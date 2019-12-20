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 Политика Украины
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 Двусторонние переговоры по транзиту газа между Оржелем и Миллером начались в Минске

Очередной раунд трехсторонних газовых переговоров начался 20 декабря в столице Беларуси Минске.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссілкой на  Радио Свобода, министр энергетики Украины Алексей Оржель прибыл в Минск в 14:00 по местному времени.

В аэропорту его встречал посол Украины Игорь Кизим. Журналисты успели спросили министра, есть надежда найти понимание на переговорах, он ответил, что "надежда всегда есть".

Затем Оржель отбыл в одну из пригородных резиденций, где его ждал глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3166609
 
 
 Топ комментарии
 
Предшественники оставили Украину на мощных международных позициях и с твердым авторитетом, о который обломали зубы Путин, Трамп, Меркель, Макрон и другие деятели. Более того, на недавнем прямом мосту Путин лично подтвердил, что в 2015 году в Минске его «дожали». А в мемуарах Оланда подробно описано, кто именно «дожимал» Путина так, что тот смылся из зала переговоров, якобы кому-то позвонить, а на самом деле - переодевать штаны и поплакться в подушку.

И вот за полгода нынешней власти все это слито в унитаз. Из позиции Льва Украину отбросили до позиции пресмыкающегося. На момент, когда пишутся эти строки, нам ничего не известно о том, чтобы президент или хотя бы МИД Украины хоть что-то рохнул по поводу прямых территориальных претензий и угроз агрессии, которые вчера высказал Путин.
Между прочим, внешняя политика и безопасность страны - зона прямой ответственности президента и он обязан был еще вчера вечером по телевидению дать адекватный отпор Путину, а утром уже должен был собраться СНБО для того, чтобы определить объем частичной мобилизации ВСУ и выбрать один из планов действий, которые были разработаны предыдущей властью именно на такой случай. Но ничего этого нет и близко. Да и кто будет включать механизм защиты государства - Сивохо и Королевская???!!!!
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tZE inform‏ @tZEinform 3 хв.3 хвилини тому

Путин таки нагнул Вову на перенос переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.

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Удачі нашим. І не прогинатись!!!
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Це, як? Керівник виробничої структури однієїкраїни домовляється з міністром іншої країни?
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tZE inform‏ @tZEinform 3 хв.3 хвилини тому

Путин таки нагнул Вову на перенос переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.

0 ретвітів 0 вподобань
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Предшественники оставили Украину на мощных международных позициях и с твердым авторитетом, о который обломали зубы Путин, Трамп, Меркель, Макрон и другие деятели. Более того, на недавнем прямом мосту Путин лично подтвердил, что в 2015 году в Минске его «дожали». А в мемуарах Оланда подробно описано, кто именно «дожимал» Путина так, что тот смылся из зала переговоров, якобы кому-то позвонить, а на самом деле - переодевать штаны и поплакться в подушку.

И вот за полгода нынешней власти все это слито в унитаз. Из позиции Льва Украину отбросили до позиции пресмыкающегося. На момент, когда пишутся эти строки, нам ничего не известно о том, чтобы президент или хотя бы МИД Украины хоть что-то рохнул по поводу прямых территориальных претензий и угроз агрессии, которые вчера высказал Путин.
Между прочим, внешняя политика и безопасность страны - зона прямой ответственности президента и он обязан был еще вчера вечером по телевидению дать адекватный отпор Путину, а утром уже должен был собраться СНБО для того, чтобы определить объем частичной мобилизации ВСУ и выбрать один из планов действий, которые были разработаны предыдущей властью именно на такой случай. Но ничего этого нет и близко. Да и кто будет включать механизм защиты государства - Сивохо и Королевская???!!!!
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Кацапи, ви чому не ріжете цю трубу що йде по вашій території?
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на жаль,кацапи планують Україні залишити 15 лярдів транзиту "на майбутнє"..
3 роки по 60 млрд- це ПОРАЗКА УКРАЇНИ.
бо далі -туманні перспективи у газопроводу.
плата за 10 лярдів транзиту -це просто собівартість..
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на жаль,кацапи планують Україні залишити 15 лярдів транзиту "на майбутнє"..

Україна не торгуватиме з агресором та не качатиме тоталітарні молекули, це перемога!
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Оржель неблагонадійний, може здати наші інтереси
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko

Зими немає, щоб ми встигли посадить городи.
До того як.
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ДАЙТЕ УГАДАЮ, СДЕЛАЮТ УСТУПКУ И ОТДАДУТ 3 ЯРДА?
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буде зараховано за газ.

від прикацапленого Оржеля не чекайте особливого захисту інтересів України
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А почему переговоры с хозяйствующим субьектом ГАЗПРОМ переговоры ведёт МИНИСТР, а не хозяйствующий субьект?

Что-то это гавном попахивает!
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