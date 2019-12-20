 Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал в эфире радио "НВ", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов по поводу введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно", - сказал он.
Коболев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп подпишет проголосованный в Сенате законопроект и санкции вступят в действие, что "очень сильно поможет Украине как на переговорах, так и в будущем".
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Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили по результатам пятого раунда газовых переговоров о том, что "отработали конечный протокол", который приближает стороны к подписанию финальных договоров. Они также выразили уверенность, что в ближайшее время удастся достичь конструктивного результата.
Переговоры проходили 19 декабря при участии министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Также в них приняли участие руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.
В пятницу, 20 декабря, очередной раунд газовых переговоров проходит в Минске. В них принимают участие министр энергетики Украины Алексей Оржель и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.
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О каких ценах ты говориш? Все цены привязаны к ценам в ЕС. За дотационные можеш забыть! Сейчас ПОКА дали по летим ценам. Если идиоты поднимут цену для пром - жди холодных батарей. Опять дешевый будут переганять в дорогой и за все заплатит лохторат ждущий дешевый газ от раши.
а давайте торговать с Хезболой.. они же тоже семиты..
я бы вешал таких Мильштейнов на Йолках в честь праздничного "перемирия", типа когда не стреляют (сегодня всего 7 обстрелов)..
якщо я пишу що трубу ще пєтя продав то порохоботом бути не можу апріорі...
Тут питання в тому чий ти будеш, що так зуби скалиш?
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брешут с*ки...
Но россияне пишут шо Украина согласилась пока не настаивать на 3х лярдах и поэтому они готовы подписать контракт.
А иначе никак. И Коболев свою премию получит полностью,и адвокаты,и суды. За все заплатит раша натуроюй.
Не задницей Пукина/Миллера,а газом по рыночной цене,пока долг не погасят.
Ну или деньгами. Свободный выбор.
нюхайте , нюхайте -лалала
нюхайте , нюхайте - лалала
... да и жизнь наладится
Ждем подробности.
Вы напрасно надеетесь на зеленожопого урода....договаривается с ним - это время терять.