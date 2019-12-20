 Раненый в результате стрельбы в центре Москвы сотрудник ФСБ скончался в больнице

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СК России.

"В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", — сообщили в СК.

Также сообщается, что пострадали пять человек, в том числе один гражданский.

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В Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них - тяжело. Один из пострадавших - гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.

Позже выяснилось, что стрелка звали Евгений Манюров.