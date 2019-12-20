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Все про:валюта (3022) гривня (1782) курс (2058)

 Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg

Стремительный рост украинской гривни к американскому доллару с начала 2019 года сделал ее мировым лидером по темпам укрепления.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Согласно инфографике агентства, украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, которые идут на второй-третьей позиции, укрепились на 12%.

"Нынешнее лидерство в мире по темпам укрепления гривни (к доллару США. - Ред.) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не является лучше, чем дома", - говорится в сообщении.

В Bloomberg также отметили, что в 2016 году зарплата в Польше (в долларовом эквиваленте) была в четыре раза выше украинской, сейчас эта разница сократилась до 2,5 раза, что может иметь важное значение для украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166620
 
   
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От і достіглі дна. Всьо як предвещала восьмипроцентна иліта. Доллар по сто гривень до нового року.
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Уряяяя! Наша валюта настіки сильна, що є дефіцитом навіть у державному б'юджеті! Правильно робить уряд, що відмовляється фінансувати програми будівництва зарплатню. Сильну гривню потрібно берегти, бо на всіх не напасешся!
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Ні, треба робити, як робила Гонтарєва. Друкувати гривню і роздавати гроші банкам, щоб ті могли іх на валюту тратити.
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Да-да. Інвестори усі повтікали, МВФ не хоче і говорити з новим урядом, ніхто на Заході не хоче зустрічатись з зеленим клованом, Штати перестали давати нам військову допомогу, а бійці ВСУ вже йдуть на Киів, щоб скинути ненависного диктатора. Я нічого не забув з соєвих страшилок?
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Боже, какие вы, зебилы тупенькие))).
Ну порадуйтесь, если вам кажется,что есть чему
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А не підкажете рецепт тушкованих доларів до новорічного столу?

Бо, мля, м'ясо дороге, то вирішив готувати дешеві долари, а рецептів приготування не знаю.
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Порохоахметозебариг на нари з конфіскацією.
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Новый президент решил хвалить, а вдруг...
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ну фиг знает мы в Украине живем и получаем зарплату в гривне. Так что нам точно выгодней. Идеально бы упасть баксу вообще до 17-20грн
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Ідеально було б,якби ціни теж зменшувалися відповідно до здешевшання долара. Але щось не зрослось.
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"может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не является лучше, чем дома" - это скорее убедит заробитчан майданить пока станок не включат )
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японцы,немцы и американцы - лохи,развивают науку, технологии и промышленность вместо выпуска ОВГЗ..
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Вони казку про Буратіну не читали і про Поле чкюудес не мають жодної уяви, жеброта!
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Вот и укрепляйте достойный достаток в жизни народа своего. Или как? Вновь не так?
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Выросла, полгода назад 40-44 копеек за деревянный, сегодня 36-38 коп.
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Боже! Соєві п'ять років рук не покладали, схудли, нерви втратили, а тут за якісь пів року всі їхні "труди" прахом пішли..
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Зебилы будут радоваться этой информации, вероятно? Попытайтесь выяснить, зеленые бубочки, почему укрепляется гривна и радость пройдет. Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4316
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Украинского экспортера, например, это укрепление ослабляет. Да и опять же, цены то в грн в розничной торговле не упали! Значит они выросли в пересчете на евро или доллар. Толку тогда от того, что у нас уже не в 4, а в 2,5 раза ниже зарплаты, чем в Польше?
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Гривня укріплюється, а ціни ростуть... Коли піраміда ОВГЗ наїпнеться, буде всім весело...
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Что не говори а средняя зарплата за ноябрь 2019 является рекордной за всю историю Украины в пересчете на доллары.
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