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 Политика Украины
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Все про:Ельченко (250) Зеленский (4074) инвестиции (927) США (15936)

 Зеленский поручил новому послу в США Ельченко работать над увеличением американских инвестиций в Украину

Президент Владимир Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Владимиром Ельченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений", - говорится в сообщении.

Зеленский особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Кислицу постпредом при ООН, а Ельченко - послом в США

Источник: https://censor.net.ua/n3166635
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто Єльченко повинен шукати американців,які мають психічні хвороби😋
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работает уже, весь в поту - recently was seeing in a beer distribution store...

тут ни ельченко, ни климкин, ни папа римский не справится, если за ним стоит моника,
а за моникой впритык беня с открытыми в Штатах на него делюгами - ну не работает ето....
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Бегите отсюда глупцы тут мусора всё крышуют.
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Выполним пятилетку за четыре года УРА ТОВАРИЩИ Зеленский поручил новому послу в США Ельченко работать над увеличением американских инвестиций в Украину - Цензор.НЕТ 439
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Наркозависимый нелох совсем тронулся
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«З 02.07.2010 по 9.12.2015 - Надзвичайний та Повноважний Посол України в Російській Федерації. »

Питання?
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работает уже, весь в поту - recently was seeing in a beer distribution store...

тут ни ельченко, ни климкин, ни папа римский не справится, если за ним стоит моника,
а за моникой впритык беня с открытыми в Штатах на него делюгами - ну не работает ето....
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Тобто Єльченко повинен шукати американців,які мають психічні хвороби😋
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Али - вы в десятку,
а вообще задание шмаркли я бы перевел так - сиди и не отсвечивай,
никто от тебя ничего не ждет
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Я так розумію, що Єльченко повинен збирати гроші. Цікаво, чи навчив його Зєлєнскій перед тим гри на роялі нетрадиційним способом? Бо якщо ні, то Єльченку доведеться разом з посольмькими збирати гроші в метро, біля церков на великі св'ята, обходити недільні школи української діаспори і підпрацьояувати швейцарами у ресторанах.
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Срочно вылетаю с американской макулятурой.Встречайте в Борисполе.Два КАМАЗа хватит.Билл Гейтс и Джозеф Безос.Первые два миллиардера мира.Илан Маск сильно занят космосом
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американські геджфонди й так скупили більшість держборгу України з метою отримати українську ЗЕМЛЮ ...
Одним из наиболее известных является хедж-фонд Quantum Джорджа Сороса, сыгравший на падении стоимости английского фунта стерлингов. После Чёрной среды 1992 года произошла девальвация английской валюты, а фонд Сороса заработал 1 миллиард долларов...
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А шо лысого прокатили с должностью посла? Ну Леночке то, слава богу, точно светит пост главы НБУ
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ну дык опыт Криворожского индуса ,сигаретных беглецов и китайских боингов от украинских "мотор сичовых" ивесторов расчистил дорожку для рашкинского бизнесу...
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У кого из топовых зеленых блогеров почитать о том, что дыра в бюджете - это хорошо и правильно?
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"завтра" нову методичку зашлють тоді може щось "проблеют" ...хотів сказати барани ...але то не барани тварини набагато розумніші ...то глисти
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нездоровая зацикленность на инвестициях.
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Украине нужен сильный средний класс! Только тогда страна станет богатой! в Украине слишком большое расслоение богатых и бедных! Нужно богатых трусить и за счет их поднять бедных, чтобы все сошлось на золотой середине - это и будет успехом страны!
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Сын секретаря ЦК Компартии Украины по идеологии Юрия Ельченко.
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