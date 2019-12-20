 Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал в эфире радио "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов по поводу введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно", - сказал он.

Коболев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп подпишет проголосованный в Сенате законопроект и санкции вступят в действие, что "очень сильно поможет Украине как на переговорах, так и в будущем".

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Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили по результатам пятого раунда газовых переговоров о том, что "отработали конечный протокол", который приближает стороны к подписанию финальных договоров. Они также выразили уверенность, что в ближайшее время удастся достичь конструктивного результата.

Переговоры проходили 19 декабря при участии министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Также в них приняли участие руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

В пятницу, 20 декабря, очередной раунд газовых переговоров проходит в Минске. В них принимают участие министр энергетики Украины Алексей Оржель и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

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