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Все про:Киев (18344) Метрополитен (641) наблюдательный совет (47)

 Новый состав набсовета и руководство "Киевметростроя" готовы начать работу

Решение о новом составе было принято на общем собрании акционеров.

Во время общего собрания акционеров ПАО "Киевметрострой" было принято решение о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета компании и избран ее новый состав. Об этом сообщило руководство "Киевметрострой" во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

На должность председателя Наблюдательного совета публичного акционерного общества "Киевметрострой" на первом заседании ее нового состава избран Токарев Олег Николаевич, а на должность генерального директора вернулся Александр Метелица, специалист с 25-летним опытом в сфере метростроения.

"Подземка в столице строится крайне неудовлетворительными темпами, мы имеем свидетельство злоупотребления и кражи со стороны предыдущего менеджмента. Поэтому акционеры были вынуждены принять меры, чтобы восстановить темпы строительства метро и вернуть профессионалов на работу в компанию. Такое решение назрело уже давно и мы это сделали, хотя бывшие руководители Киевметростроя пытались помешать проведению собрания акционеров", – прокомментировал решение акционеров председатель Наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев.

Причина изменений – неудовлетворительные темпы строительства Печерско-Сырецкой ветки метро. По плану, к 2021 году "Киевметрострой" должен сдать в эксплуатацию ветку метро на Виноградарь. Работы частично были профинансированы из столичного бюджета и должны были начаться в 2018 году.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагалось строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвление в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продления линии. За год от общего объема строительно-монтажных работ выполнено всего 2,5%.

Именно поэтому на внеочередном собрании было избрано новое руководство и изменен состав Наблюдательного совета. Но предыдущие руководители во главе с Василием Кобилем блокируют работу предприятия, привлекают "титушек" к силовому удержанию помещений, а также "черных регистраторов" для блокировки осуществления регистрационных действий по замене гендиректора, заявляли в компании.

"Общее собрание, которое было созвано как внеочередное, проведено в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, на нем присутствовали акционеры и их представители, обладающие более 65% голосующих акций, – подчеркнул заслуженный юрист Украины, управляющий партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев. – В случае попыток блокировать работу (а мы уже видим такие попытки с помощью "черных" регистраторов") или присвоить средства компании в "транзитный" период любыми лицами, в том числе из состава предыдущего менеджмента, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности".

Сообщалось также о "титушках" и "проплаченных" митингующих. Люди, которые собрались под зданием пресс-центра ИА Интерфакс Украина не знали даже с какой целью они вышли на протест, утверждают в компании.

ПАО "Киевметрострой" является предприятием по комплексному строительству объектов метрополитена, специальных подземных сооружений и технических тоннелей. Кроме этого, "Киевметрострой" для столицы выполняет работы, связанные с подземной спецификой города.

С момента своего основания в 1949 году компания сдала в эксплуатацию 52 станций "Киевского метрополитена" и более 74 км тоннелей, а также подземные торгово-развлекательные комплексы и переходы, жилые дома, производственные и административные сооружения различного назначения.

Источник: https://censor.net.ua/n3166618
 
 
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реванш Микитася состоялся?и здесь поучаствовало дарование, несмотря на кучу уголовных дел на него
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