 СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на письмо от 17 декабря 2019 за подписью заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко.
"Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведения банка до неплатежеспособности", - говорится в письме.
В СБУ подчеркнули, что необходимо "обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительном согласовании исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами".
"С учетом указанных норм действующего законодательства, подачи исков в международных арбитражей может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере", - добавили в СБУ.
Ранее сообщалось, что Приватбанк инициировал новый судебный процесс против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Израиле. В судебных исках национализирован банк будет пытаться взыскать около 600 млн долларов.
- сегодня являются крышей Коломойши...
Типа вместо титушек...
А раптом там якісь недобрі замисли? , то ж треба пильнувати щоби чогось не вийшло.
Баканов и Беня совсем не парятся быть приличными...
Малоросня!, - похоже вам таки удалось слить в унитаз свою страну...
Сделали вы это разом...
"Янелох вирішив, що перервою в суді по Привату він заспокоїть МВФ і отримає, нарешті, омріяний кредит. Наївна людина. Ще з часів прем'єрства Тимошенко МВФ працює з Україною за принципом монтера Мечникова: «утром деньги - вечером стулья». Точніше, спочатку повне виконання вимог у меморандумі - а потім гроші. Тому, до остаточного вирішення проблеми Привату ніяких траншів нам не дадуть. І єдиним МВФом для уряду буде Маркарова з її ОВДП.
Відповідно, доки Янелох не наважиться збунтуватися проти великого і жахливого Коломойського, наші експортери приречені на банкрутство, бюджет - на невиконання, а гривня знаходиться в такій зоні ризику, котра здатна поховати всі надії Зеленського зустріти свій наступний день народження в Україні" - Карл Волох, https://emiliozk.livejournal.com/
дерибанить так дерибанить....
этот зампред СБУ грубо подставился, ГБР должна открыть уголовное производство по этому факту..
я розумію що цей Горбенко, виконував незаконний наказ Баканова або Богдана, але цей дурень підставився під кримінал..
Тільки з дозволу Коломойського.
Прямо не СБУ а СБК (Служба безпеки Коломойського)
ЗкБилы вам уже просто срут в рты!
а зеЛя и бенЯ подонки и мрази.чем скорей их погоним на ростов.тем лучше
Что Баканову никак неймется сдать Приватбанк Коломойше
все на зе проекте можно ставить жирный похоронный крест
Так что впереди еще много чего интересного на нашем поле чудес.
20.12.2019 г
Путин добился переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.
Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани Все это активно поддерживает Аваков, который уже видит огромные перспективы перехвата контроля за эти бизнесом. Весьма обеспокоен Баканов, знающий что может эта "игробратва". Пока сигналы из ее среды говорят что они не собираются просто так отходить.
Игры Зеленского с легализацией игрового бизнеса носят все признаки перераспределения сфер влияния. Точно так же как и закон о демонополизации спиртовой отрасли - это чисто коррупционная схема. А вот то что родная партия послала Вову, так мы ж предупреждали
У Зеленского всерьез рассматривают вопрос прекращения выплаты компенсации НДС экспортерам продукции.
Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.
Верховна Рада согласовала изменения к бюджету 2020 в обычной для себя схеме с полным отсутствием необходимых финансового-экономических расчетов
Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.
Зеленский вносит предложение о внесении изменений в бюджет-2020.
Закон ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового" подписанный Зеленским уже оформляют для подачи в КСУ. как мы и предупреждали, эту стайку дилетантов тупо ловят на нарушениях регламента и правил подачи документа. Перечень нарушений на три страницы.
Утреннее заседание Кабмина созвано по требованию Зеленского которого завалили жалобами на не выделение денег с мест. После провала поступлений от приватизации "Укрспирта", легализации азартных игр, последней надеждой Гончарука стал закон о легализации добычи янтаря от которого он ожидает "... суттєвих надходжень до бюджету.." Может быть. Но много позже. Лавочку Зеленского трясет серьезно.
Последовал мгновенный ответ на блокировку комитетом ВР рассмотрения закона о легализации игр. МВД всю ночь кошмарило игровые площадки, закрывая все что видит и не видит безо всякого разбора.
В докладной записке поданной на имя Зеленского из ОПУ и подписанное зам. главы ОПУ Тимошенко, финансовые поступления в бюджет от продажи "Укрспирта" оцениваются в 10 млрд. гривен. При том авторами этого прогноза указана анонимная "... група експертів-спеціалістів...". Есть так же докладная министерства финансов где эти поступления планируются максимум в 500 млн. гривен.
Вчерашние переговоры в Берлине прошли под диким нажимом Зеленского на украинскую делегацию Со стороны России боевики шантажируют вопросом обмена пленными откровенно увязывая это с уступками России по транзиту..
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку законопроект Зеленского №2285 об легализации азартных игр.