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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
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Все про:СИЗО (1125) Богачук Олег (951) Кузьменко Юлия (23)

 Подозреваемую в деле Шеремета Кузьменко увезли в СИЗО, несмотря на сопротивление присутствующих. ВИДЕО

Подозреваемую в деле убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко увезли из суда в СИЗО несмотря на сопротивление присутствующих, которые требовали для нее изменения меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. 

Для того, чтобы вывезти Юлию Кузьменко в СИЗО сотрудники правоохранительных органов оттеснили присутсвующих из зала заседаний. 

Помешать вывести Кузьменко пытались ее сторонники, находившиеся в зале заседаний.

Во время столкновений в зале суда пострадал боец 25 батальона, его забрала скорая. У него, по словам побратимов, подозрение на перелом шейных позвонков.

Перед этим адвокат Кузьменко Влад Добош обратился к властям. Он подчеркнул, что не хочет конфликта, однако находящиеся в зале заседаний суд люди не разойдутся, пока туда не прибудут представители обвинения, а его подзащитной не обеспечат право на рассмотрение апелляции.

Видео - Олег Богачук 

Напомним, заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.

В 14:30 прокуроры приехали в суд, но заседание так и не началось.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: В производстве по убийству Шеремета обновили группу прокуроров

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166622
 
   
 Топ комментарии
 
Времена януковича УЖЕ ЗДЕСЬ:
1. Посадить в СИЗО волонтерку и ветерана, НЕ имея прямых доказательств
2. СОРВАТЬ аппеляцию (просто прокуроры НЕ явились на суд)
3. Когда люди отказались уходить и ждут суда/прокуроров - карательные органы т&по начали штурм
Простите, а о каком "доверии к правоохранительным органам" у пересічних громадян теперь может идти речь?
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зеЛя и его банда упырей зеленых будут на ростове!
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Если так дело пойдет и дальше, скоро увидите военно-полевые суды - без публики, без журналистов, без адвокатов.
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я только "за"! как можно быстрее! по другому "патриотам" и "активистам" не доходит!
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Смотри , чтобы решение этого суда тебя первым не коснулось
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ = ПУТІН = ЯНУКОВИЧ
Банда (ОПГ) Бєні Коломойського здійснює систематичний наступ на основоположні (конституційні) права громадян.
Аналогічно, як Путін напав на Україну, скориставшись ослабленістю держави,- так само і Бєня знищує Україну і український народ в часи, коли суспільство спить, і ще не готове до Третього Майдану.
Тому хочеться побажати клоуну Вовочці Зеленському, щоб його таки підірвали гранатою; Бєні Коломойьскому, щоб він за наступним обідом, чи вечерею вдавився! Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх - Цензор.НЕТ 8774
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Теперь всем ясно ПОЧЕМУ в полицию при Авакове вернули всех ЛЮСТРИРОВАННЫХ ПРОИЦЕЙСКИХ
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Потому что нелюстрированные оказались, просто долбодятлами.
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"сопротивление присутствующих"__________"патриотам" в этой стране законы не писаны?! тонкая прослойка штатных "активистов" настойчиво испытывает наше терпение!
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Это какое такое терпение у терпил ? О чём ты, зелёное ?
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Історія повторюється. Ці СЛУГИ НАРОДА, автори великого терору і геноциду українського народу.
Підозрювану у справі Шеремета Кузьменко забрали в СІЗО, незважаючи на спротив присутніх - Цензор.НЕТ 6469
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Этим платить украинские пенсии и пособия ????
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Бандиты своих не бросают. Они же понимают, что если она начнёт сдавать, сядет вся партия ПЁС и половина лже героев-патриотов.
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Исповедуйтесь в синагоге, а то просмотр 1+1 доведет до ручки.
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Что здесь странного??? Полный провал в Париже закрыла тема типа убийц. Обычная мировая технология.... А мусора как были мусорами так ими и остались... Ж
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Тепер хто в таку країну захоче вкладати інвестиції (гроші ) , де відсутні закони , права громадян ? А накачаним червономордим псам авакова ,що витягували худеньку жінку перед тим як виконувати злочинні накази потрібно задуматись , ваші командири - вони втечуть з награбованим , а ви залишитесь і в обличчя плювати будуть вам. І вашій дитині потрібна буде операція ,а робити її буде ваш аваков і тупий командир , який виконує злочинний наказ . Історія ідіотів нічого не вчить .
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Хотите сохранить десятки тысяч жизней и Украину - уберите Авакова от власти.
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Ну наконец то полиция начала выполнять свои прямые обязанности по поддержанию правопорядка.Ведь могут, когда дадут команду "фас".Но как то скованно, без огонька работали, видно ограничили их в выборе средств.Но ничего,для начала и так сойдет.
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Дмитро Корчинський
40 хв ·

Після нинішніх подій в апеляційному суді, зважаючи на постійне використання Національної гвардії в підтримці гейпарадів, у захисті неправедних суддів, антинаціональних урядовців, варто було б вилучити з її назви слово "національна".

