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 Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев

Готовность Москвы подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам во многом связана с предстоящими санкциями США по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал в эфире радио "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов по поводу введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно", - сказал он.

Коболев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп подпишет проголосованный в Сенате законопроект и санкции вступят в действие, что "очень сильно поможет Украине как на переговорах, так и в будущем".

Читайте на Цензор.НЕТ: Двусторонние переговоры по транзиту газа между Оржелем и Миллером начались в Минске

Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили по результатам пятого раунда газовых переговоров о том, что "отработали конечный протокол", который приближает стороны к подписанию финальных договоров. Они также выразили уверенность, что в ближайшее время удастся достичь конструктивного результата.

Переговоры проходили 19 декабря при участии министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Также в них приняли участие руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

В пятницу, 20 декабря, очередной раунд газовых переговоров проходит в Минске. В них принимают участие министр энергетики Украины Алексей Оржель и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

Также на Цензор.НЕТ: Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3166640
 
 
 Топ комментарии
 
Эти сказки расскажи стаду рюсских баранов,а не мне
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Будем объективны: без её дешёвого газа нынешние озалупские тарифы, любезно подаренные нам Порохом, снизить невозможно.
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Ну и нормально. Бабло победит зло. Торговля газом с рашкой -- первый шаг на пути к окончанию этой бессмысленной и никому не нужной войны.
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Да нет "торговли с рашкой". Или заплатят,а если нет денег придеться брать натурой.
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Пока нет. Но подписание транзитного договора -- это первый шаг на пути к сотрудничеству. Вторым шагом будут анонсированные Оржелем прямые закупки газа у рашки по льготной цене, что позволит нормальные тарифы сделать наконец-то. У нас сейчас доля коммунальных платежей в доходе средней украинской семьи -- самая высокая в Европе.
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Последняя "льготная цена" от рашки обошлась Украине в Крым и полДонбасса.
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Зачем закупать то,что отдадут за долги?!
О каких ценах ты говориш? Все цены привязаны к ценам в ЕС. За дотационные можеш забыть! Сейчас ПОКА дали по летим ценам. Если идиоты поднимут цену для пром - жди холодных батарей. Опять дешевый будут переганять в дорогой и за все заплатит лохторат ждущий дешевый газ от раши.
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Бред. Вчера ***** заявило что оно опять весь юг Украины хочет. Горбатого только могила исправит.
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если там его закопать-все будут довольны.
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а как насчет бессмысленной войны Израиля с Палестиной и Ливаном?!..
а давайте торговать с Хезболой.. они же тоже семиты..
я бы вешал таких Мильштейнов на Йолках в честь праздничного "перемирия", типа когда не стреляют (сегодня всего 7 обстрелов)..
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скорее всего то кацап-штейн из Арзамаса
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автовозы едут из россии каждый день везут вазы (тазы) в Украину, в любой магазин электроники зайди там 80% товаров сделаны в россии. и это мы не торгуем со страной агресором.. так какого хрена мы не можем на прямую покупать газ и электричество дешевле ????
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Якщо ми купимо газ у кацапів, то вони звалять з доМбасу, криму, приберуть своє лайно і виплатять репарації? Дуже сумнівають
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Капитализация Грязьпрома падает и на сегодня за эту компанию может выложить всего 43 ярда долларов люббой Билл Гейтс или Джозеф Безос
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Это мертвый актив. Никто из мериканских толстосумов в такое гуано вкладываться не будет.
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Хуже войны с россией,может быть только мир с гопником питерской подворотни
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Будем объективны: без её дешёвого газа нынешние ********** тарифы, любезно подаренные нам Порохом, снизить невозможно.
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Эти сказки расскажи стаду рюсских баранов,а не мне
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Оржель сказки рассказывает по-твоему?
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я правильно понял, что в пику США которые хотят лишить рашку газовых долларов, Украина подписывает контракт...? Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 6316
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Все простіше... 49% нашої труби належить США, це ще при пороху в 2015 році продали...
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Ты порохобот дебильный, фуфло не гони. АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.
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Гов вуйку ти педалі на поворотах відпускай, а то в провалля знесе...
якщо я пишу що трубу ще пєтя продав то порохоботом бути не можу апріорі...
Тут питання в тому чий ти будеш, що так зуби скалиш?
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надо бы подумать о премии для Тр... коболева
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Любой кто обует засраху на три милиарда получит премию. Можеш и ты попробовать.
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а што, деньги уже на счету нафтогазу? или когда придут будет ещё одна премия)))
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та не...то мабудь ще в 60-х ...(або й раніше) на фото іграшки 50-х (червоноармійця нема...але стилістика та ж...згодні?)


.
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а рашка уже радуется...говорит Украина пообещала уже разделить Нафтогаз на две компании... и задуматься об ОБНУЛЕНИИ долговых обязательств по судам....
брешут с*ки...
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Интересно, коболев и ко обнулял свои премии?
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мамочка уже обнулила)))) концов не найдете ))))
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Хз.
Но россияне пишут шо Украина согласилась пока не настаивать на 3х лярдах и поэтому они готовы подписать контракт.
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Ну если денег нет придеться брать натурой.
А иначе никак. И Коболев свою премию получит полностью,и адвокаты,и суды. За все заплатит раша натуроюй.
Не задницей Пукина/Миллера,а газом по рыночной цене,пока долг не погасят.
Ну или деньгами. Свободный выбор.
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россияне согласились выплатить 3 лярда и подписать контракт, не пиши туфты.
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в предверии нового года напевайте -
нюхайте , нюхайте -лалала
нюхайте , нюхайте - лалала

... да и жизнь наладится
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Мои личные санкции за сев поток 2, - это отказ от заправки на Shell.
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А чего так слабо то, от газа, света и тепла тоже откажись
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долгосрочный это на год, или аж на 3 года
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А тем временем на раисе АПсуждають будни кацапы после того как посмеялись Искандеры Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 4361
Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 2180 Газовая война: готовность России подписать контракт о транзите связана с санкциями за "Северный поток-2", - Коболев - Цензор.НЕТ 7245
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Пока ничего. Но 2 пункта подтверждены.
Ждем подробности.
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Подпишут кацапчики, никуда не денутся. И санкции на СП-2 тоже получат.
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Перемога конечно, но такая... натянутая, что-ли...
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Я вообще против транзита..Украина обеспечивала газом всю кацапию и прибалтийские страны.А теперь скважины законсервированы.Вот и те кто зарабатывает на транзите и беснуются блокируя как и обновления месторождений так и новое развитие нефтегазовых месторождений.
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этот гандон рыжий петь будет что угодно.... эта тварь своей зарплатой грабит сразу 1000 пенсионеров на 1000 гривен....
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Как только санкции уберутся поведение....Партнерчиков! резко поменяется. И бумага на которой договора были написаны будет стоить в разы дороже их самих. Более того партнерчики ещё скажут, что мы не признаем их юрисдикцию, поскольку они были подписаны под давлением....тех же санкций!
Вы напрасно надеетесь на зеленожопого урода....договаривается с ним - это время терять.
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