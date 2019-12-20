 Правоохранители вывели подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко из зала суда, в столкновениях пострадал боец. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Помешать вывести Кузьменко пытались ее сторонники, находившиеся в зале заседаний.

Во время столкновений в зале суда пострадал боец 25 батальона, его забрала скорая. У него, по словам побратимов, подозрение на перелом шейных позвонков.

Десятки активистов по-прежнему остаются в зале заседаний.

Перед этим адвокат Кузьменко Влад Добош обратился к властям. Он подчеркнул, что не хочет конфликта, однако находящиеся в зале заседаний суд люди не разойдутся, пока туда не прибудут представители обвинения, а его подзащитной не обеспечат право на рассмотрение апелляции.

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Напомним, заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.

В 14:30 прокуроры приехали в суд, но заседание так и не началось.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".