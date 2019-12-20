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Все про:Москва (2682) стрельба (2563) ФСБ (1426)

 Раненый в результате стрельбы в центре Москвы сотрудник ФСБ скончался в больнице

Второй сотрудник правоохранительных органов, который был ранен при стрельбе на Лубянке в Москве умер в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СК России.

"В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", — сообщили в СК.

Также сообщается, что пострадали пять человек, в том числе один гражданский.

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В Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них - тяжело. Один из пострадавших - гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.

Позже выяснилось, что стрелка звали Евгений Манюров.

Источник: https://censor.net.ua/n3166634
 
   
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Кацапо лидер говорил вчера что в Европе в столицах не спокойно Раненый в результате стрельбы в центре Москвы сотрудник ФСБ скончался в больнице - Цензор.НЕТ 3155
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Да,видать что-то серьезное,шел на смерть осознанно.
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Та де там! Ні за цапову душу загинув! Пуцин помираючи у навіть очі не закрив!
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Ну шо кацапчэги слабо флешмоб на цю тему замутити ?)
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Кацапо лидер говорил вчера что в Европе в столицах не спокойно
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ще одне не приїде в Україну вбивати .і це добре
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єрунда...русскім бабам будєт дан пріказ срочьна радіть другова ефесбешніка...
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русня закупала для своих сольдатен витаминки побочным эффектом которых является бесплодие...так что нет.
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А мог бы не рядового путинского урода ликвидировать, а более крупного по званию ублюдка. Но и за это спасибо.
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О! Солдат спит - служба идёт. Бадикаунт щёлкает)
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Хороший подарок в "празднику"фсб))))
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Російські фашисти понесли втрати . Це дуже добре . Менше зла буде в світі . Більше миру і добра .
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Пачему вы нас не любите? мы ше братья. Горіть в пеклі ,тварі
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Хто уважно проглядав відео, не міг не замітити візитку Яроша. Слава Україні!!!
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Жаль до Путина не дошел тот добрьій человек.
Думаю врата рая для него открьітьі
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ах как же жаль...
и де там тот долбаный баян?
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а гребаные татары только плачут. по пару ментов в день ложите и скоро крым освободится....
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Заработала 5 колонна - а то всё митинги митинги одиночные пикеты ....
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врачи долго боролись за жизнь ванятки, но ему повезло - он здох
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