 Зеленский поручил новому послу в США Ельченко работать над увеличением американских инвестиций в Украину

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений", - говорится в сообщении.
Зеленский особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
Питання?
тут ни ельченко, ни климкин, ни папа римский не справится, если за ним стоит моника,
а за моникой впритык беня с открытыми в Штатах на него делюгами - ну не работает ето....
а вообще задание шмаркли я бы перевел так - сиди и не отсвечивай,
никто от тебя ничего не ждет
https://youtu.be/q3z2wheJWyk (тыць!)
учитесь как надо )))))
Одним из наиболее известных является хедж-фонд Quantum Джорджа Сороса, сыгравший на падении стоимости английского фунта стерлингов. После Чёрной среды 1992 года произошла девальвация английской валюты, а фонд Сороса заработал 1 миллиард долларов...