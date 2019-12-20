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 Правоохранители вывели подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко из зала суда, в столкновениях пострадал боец. ВИДЕО

Правоохранители в касках вывели подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского кардиохирурга Юлию Кузьменко из зала суда, где сегодня должны были рассматривать апелляцию на ее арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Помешать вывести Кузьменко пытались ее сторонники, находившиеся в зале заседаний.

Во время столкновений в зале суда пострадал боец 25 батальона, его забрала скорая. У него, по словам побратимов, подозрение на перелом шейных позвонков.

Десятки активистов по-прежнему остаются в зале заседаний.

Перед этим адвокат Кузьменко Влад Добош обратился к властям. Он подчеркнул, что не хочет конфликта, однако находящиеся в зале заседаний суд люди не разойдутся, пока туда не прибудут представители обвинения, а его подзащитной не обеспечат право на рассмотрение апелляции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обнародованный МВД разговор о "Градах" в Киеве был о неготовности столицы к войне, - участник разговора с Кузьменко, доброволец Ульянов

Напомним, заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.

В 14:30 прокуроры приехали в суд, но заседание так и не началось.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: В производстве по убийству Шеремета обновили группу прокуроров

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166614
 
 
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Правоохранители вывели подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко из зала суда, в столкновениях пострадал боец - Цензор.НЕТ 4339 Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·1 ч

Справа по "вбивцям" шеремета ВЖЕ розвалилася.

Нинішня спроба прокуратури зірвати апеляцію неявкою прокурорів доводить, що на підозрюваних НІЧОГО нема.

Заразом вона доводить, що в українці вже майже позбавлені права на апеляцію.
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"подозрение на перелом шейных позвонков" должно быть не у рядовых лохов, а у их руководства вплоть до Рюкзакова и выше... Правоохранители вывели подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко из зала суда, в столкновениях пострадал боец - Цензор.НЕТ 8054 Источник: https://censor.net.ua/n3166614
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Цікаво чому мовчить банкова?)
В людини вже алібі 100% на дату вбивства...
Вова... Якщо обісрався, то дупу витирай сам...
Гамно в штанах носити не потрібно...
Роби брифінг показово звільняй силовиків які подали тобі неправдиву інформацію... Інакше люди подумають, що ти в тємі...
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"подозрение на перелом шейных позвонков" должно быть не у рядовых лохов, а у их руководства вплоть до Рюкзакова и выше... Источник: https://censor.net.ua/n3166614
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Нечего банду защищать. сейчас такое время,когда у бойца кроме шейных позвонков ещё мозг должен быть.
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Боец свою работу выполнял. Адвокатов насильников и маньяков тоже сажать надо? Видать у тебя то и нет мозгов.
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моника зе!лох и аваков решили тупо отменить право на апелляцию - вопреки всем законам Украины.
потому что при апелляции - появится много интересных материалов о деле, сшитом зеленными нитками шмаркли
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Ви не зрозуміли. Це не у поліцейського травма, а у бійця 25 батальйону, до якого мала стосунок звинувачена.
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Правоохранители вывели подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко из зала суда, в столкновениях пострадал боец - Цензор.НЕТ 4339 Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·1 ч

Справа по "вбивцям" шеремета ВЖЕ розвалилася.

Нинішня спроба прокуратури зірвати апеляцію неявкою прокурорів доводить, що на підозрюваних НІЧОГО нема.

Заразом вона доводить, що в українці вже майже позбавлені права на апеляцію.
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О новини з дурки пішли)) Правоохранители вывели подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко из зала суда, в столкновениях пострадал боец - Цензор.НЕТ 1383

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Судитись влада не хоче чи сцить. Це позор, мля
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Цікаво чому мовчить банкова?)
В людини вже алібі 100% на дату вбивства...
Вова... Якщо обісрався, то дупу витирай сам...
Гамно в штанах носити не потрібно...
Роби брифінг показово звільняй силовиків які подали тобі неправдиву інформацію... Інакше люди подумають, що ти в тємі...
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а шо "банкова"?)) именно моника зе!лох - ЗАКАЗЧИК этого липового дела.
недаром оно прибежало на брифинг
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Цікаво, чому мовчать нищівні борці з Порошенком? Хмари, Білецькі, Тягнибоки, Скрипіни?
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Голобородько @goloborodyko
Ми вирішили зупинити будівництво шкіл, лікарень, дитсадочків. Все одно люди не подякують. Досвід попередньої влади про це говорить. Ми все врахували і таких помилок більше не повторимо.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko

