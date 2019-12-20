 Двусторонние переговоры по транзиту газа между Оржелем и Миллером начались в Минске

Как передает Цензор.НЕТ, со ссілкой на Радио Свобода, министр энергетики Украины Алексей Оржель прибыл в Минск в 14:00 по местному времени.
В аэропорту его встречал посол Украины Игорь Кизим. Журналисты успели спросили министра, есть надежда найти понимание на переговорах, он ответил, что "надежда всегда есть".
Затем Оржель отбыл в одну из пригородных резиденций, где его ждал глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.
Путин таки нагнул Вову на перенос переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.
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И вот за полгода нынешней власти все это слито в унитаз. Из позиции Льва Украину отбросили до позиции пресмыкающегося. На момент, когда пишутся эти строки, нам ничего не известно о том, чтобы президент или хотя бы МИД Украины хоть что-то рохнул по поводу прямых территориальных претензий и угроз агрессии, которые вчера высказал Путин.
Между прочим, внешняя политика и безопасность страны - зона прямой ответственности президента и он обязан был еще вчера вечером по телевидению дать адекватный отпор Путину, а утром уже должен был собраться СНБО для того, чтобы определить объем частичной мобилизации ВСУ и выбрать один из планов действий, которые были разработаны предыдущей властью именно на такой случай. Но ничего этого нет и близко. Да и кто будет включать механизм защиты государства - Сивохо и Королевская???!!!!
3 роки по 60 млрд- це ПОРАЗКА УКРАЇНИ.
бо далі -туманні перспективи у газопроводу.
плата за 10 лярдів транзиту -це просто собівартість..
Україна не торгуватиме з агресором та не качатиме тоталітарні молекули, це перемога!
Зими немає, щоб ми встигли посадить городи.
До того як.
від прикацапленого Оржеля не чекайте особливого захисту інтересів України
Что-то это гавном попахивает!