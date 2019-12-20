 Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Согласно инфографике агентства, украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, которые идут на второй-третьей позиции, укрепились на 12%.
"Нынешнее лидерство в мире по темпам укрепления гривни (к доллару США. - Ред.) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не является лучше, чем дома", - говорится в сообщении.
В Bloomberg также отметили, что в 2016 году зарплата в Польше (в долларовом эквиваленте) была в четыре раза выше украинской, сейчас эта разница сократилась до 2,5 раза, что может иметь важное значение для украинцев.
Ну порадуйтесь, если вам кажется,что есть чему
Бо, мля, м'ясо дороге, то вирішив готувати дешеві долари, а рецептів приготування не знаю.
🤔