Можливо, чимось його замінити. Дехто каже, що природньо звучало б "росгвардія", зважаючи на те, що колишній керівник національної гвардії втік в росссію. Мабуть, втече й нинішній.

Проте, мені здається, що саме таке перейменування - ще зарано.
Можливо, гейгвардія?
Втім, я погано володію предметом.

А ви, як гадаєте?
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нормально так під пиво з креветками ця комедія зайшла...
особливо коли прцював спецаз
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Нормально власть обосралась?! Судьи еще не ознакомились с делом, а прокуроры тупо не пришли! Поэтому подозреваемая девушка будете встречать НГ в СИЗО!
Я считаю, что надо выпускать, держать нет оснований. Подготовьтесь сначала, а потом сажайте невинных!
Кстати, зп все получают не хиленькую такую! Считаю, что это прогул!
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и правильно! Нех было пиликать про грады
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молодці нацгвардійці, жаль в 2014 році таких не було
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Уже и картавого удода сменил рябокепка а методы прокурорских решал Ни на грамулю неизменились Ничего себе новые лица пришли в прокуратуру Да .... клоун маланских кровей Зря я за тебя голослвал На поверку ты ничем от воровитого офшорника и неотличаешсяВрать начал как и он Даже похлеще Где дешевый украинский газ ? Где пенсии дотягивающие до прожиточного уровня ? Набрехал Ну ну офшорное убоище тоже так начинало
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Сначала подчинись, а потом обжалуй. Это называется демократия, а не вот это вот это вот всё
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Не знаю , кто виноват в убийстве Шеремета , но точно знаю, что это не простое убийство, могли и убить кухонным ножом,а террористический акт в центе Киева с целью запугивания Киевлян,журналистов,и всех граждан Украины , на фоне коррупции власти, мол видите , что происходит на улице российские спец.службы могут подорвать каждого, так что не выходите на Майданы и не пишите про коррупцию.А за общественный порядок отвечает МВД, а учитывая , что власть была и есть коррупционная только аппетиты возростают, направленная на превращение народа в рабов с нищей зарплатой, а не хозяев через приватизацию властью народных активов и капитала в том числе и Земли , то поддержание общественного поррядка будет сводится к разгону демонстрантов, а взрывы,как превентивная мера Майдану.
А Если нет,так почему не арестовали раньше подозреваемых - этим же записям 3,5 года,а перед принятием Закона о рынке Земли "здали" в стиле Авакова и объявили, что сделали это волонтеры и АТОшники у Нас пол страны волонтеров , а АТОшники защищали Землю и имеют право на свой пай Земли ,как и остальные граждане, а сейчас у власти хотят забрать Землю уже не по 210 тыс в одни руки , а по 10 тыс.в одни подставные руки , скажем все это может купить Коломойский или Соос через Слуг Сороса и согнать население с Земли , Армия может выступить на стороне населения , так надо Всех АТОшников и волонтеров облить грязью, перед силовой акцией,только у Нас пол страны волонтеров и 300 тыс.АТОшников и получается не власть виновата ,которая наняла преступников , а все вокруг только не брехливая и коррупционная власть, которой как некому это было выгодно,а нанять и подкупить можно кого угодно, убийцы журналистов и народа всем известны это коррупция и не насытная жажда власти.
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Сторона обвинения ( Прокуроры ) не явились в суд !!!!!! Значит они не могут или не хотят доказывать вину подозреваемого. За что они получают тогда свое не хилое жалованье? Кроме того заставляют обвиняемого целый день просидеть в клетке в зале суда. Чем это может закончится?
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Сабаков штучно роздмухує сутички, щоби кров пролилась??? Щоби почати гайки закручувати??? Для того мабуть й такі абсурдні звинувачення людям, щоби викликати обурення???
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Ми не знаємо,хто убивця,але весь цей ажіотаж схожий на спектакль.
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большим железным подсаком надо было загрести увсех её подельничков!! Вот тогда бы и было Торжество Закона!! А это-анархия порохоботская!!!
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кваков лутший меністр!!!!!!!! Як казала головна зебізяна....
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