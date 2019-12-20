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Все про:жилье (657) САП (1222) Антикоррупционный суд (555) Сольвар Руслан (1)

 Антикоррупционный суд назначил экс-нардепу 370 тыс. грн залога в деле о незаконном получении компенсации за жилье

Высший антикоррупционный суд назначил бывшему народному депутату VII созыва, подозреваемому в получении незаконной компенсации за жилье, залог в размере 370 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Также экс-нардепа обязали сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины о смене места проживания и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по данному уголовному производству, сдать на хранение детективам НАБУ свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право покинуть Украину.

Напоминаем, 18 декабря экс-нардепу сообщили о подозрении в незаконном получении 361,5 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице "Киев". Следствие установило, что в начале марта 2017 года он получил в наследство квартиру в Киеве, но скрыл этот факт и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета.

Также читайте: НАБУ и САП сообщили экс-нардепу Полякову о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

По информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем депутате, члене фракции "Блок Петра Порошенко" Руслане Сольваре.

Источник: https://censor.net.ua/n3166643
 
   
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Це попередні - зллочинці, а СН - треба!!!
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Єдало, що у Ганибала
Лектора!
Перевірте! Теща, ще жива?
Може вже...
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Антикоррупционный суд назначил экс-нардепу 370 тыс. грн залога в деле о незаконном получении компенсации за жилье
да,видимо ,скоро нужно будет и на антикоррупционный суд создавать ещё один суперантикоррупционный суд(((
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Коли ви вже тварюки пикаті по нажираєтесь?
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А як там та жирна барига і свинохряк слуга урода Стифанчук, повернув вже вкрадені ним гроші на оплату сексуальних послуг дружини та аренду хази своєї тещі? 😕
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