 Двусторонние переговоры по транзиту газа между Оржелем и Миллером начались в Минске

Как передает Цензор.НЕТ, со ссілкой на Радио Свобода, министр энергетики Украины Алексей Оржель прибыл в Минск в 14:00 по местному времени.

В аэропорту его встречал посол Украины Игорь Кизим. Журналисты успели спросили министра, есть надежда найти понимание на переговорах, он ответил, что "надежда всегда есть".

Затем Оржель отбыл в одну из пригородных резиденций, где его ждал глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

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