДОВОГО!!! органу, яким є згідно закону ГПУ до самостіфного фврвн овооо інституту. Пояснення, може бути лише одне - корупційне відстоювання інтересів одного з головних спонсорів виборчої кампанії діючого президента. За великим рахунком це злочин.
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ну то може відпустити державні банки в автономне плавання? - нехай собі пливуть, як вільні козаки на човнах.
А раптом там якісь недобрі замисли? , то ж треба пильнувати щоби чогось не вийшло.
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Знаєш, так вилизувати клоуну- то треба вміти. Бєня платить хоч добре?
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А для цього в держави є Нацбанк, закони і всілякі підзаконні акти. А от СБУ тут яким боком?!
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Дурна відмазка. Родом із совка. Тому гнила.
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За будь-яким рахунком це злочин. Це перевищення повноважень, тиск і втручання. І, головне. ні сумніві ні острахів, що будуть за то покарані. Тут, або настільки впевнені, або просто настільки дурні.
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Що тут незрозумілого? Якщо Коломойський не знатиме нюансів позову - він же програє суд!!!
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Известное дело. Прокуратура еще при Юрике Амстердамском( Бенинском) начала "благое дело"- изымать значущие документы из Привата,дабы помешать тому в подаче исков против бывшего акционера. А сейчас,поскольку и прокуратура и СБУ подчиняются исполнительному директору Коломойского, "палки в колеса" стали " бревнами в колеса".
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Если бы Генпрокурор и глава СБУ были не зависимы в своих дейсвиях и в итересах Украины проводили расследования отмывания денег с Приват банка, то я бы понимал их претензии, поскольку если Коломойша выйграет, то это плюс ему и камень в наш (Украины) огород, но учитывая, кто их ставленник, я не хотел бы, чтоб Приват банк им отчитывался, так хоть больше шансов вернуть деньги.
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Баканов и Зеленский замешаны в аферах и преступлениях Бени с ПриватБанком. Они хотят хоть частично контролировать что происходит в деле "Приватбанк против Коломойского и К" в Канцлерском Суде штата Делавэр.
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жесть... а когда уже иски к Газпрому будем с ФСБ согласовывать?
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МЛЯТЬ, є сила здатна провести таку спецоперацію - щоб Бєня заснув в Україні, а проснувся в штатах...
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Це буде викрадення... Треба щоб сам. Або за рішенням суду.
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Типа "ша, пацаны, тихо, Игорь Валерьевич с нами уже всё порешал", так что-ли?
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СБУ ТРЕБУЕТ ОТ ПРИВАТБАНКА-ну так вырезал из контекста но тем не менее.А Вы ещё не сняли деньги из Привата?
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ну это совсем беспредел....

Баканов и Беня совсем не парятся быть приличными...
Малоросня!, - похоже вам таки удалось слить в унитаз свою страну...
Сделали вы это разом... СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского - Цензор.НЕТ 1888
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Янелох хоче бабла від МВФ... і ні разу не втручається в діяльність банківських установ... Ага...

"Янелох вирішив, що перервою в суді по Привату він заспокоїть МВФ і отримає, нарешті, омріяний кредит. Наївна людина. Ще з часів прем'єрства Тимошенко МВФ працює з Україною за принципом монтера Мечникова: «утром деньги - вечером стулья». Точніше, спочатку повне виконання вимог у меморандумі - а потім гроші. Тому, до остаточного вирішення проблеми Привату ніяких траншів нам не дадуть. І єдиним МВФом для уряду буде Маркарова з її ОВДП.
Відповідно, доки Янелох не наважиться збунтуватися проти великого і жахливого Коломойського, наші експортери приречені на банкрутство, бюджет - на невиконання, а гривня знаходиться в такій зоні ризику, котра здатна поховати всі надії Зеленського зустріти свій наступний день народження в Україні" - Карл Волох, https://emiliozk.livejournal.com/
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СБУ не хоче відстежити "офіційних імпортерів", не хочуть, бо щось мають.
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Вже зелені потвори навіть не соромляться.
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А по моему они ни чем не отличаются от порошенсковских тварей.
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Значить потрібно ще більше херні творити, щоб відрізнятись?
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це жах, це просто жах, руйнація всіх інституцій в країні.
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Гарант, станьте лидеро, как Сингапуре - посадите спонсоров Беню и Пиню (Пинчук).
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Петя та Юля має бути включено.
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нІкак невозможно.Ти уяви шо тоді скаже Г+Г
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Пинчук все таки хотя бы несколько раз выдвигал инициативу договориться и играть всем по правилам, а вот Беню, Ахметку, Фирташа, Медведчука и Суркисов посадить бы думаю было очень полезно.
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Даже "Проффесор" себе не позволял на столько быстро и нагло действовать...
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ну так в Израиле начали судиться! А если выйграют там 600 млн.? Где Игорю Валериевичу в таком случае можно будет отсидеться? Совсем берега попутали?!
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и тут, неожиданно абсолютно, СБУ ползет на бабло.

