 На Донетчине задержан капитан патрульной полиции, вымогавший у коллеги 1 тыс. долл взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебным расследованием установлено, что 16 декабря 2019 года, 36-летний капитан полиции потребовал у 23-летней полицейской взятку в сумме 1 000 долларов за непривлечение ее к дисциплинарной ответственности и увольнение с работы за возможное непристойное поведение в общественном месте.
17 декабря полицейский получил 25 тыс. грн за не увольнение женщины из органов Национальной полиции.
20 декабря в ходе передачи второй части взятки в размере 2 тыс. грн за непривлечение полицейской к дисциплинарной ответственности и начисление премии злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В ходе проведения обыска у него обнаружены и изъяты денежные средства, полученные преступным путем и вещество похожее на "каннабис".
Решается вопрос о уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.
Источник: Інфорпост © https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR36-omOHcjFBd9TnSmPUE1z_X12cZue1d7ozaHgkw7nvYIIVgq-tdO8J4g
Нююю, ежели сам не дашь хабарчика...
🤗