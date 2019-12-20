 Правоохранители вывели подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко из зала суда, в столкновениях пострадал боец. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Помешать вывести Кузьменко пытались ее сторонники, находившиеся в зале заседаний.
Во время столкновений в зале суда пострадал боец 25 батальона, его забрала скорая. У него, по словам побратимов, подозрение на перелом шейных позвонков.
Десятки активистов по-прежнему остаются в зале заседаний.
Перед этим адвокат Кузьменко Влад Добош обратился к властям. Он подчеркнул, что не хочет конфликта, однако находящиеся в зале заседаний суд люди не разойдутся, пока туда не прибудут представители обвинения, а его подзащитной не обеспечат право на рассмотрение апелляции.
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Напомним, заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.
В 14:30 прокуроры приехали в суд, но заседание так и не началось.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
потому что при апелляции - появится много интересных материалов о деле, сшитом зеленными нитками шмаркли
Дмитро Корчинський
@DKorchynskyi
·1 ч
Справа по "вбивцям" шеремета ВЖЕ розвалилася.
Нинішня спроба прокуратури зірвати апеляцію неявкою прокурорів доводить, що на підозрюваних НІЧОГО нема.
Заразом вона доводить, що в українці вже майже позбавлені права на апеляцію.
В людини вже алібі 100% на дату вбивства...
Вова... Якщо обісрався, то дупу витирай сам...
Гамно в штанах носити не потрібно...
Роби брифінг показово звільняй силовиків які подали тобі неправдиву інформацію... Інакше люди подумають, що ти в тємі...
недаром оно прибежало на брифинг
Ми вирішили зупинити будівництво шкіл, лікарень, дитсадочків. Все одно люди не подякують. Досвід попередньої влади про це говорить. Ми все врахували і таких помилок більше не повторимо.
Зими немає, щоб ми встигли посадить городи.
До того як.
"Источник утверждает, что "дыра" в бюджете составляет 52,000,000,000 гривень".
При "барыгах" - экономика потихоньку, но РОСЛА с 2016 года.
Предыдущий "уряд бариг" передал страну с ПЛЮСОВЫМ бюджетом (около 130 млрд.)
Куда же делись деньги?
А посчитайте
- Сколько потеряла страна благодаря "поправке Дубинского" (это когда табачники были вынуждены СОКРАТИТЬ либо ОСТАНОВИТЬ производство) - там, прикидывали, около 50 млн. в день.
- Сколько потеряли благодаря "поправке Геруса" (когда останавливаются украинские электростанции - а электроэнергию импортируют через Беларусь)
- Сколько потеряли от "новой таможни" (там вообще можно долго рассказывать. И как кинули уволенных, нелояльных Зе работников - переведя таможню на новое юрлицо /чтоб не могли восстановиться через суд/ и, сам свечку не держал, но слышал информацию, что "для своих" индикативные цены" занижаются ВТРОЕ. Т.е. втрое меньше налогов)
- Сколько потеряли от того, что кошмарят мелкий и средний бизнес, как не кошмарили 5 лет до того (сколько предприятий сократили прибыль, а сколько вообще ЗАКРЫЛИСЬ).
- Сколько инвесторов распугали оттого, что СБУ зачем-то начало кошмарить международные компании (Арселор Миттал)
- Сколько ПРОСТИЛИ "бизнесмену-патриоту" Коломойскому (миллиарды и миллиарды гривень)
- И прочая, и прочая...
Я вот на днях хотел написать, что о правлении Зе порохоботы угадали все, кроме курса доллара. Вот, хорошо, что не написал. Потому что курс доллара, похоже, тоже угадали. Wait...
Зе-избиратель, зе-избиратель, "кінець-епохи-бідності" въехал на твою улицу, ищет твой дом...
Но это еще не "ягодки," друзья. Ягодки начнутся, когда кто-то из крупных начнет "скидывать" облигации ОВГЗ. И государству Украина придется выкупать их из ИЗ ПУСТОГО БЮДЖЕТА.
Вот тогда уже будет "весело"...
А для 73,22% необхідне лібретто до « Сватов» + його відео.
8 хв ·
При владі звов бандити!
Поліції нема, знову є мєнти.
Де Аваков, де Рябошапка, де преЗЕдент, що на усю країну оголосили цю жінку вбивцею?
Вона хоче лише справедливого суду, але прокурори і судді поховалися, мов ті щурі.
бо так зеленим довбням захотілось ?
Обозвали убийцей на всю страну, устроили шоу, меру запобіжного заходу в первом часу ночи принимали, а тут на апеляційний суд, твари-прокуроры, не прийшли и это при том, что Рябошапка лично пообещал направить их в суд ...
мерзавцы, Державу в помойку превращают ...
Бо вони мухлюють, обманюють.
Про прокурорви щось мутять..
Да уж, "европейкость" из нас так и прёт...
в штатах з такими доказами суддя би послав прокурорів на три букви.
В штаках, за такое быковатое поведение в суде, всю эту гоп-компанию точно бы покалечили.
Не сравнивайте нашу страну с США, я вас прошу. Это очень не корректное сравнение.
а теперь зачищают свои хвосты и ищут крайних на кого повесить.
Але, зараз це робиться свідомо з метою створення «сакральної жертви».
Кому це вигідно?