дерибанить так дерибанить....
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ще ни, на превеликий жаль... - дали буде.
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Зебилы пора тявкать на защиту бени и зели , нах гос интересы - вы же биомасса , выпускайте газы
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Охренеть охранка царя сказала незя это уже сюр Зе жизни
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превышение полномочий, это не компетенция СБУ согласовывать подачу исков..
этот зампред СБУ грубо подставился, ГБР должна открыть уголовное производство по этому факту..
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Та хто там в ДБР відкриє? Той, хто за вказівками адвоката Коломойського фальшиві справи шиє? СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского - Цензор.НЕТ 5272
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якщо зараз не відкриють, то відкриють коли змінится влада..
я розумію що цей Горбенко, виконував незаконний наказ Баканова або Богдана, але цей дурень підставився під кримінал..
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Иски НБУ не превышение полномочий. А вот СБУ действительно никакого права не имеет вмешиваться в деятельность и контролировать куда и с чем обращается юридическое лицо.
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Сорь, показалось, что превышение полномочий - это о НБУ. Значит прочла по диагонали.
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Іншими словами люди Коломойського, які попали у владу вимагають від Приватбанку узгоджувати позови проти самого Коломойського в іноземних судах.
Тільки з дозволу Коломойського. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского - Цензор.НЕТ 3401
Прямо не СБУ а СБК (Служба безпеки Коломойського)
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Чому наше СБУ цікавиться фінансовими питаннями? Відповідно до якого закону потрібно такі питання узгоджувати із СБУ?
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Тому що адвокат Коломойського Богдан з ОП подзвонив Баканову
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Вот! Смеялись над Путиным и Сталиным, а у нас уже в Украине процветает Сталинизм!
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Історія повторюється багаторазово - перший раз як трагедія, а наступні рази, як комедія. Хоча тут більше на трагікомедію схоже.
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Закону в цій країні більше нема. Тільки понятія.
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причем тут вообще сбу?!
ЗкБилы вам уже просто срут в рты!
а зеЛя и бенЯ подонки и мрази.чем скорей их погоним на ростов.тем лучше
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Раніше СБУ обшуки в Національному банку та Приватбанку проводив, шукали ... Тепер зрозуміло що.
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Типа СБУ что то имеет от этого суда а с каких пор обьект хозяйственной деятельности в том числе и государственной должен согласовывать свои действия с СБУ ВОТ ЭТО ПОВОРОТ
Что Баканову никак неймется сдать Приватбанк Коломойше
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А шо зебанаты так перекрасились тут) думаете только зебоба за все получит? вы это сделали разом, зебобики, и получите по роже вместе...
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Зелохи, а вам не кажется, что вами попользовались, и выкинули, как какое то резиновое изделие?
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Це що боятся Бені ? Коли цього шахрая негідника видворять з України ?
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Эта новость просто дно нынешнего режима
все на зе проекте можно ставить жирный похоронный крест
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Обязательно. Достаточно прочитать интервью отца Бени полное на страна,уа. Даже не скрывает папаня, что его сынуле нельзя портить отношения с Беней, патамушта лишится информподдержки.
Так что впереди еще много чего интересного на нашем поле чудес.
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Хроника одного Президента ...

20.12.2019 г

Путин добился переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.

Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани Все это активно поддерживает Аваков, который уже видит огромные перспективы перехвата контроля за эти бизнесом. Весьма обеспокоен Баканов, знающий что может эта "игробратва". Пока сигналы из ее среды говорят что они не собираются просто так отходить.

Игры Зеленского с легализацией игрового бизнеса носят все признаки перераспределения сфер влияния. Точно так же как и закон о демонополизации спиртовой отрасли - это чисто коррупционная схема. А вот то что родная партия послала Вову, так мы ж предупреждали

У Зеленского всерьез рассматривают вопрос прекращения выплаты компенсации НДС экспортерам продукции.

Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.

Верховна Рада согласовала изменения к бюджету 2020 в обычной для себя схеме с полным отсутствием необходимых финансового-экономических расчетов

Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.

Зеленский вносит предложение о внесении изменений в бюджет-2020.

Закон ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового" подписанный Зеленским уже оформляют для подачи в КСУ. как мы и предупреждали, эту стайку дилетантов тупо ловят на нарушениях регламента и правил подачи документа. Перечень нарушений на три страницы.

Утреннее заседание Кабмина созвано по требованию Зеленского которого завалили жалобами на не выделение денег с мест. После провала поступлений от приватизации "Укрспирта", легализации азартных игр, последней надеждой Гончарука стал закон о легализации добычи янтаря от которого он ожидает "... суттєвих надходжень до бюджету.." Может быть. Но много позже. Лавочку Зеленского трясет серьезно.

Последовал мгновенный ответ на блокировку комитетом ВР рассмотрения закона о легализации игр. МВД всю ночь кошмарило игровые площадки, закрывая все что видит и не видит безо всякого разбора.

В докладной записке поданной на имя Зеленского из ОПУ и подписанное зам. главы ОПУ Тимошенко, финансовые поступления в бюджет от продажи "Укрспирта" оцениваются в 10 млрд. гривен. При том авторами этого прогноза указана анонимная "... група експертів-спеціалістів...". Есть так же докладная министерства финансов где эти поступления планируются максимум в 500 млн. гривен.
Вчерашние переговоры в Берлине прошли под диким нажимом Зеленского на украинскую делегацию Со стороны России боевики шантажируют вопросом обмена пленными откровенно увязывая это с уступками России по транзиту..

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку законопроект Зеленского №2285 об легализации азартных игр.
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А Шо імЄнно нАдА сАглАсовивать, пазвольтЄ АсвЄдАмиЦА?!
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