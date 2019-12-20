 Зеленский поручил новому послу в США Ельченко работать над увеличением американских инвестиций в Украину

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений", - говорится в сообщении.

Зеленский особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

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