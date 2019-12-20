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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4074) Польша (5016) Дуда (295) Транзит газа (131)

 Зеленский по телефону обсудил с президентом Польши Дудой санкции против РФ и транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандской формате в Париже 9 декабря.

Зеленский поблагодарил Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины.

Читайте: Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский

Президенты уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Во время разговора отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша хочет диалога с Украиной для решения "некоторых проблем" исторического характера, - Дуда

Зеленский и Дуда затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.

Источник: https://censor.net.ua/n3166632
 
   
 Топ комментарии
 
Стукати морзянку по клавішам.
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максюсик, ты недоставил 3 (три) восклицательных знака.
а так коммент очень содержательный и интересный - перечитываю
и все больше и больше понимаю всю глубину мысли и посыла )))
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Путин добился от Зеленского переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.
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Надо было по скайпу, чтоб рояль было видно
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Путин добился от Зеленского переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.
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Ну и хорошо, быстрее договорятся. Коболев, да и Витренко слишком токсичны для Газпрома, для переговоров это плохо, если переговоры «на результат», а не просто полаяться
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А хто с кацапами лается ??? Зеленський по телефону обговорив із президентом Польщі Дудою санкції проти РФ і транзит газу - Цензор.НЕТ 3286 Кацапов просто тупо нагнули и всех делов... Зеленський по телефону обговорив із президентом Польщі Дудою санкції проти РФ і транзит газу - Цензор.НЕТ 3569
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Ага «на результат», на конкретний «на результат» - прогнутися під москалів, аби зберегти свячену корову - транзит.
Лаври баби Йулі покоя не дають. та також у 2008-му для Європи старалася.
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максюсик, ты недоставил 3 (три) восклицательных знака.
а так коммент очень содержательный и интересный - перечитываю
и все больше и больше понимаю всю глубину мысли и посыла )))
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Вот такие как ты, сидели по норам и терпели Януковича.
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Аа тєлєфону? А Дубілєт з Федорович тут щосьлопотіли про непотрібність телефонного захищеного зв'язку. Казали - треба ліквідувати. Начебто можна якусь програму створити і використовувати у звичайному смартфоні, як оце державу. А поляки про таке видно не знають і свої телефони не викинули.
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"Дуда пожал Зеленскому руку, ...... а потом завернул её за спину клоуну, со словами: "...а-ну не трогай Петю, гад квартальский...и никогда к нему не приближайся !!! "
( из речи в сми Порошенко завтра )
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Які санкції застосувало до запаребріка це недорозуміння? Заборонило показувати Голобородька?
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Об"їжджає Київ по окремій шосі з шлагбаумом.
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А что там твой сывочолый ПЕС отгавкал на эту тему:
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из неподтвержденных источников - дуда потом долго мыл уши почему то....
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И Дуда тоже решил быть в числе постоянных посетителей Клуба Нагибателей Кацапов.
Этот Клуб становится очень пристижным, как я погляжу, да, кацапы ??? Зеленський по телефону обговорив із президентом Польщі Дудою санкції проти РФ і транзит газу - Цензор.НЕТ 6306
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Чекаємо санкції проти орди, зе давай вали фуйла.
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А чому з Дудой?! Потрібно було з Герусом санкції обговорювати, він вже має досвід по санкціям щодо електроенергії!
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я спросил у Меркель
где моя голимая
Меркель не ответила мне
качая головой
я спросил у Макрона
где моя кокс
Макрон забросал меня
лише сожаленьями
и тут спросил у Дудьі
где мои гарантии
и Дуда мне ответил мне пся крев😟
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А знаєш,які надписи були перед війною на всіх магазинах Польщі?.."Нє купуй у жида"...
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Я цього не знав, але знаю історію про операцію Вісла та антисемітизм після ДСВ.
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Блазню слід не з Дудой розмовляти, а з Овочем, аби маршрути та схрони визнати.
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В Польщі будемо купляти газ...Зараз вона візьме на себе невдячну для нас функцію відмивання російського газу...
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Зеленский уходи в отставку - ты не справился.
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..во плять..слив Украины в Париже с подельниками куйла французами и фрицами.но санкции с поляками...
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