Зими немає, щоб ми встигли посадить городи.
До того як.
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За Кузю пруть, кузя це розвідник, нема в нас домового.
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Уряд ЗАБЛОКИРОВАЛ все выплаты из бюджета (за исключением зарплат, пенсий, обсл.госдолга) - это значит, что зарплаты и пенсии - следующие на очереди (когда дальше будет не хватать денег).
"Источник утверждает, что "дыра" в бюджете составляет 52,000,000,000 гривень".
При "барыгах" - экономика потихоньку, но РОСЛА с 2016 года.
Предыдущий "уряд бариг" передал страну с ПЛЮСОВЫМ бюджетом (около 130 млрд.)
Куда же делись деньги?
А посчитайте
- Сколько потеряла страна благодаря "поправке Дубинского" (это когда табачники были вынуждены СОКРАТИТЬ либо ОСТАНОВИТЬ производство) - там, прикидывали, около 50 млн. в день.
- Сколько потеряли благодаря "поправке Геруса" (когда останавливаются украинские электростанции - а электроэнергию импортируют через Беларусь)
- Сколько потеряли от "новой таможни" (там вообще можно долго рассказывать. И как кинули уволенных, нелояльных Зе работников - переведя таможню на новое юрлицо /чтоб не могли восстановиться через суд/ и, сам свечку не держал, но слышал информацию, что "для своих" индикативные цены" занижаются ВТРОЕ. Т.е. втрое меньше налогов)
- Сколько потеряли от того, что кошмарят мелкий и средний бизнес, как не кошмарили 5 лет до того (сколько предприятий сократили прибыль, а сколько вообще ЗАКРЫЛИСЬ).
- Сколько инвесторов распугали оттого, что СБУ зачем-то начало кошмарить международные компании (Арселор Миттал)
- Сколько ПРОСТИЛИ "бизнесмену-патриоту" Коломойскому (миллиарды и миллиарды гривень)
- И прочая, и прочая...
Я вот на днях хотел написать, что о правлении Зе порохоботы угадали все, кроме курса доллара. Вот, хорошо, что не написал. Потому что курс доллара, похоже, тоже угадали. Wait...
Зе-избиратель, зе-избиратель, "кінець-епохи-бідності" въехал на твою улицу, ищет твой дом...
Но это еще не "ягодки," друзья. Ягодки начнутся, когда кто-то из крупных начнет "скидывать" облигации ОВГЗ. И государству Украина придется выкупать их из ИЗ ПУСТОГО БЮДЖЕТА.
Вот тогда уже будет "весело"...
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Зеизбирателей ничуть не жалко, тем более их здравомыслящие люди предупреждали, что именно так все и будет, если привести к власти шайку аферистов-напёрсточников вкупе с полными невежами в управлении государством, нигде ни разу кроме соросовских фондов не работавших. Так что пусть бы они пожинали последствия своей глупости. Но ведь будут страдать и те, кто это всё предвидел и предупреждал,что именно так и будет. Вот это досадно.
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24,45 % Ваш текст зрозумілий.
А для 73,22% необхідне лібретто до « Сватов» + його відео.
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Правоохранители вывели подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко из зала суда, в столкновениях пострадал боец - Цензор.НЕТ 5276Антін Мухарський
8 хв ·

При владі звов бандити!
Поліції нема, знову є мєнти.
Де Аваков, де Рябошапка, де преЗЕдент, що на усю країну оголосили цю жінку вбивцею?
Вона хоче лише справедливого суду, але прокурори і судді поховалися, мов ті щурі.
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А ось позбавити підозрюваного права на апеляцію - це пряма дорога у ЄСПЛ. Гроші платників податків знову закриють про*б правоохоронної???! системи.
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убийцы Щеремета должны сидеть в тюрьме вместе с заказчиком свыном
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а навіщо свину вбивати Шеремета ?
бо так зеленим довбням захотілось ?
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а кто против? все за ... только вот над людьми издеваться не нужно!
Обозвали убийцей на всю страну, устроили шоу, меру запобіжного заходу в первом часу ночи принимали, а тут на апеляційний суд, твари-прокуроры, не прийшли и это при том, что Рябошапка лично пообещал направить их в суд ...
мерзавцы, Державу в помойку превращают ...
Правоохоронці вивели підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко із залу суду, в зіткненнях постраждав боєць - Цензор.НЕТ 1396
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В сутичках винна ВЛАДА.
Бо вони мухлюють, обманюють.
Про прокурорви щось мутять..
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Это у нас такие суды? Куда можно завалиться большой гоп-комнией и поставить судей на уши? Внести хаос в судебный процесс?
Да уж, "европейкость" из нас так и прёт...
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а якщо прокурори не приходять, це для вас нормально ?
в штатах з такими доказами суддя би послав прокурорів на три букви.
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Для меня не нормальна вся эта волна шума, по поводу подозреваемых в убийстве.
В штаках, за такое быковатое поведение в суде, всю эту гоп-компанию точно бы покалечили.
Не сравнивайте нашу страну с США, я вас прошу. Это очень не корректное сравнение.
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Шеремета убили менты аваковские за бабки, 1,2 млн евро,
а теперь зачищают свои хвосты и ищут крайних на кого повесить.
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Схоже на історію з Тимошенко у 2010 році.
Але, зараз це робиться свідомо з метою створення «сакральної жертви».
Кому це вигідно?
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І цих холуїв влади - псів мусорів і прокурорів утримують за народні гроші! влада зефашистів-колаборантів
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