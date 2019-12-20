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 Суд разрешил снять электронный браслет с экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет из бывшего заместителя секретаря СНБО и действующего президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшее ущерб государству более чем 10 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат подозреваемого Руслан Волынец.

"Так, суд сегодня позволил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил и его уже сняли", - отметил Руслан Волынец .

В то же время адвокат добавил, что все другие обязанности возложены на Гладковского суд продлил, паспорта ему не вернули.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166641
 
   
 Топ комментарии
 
А як Нелох то перед зебомассами розпинався... Як розпинався...
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На выборы готовиЦА. У мЭры дама желаИтЬ, мля... Суд разрешил снять электронный браслет с экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского - Цензор.НЕТ 1915
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Свинаргейт Порошенка закрывается? Суд разрешил снять электронный браслет с экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского - Цензор.НЕТ 3316
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Неправильно. Це розбиваються мрії зебілів. Єдине, заради чого вони готові терпіти голодне життя при зеленій владі. Тому на пабліках все голосніше пробивається тужливе виття.
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Ваші своє відспівали, коли Гладковського прикрили... Нині обтікають поторху...
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А ціни впали слідком за курсом? Чи ви курс їсти будете?
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браслет навеял, а шо там со знойной женщиной, мечтой поета штепой, в браслетах не?
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На выборы готовиЦА. У мЭры дама желаИтЬ, мля... Суд разрешил снять электронный браслет с экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского - Цензор.НЕТ 1915
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даже не сомневаюсь, шо у ее получится.
при слове бандерша в любом контексте - почему то сразу всплывает ета видная дама....
5 лет от тюрмы хилять, ето вам не там, а уже почти шо здесь )))
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А як Нелох то перед зебомассами розпинався... Як розпинався...
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Дело о свинарчуках, как и предсказывалось весной, успешно разваливается. С чем зедротов и поздравляю
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Не було ніякої справи Свинарчуків. У правовому сенсі. Була дута справа Свинарчуків у сенсі пропаганди. Пропаганда, як і контрпропаганда не є правовою категорією і не може. Ути доказом у суді.
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Тобто епоха ЗЁ-бажання змінюється назад - на епоху зубожіння? І нажаль, цього разу насправді зубожіння...
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Правильно, нехай мразота-корупціонер гуляє на волі, а патріоти-добровольці, волонтери гниють у тюрмі. Що дав парашенко замість реформованого суду ? Реанімованого монстра, якого сьогодні використовує зелений карлик-українофоб
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Просто пошёл на сделку со следствием и теперь будет топить Пороха))))))))))))))))))))) Всё правильно!!!! Главное посадить Пэпу!
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зебанаты такие зебанаты...кто у них только Пороха не "топил",а на деле все просто так с сизо выходят через домашний арест
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соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев.
а шо не по актировке? - ето сегодня в тренде.
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Суд разрешил снять электронный браслет с экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского

Мне интересно: экс-заместитель секретаря СНБО управился куда-то свои роги вмочить, а сам пастор - святой, ****, человек, оказывается. Он же ни о чём ни сном, ни духом.. Только в том и замечен, что в защитной пижаме с умным видом щёки надувал. Непотопляемое гавно. Всех презов пересидел.
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5 лямов в суд занес и все. с пятеркой можно жить....
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Таких награждать нада! Посмертно...
😇
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шо тут скажеш, міняються президенти, прокурори, премєри, а сценарій в СІЗО для топу..****** залишається без змін. ото-то ми дурний нарід, тумаки тумаками!!!!
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Так скоро Свинарчуку еще и компенсацию за его опороченное честное имя платить придется.
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значит есть нюансы не подлежащие разглашению.
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Сумма, которую надо судьям занести? Да, это очень щекотливый нюанс.
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Напомните что Зе говорил про свинарчуков на дебатах?
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Зебуины а когда на беню оденут браслет ? Или он для вас святой
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Так а пенсионерам в Израиле,выехавшим,он(зюзя) с Натаньягу договорился платить,кто с 1991 выехал!!!до 2000шекелей,это 600$,вы только вдумайтесь,это же фашик натуральный,нацист грёбаный!




25% - Roman

@Wh0Know5

·5 ч

СКАНДАЛ В РАДЕ!
У #Гончаренко лопнуло терпение.
Вся правда с трибуны Рады про Зеленского.
#СлугиКремля

видео
https://twitter.com/i/status/1208003787501297664



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Чартер на рашку порох или медведка уже заказали? Или на выходе ему билеты в картоплестан сразу вручили?
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Постраждав ні за що Гладковський. Так зробили з нього жупел, аби до влади дірватися
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