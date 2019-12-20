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 На Донетчине задержан капитан патрульной полиции, вымогавший у коллеги 1 тыс. долл взятки, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки офицера батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске УПП в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

На Донетчине задержан капитан патрульной полиции, вымогавший у коллеги 1 тыс. долл взятки, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что 16 декабря 2019 года, 36-летний капитан полиции потребовал у 23-летней полицейской взятку в сумме 1 000 долларов за непривлечение ее к дисциплинарной ответственности и увольнение с работы за возможное непристойное поведение в общественном месте.

17 декабря полицейский получил 25 тыс. грн за не увольнение женщины из органов Национальной полиции.

20 декабря в ходе передачи второй части взятки в размере 2 тыс. грн за непривлечение полицейской к дисциплинарной ответственности и начисление премии злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В ходе проведения обыска у него обнаружены и изъяты денежные средства, полученные преступным путем и вещество похожее на "каннабис".

На Донетчине задержан капитан патрульной полиции, вымогавший у коллеги 1 тыс. долл взятки, - прокуратура 02

Решается вопрос о уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Смотрите: На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3166642
 
 
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Источник: Інфорпост © https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR36-omOHcjFBd9TnSmPUE1z_X12cZue1d7ozaHgkw7nvYIIVgq-tdO8J4g На Донетчине задержан капитан патрульной полиции, вымогавший у коллеги 1 тыс. долл взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7475
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Эх,капитан, никада ты не станешь майором..
Нююю, ежели сам не дашь хабарчика...
🤗
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Чёт мало брал капитан...Теперь, чтобы откупиться, большая сумма понадобится... На Донетчине задержан капитан патрульной полиции, вымогавший у коллеги 1 тыс. долл взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5044
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Гребаная мусорня.. мусорами были, мусорами остались.. "Вымогал у коллеги".. ни стыда ни чести ни совести никогда у этих уродов не было и нет надежды что появится..
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