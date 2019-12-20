 Подозреваемую в деле Шеремета Кузьменко увезли в СИЗО, несмотря на сопротивление присутствующих. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Для того, чтобы вывезти Юлию Кузьменко в СИЗО сотрудники правоохранительных органов оттеснили присутсвующих из зала заседаний.
Помешать вывести Кузьменко пытались ее сторонники, находившиеся в зале заседаний.
Во время столкновений в зале суда пострадал боец 25 батальона, его забрала скорая. У него, по словам побратимов, подозрение на перелом шейных позвонков.
Перед этим адвокат Кузьменко Влад Добош обратился к властям. Он подчеркнул, что не хочет конфликта, однако находящиеся в зале заседаний суд люди не разойдутся, пока туда не прибудут представители обвинения, а его подзащитной не обеспечат право на рассмотрение апелляции.
Видео - Олег Богачук
Напомним, заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.
В 14:30 прокуроры приехали в суд, но заседание так и не началось.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Банда (ОПГ) Бєні Коломойського здійснює систематичний наступ на основоположні (конституційні) права громадян.
Аналогічно, як Путін напав на Україну, скориставшись ослабленістю держави,- так само і Бєня знищує Україну і український народ в часи, коли суспільство спить, і ще не готове до Третього Майдану.
Тому хочеться побажати клоуну Вовочці Зеленському, щоб його таки підірвали гранатою; Бєні Коломойьскому, щоб він за наступним обідом, чи вечерею вдавився!
40 хв ·
Після нинішніх подій в апеляційному суді, зважаючи на постійне використання Національної гвардії в підтримці гейпарадів, у захисті неправедних суддів, антинаціональних урядовців, варто було б вилучити з її назви слово "національна".
Можливо, чимось його замінити. Дехто каже, що природньо звучало б "росгвардія", зважаючи на те, що колишній керівник національної гвардії втік в росссію. Мабуть, втече й нинішній.
Проте, мені здається, що саме таке перейменування - ще зарано.
Можливо, гейгвардія?
Втім, я погано володію предметом.
А ви, як гадаєте?
особливо коли прцював спецаз
Я считаю, что надо выпускать, держать нет оснований. Подготовьтесь сначала, а потом сажайте невинных!
Кстати, зп все получают не хиленькую такую! Считаю, что это прогул!
А Если нет,так почему не арестовали раньше подозреваемых - этим же записям 3,5 года,а перед принятием Закона о рынке Земли "здали" в стиле Авакова и объявили, что сделали это волонтеры и АТОшники у Нас пол страны волонтеров , а АТОшники защищали Землю и имеют право на свой пай Земли ,как и остальные граждане, а сейчас у власти хотят забрать Землю уже не по 210 тыс в одни руки , а по 10 тыс.в одни подставные руки , скажем все это может купить Коломойский или Соос через Слуг Сороса и согнать население с Земли , Армия может выступить на стороне населения , так надо Всех АТОшников и волонтеров облить грязью, перед силовой акцией,только у Нас пол страны волонтеров и 300 тыс.АТОшников и получается не власть виновата ,которая наняла преступников , а все вокруг только не брехливая и коррупционная власть, которой как некому это было выгодно,а нанять и подкупить можно кого угодно, убийцы журналистов и народа всем известны это коррупция и не насытная жажда власти.