 С начала суток на Донбассе зафиксированы 5 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82-мм,
- неподалеку Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела:
- возле Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Каменки - из гранатометов различных систем.
Сегодня, 20 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация на участках разведения сил и средств
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тыс. пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".
Итоги за прошлые сутки
19 декабря вооруженные формирования РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял подразделения ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован возле населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Вчера, представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыто 1 мошенничество, 11 краж, 7 фактов незаконного оборота наркотических средств и 1 факт незаконного обращения с оружием. Также выявлено 51 административное правонарушение.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 24 527 человек и 2 582 транспортных средства. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 23 003 лица и 2 513 транспортных средств.
В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 58 лицам.
Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019 г.
-Що таке для бойовиків "смерть з косою"?
- воїн-укр з оселедцем