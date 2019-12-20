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 УПЦ КП просит Зеленского вернуть Киевской патриархии госрегистрацию

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦКП) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть Киевской патриархии и УПЦ Киевского патриархата государственную регистрацию, которую она имела до 30 января 2019 года.

"Киевская патриархия обращается к гаранту Конституции президенту Украины с искренней просьбой - вернуть Киевской патриархии и УПЦ Киевского патриархата государственную регистрацию, которую она имела до 30 января 2019 года", - говорится в заявлении, которое обнародовано на форуме "В защиту Киевского патриархата" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

В обращении напоминается, что Киевская патриархия судится с Православной церковью Украины (ПЦУ) и Министерством культуры уже около полугода. "Киевская патриархия находится в состоянии судебных исследований и решений. Всем известно, что суды в Украине коррумпированы. Этого нельзя сказать о каждом судье, но общая оценка судов отрицательная", - отмечают в УПЦ КП.

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Как сообщалось, в последнее время патриарх Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Филарет неоднократно заявлял что УПЦ КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня, Собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП. Сам Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ

В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный синод ПЦУ принял решение, согласно которому Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

Однако в декабре синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также собор ПЦУ призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

Источник: https://censor.net.ua/n3166601
 
 
 Топ комментарии
 
Неправда. Це вже українська церква.
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Якщо влада не буде достатньо сприяти ПЦУ, то московіти її знищать.
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Ось що робить гріх гордині і владолюбства... Навіть на порозі вічності колишній митрополит Філарет чіпляється за владу...
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да, обращаться к на-пол-ставки прокурору глупо ...
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Филарета обокрали его же иерархи, переоформив на УПЦ все по крупице им построенные церкви, семинарии, академии, монастыри, храмы и даже епархии, что нетрудно проверить просто по кодам ЕГРПОУ. Филарет варил САМОСТОЯТЕЛЬНО миро, т.е. УПЦ КП была самой настоящей автокефалией, в отличие от ПЦУ.

ПЦУ - церковь воров, которым по законному праву принадлежат лишь приходы, чьи прихожане перешли из УПЦ МП.

Если Украина самостоятельное государство, то ей нужна прогосударственная самостоятельная церковь, а не филиал Константинопольского патриархата.
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Неправда. Це вже українська церква.
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Атеїсти - це секта, яка вірить у те, що Бога нема.
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Абсолютна правда.
Можна ще добавити, - тваринні атеїсти, бо з живих істот, лише людям притаманна віра у буття Бога.
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Чому же тоді лугандонці заносять трудові руплі до офісв рпц? Невже вни мають щось схоже на душу?
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Якщо влада не буде достатньо сприяти ПЦУ, то московіти її знищать.
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Филя, на хрена тебе Зеля? Почему ты бога не просишь? Пусть он о твоей госрегистрации позаботится. Письмо Зеле напишет или, там, в Фейсбуке..
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20 декабря 2019
В российской школе урок о терпимости закончился травлей единственной некрещеной.

В Челябинске школьный урок, посвященный толерантному отношению к приверженцам разных религий, обернулся травлей единственной некрещеной ученицы. Как рассказала мать школьницы, с ней отказались играть одноклассницы и лучший друг»
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Помогите!Это 461тысячная шоколадная нулёвка напала на меня!
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Политическим требованиям, а не амбициям охреневшего деда?
И да, чисто политически просто необходимо изничножить влияние ФСБ МП в Украине.
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Цей ДІД все життя будував Патріархат а не панамські офшори
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На Соборі в червні 1992 року митрополит Філарет (Денисенко) із двома єпископами РПЦ ввійшли в УАПЦ під керівництвом митрополита Мстислава (Скрипника), який був обраний Патріархом новопосталої УПЦ КП. Митроволит Філарет був на Соборі обраний заступником Патріарха, після покаяння у гріхові агентурного співробітництва з КГБ СССР, під псевдонімом "Дроздов".
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Скажу так (я заранее предупреждаю что далек от всех церковных дел): дед бегал, прыгал и вообще чего-то там боролся и протестовал, за что и был отлучён от церкви (или анафему наложили, точно не знаю). Но он делал что-то, за что и отгребал. Епифаний же пришёл на готовое. Уважения и доверия у меня больше к деду.
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Даремно Філарет повірив мародеру
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Филя совсем в детство Альцгеймера впал.
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УПЦ КП единственная церковь в Украине.Некая ПЦУ и термос это происки чоколадного барыги-кровавого ради своей политической раскрутки.
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Гундяй запропонував Філарету таку суму грошей, що тому було не можливо відмовитися.
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Ось що робить гріх гордині і владолюбства... Навіть на порозі вічності колишній митрополит Філарет чіпляється за владу...
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Кацапе, щось тебе дуже багато сьогодні. Йди вже бояришнік пити.
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В тебе кокошнік з дуголови стирчить.
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В мене завжди щось з голови стирчить, це шапка взимку, або кепка влітку, це не аргумент.
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На это его вдохновил поход Зебила в сатанинский храм.
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Колишній митрополит Філарет (Денисенко, агент КГБ "Антонов") докотився вже до того, що 17 грудня "висвятив у архиєпіскопи" скандальновідомого гомосексуаліста (содомлянина) Даніїла Кудибіна....
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Обида на избрание не его, а Епифания главой ПЦУ. Остальное - от лукавого.
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"УПЦ КП просит Зеленского вернуть Киевской патриархии госрегистрацию" - Филарет много сделал для независимой от москалей, Украины, и конечно заслуживает всяческих похвал и уважения, но.. оказался не готов к тому, что он смертный.
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у нас вы в гостях. а регестрацию в москве делайте. легче будет депортировать нахрен
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Пусть зарегистрирует ЗАО "УПЦ КП".
И не клянчит у всяких.
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Закоренелый раскольник! Был бы помоложе заслали бы его в Москву в МП.
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Он вправе оспорить ликвидацию, как любое юрлицо, а в случае неудачи, зарегистрировать новое юрлицо с похожим названием. Будет такая же церковь как и была раньше, но с гораздо меньшим числом приходов. В Украине нет государственной церкви, поэтому с точки де-юре что ПЦУ, что УПЦ КП, что УПЦ МП (единственная претензия со стороны государства к названию, но не существованию), что католики, что мусульмане шииты или сунниты, баптисты, евангелисты, лютеране ... все в равных юридических правах. А кто кого признает, это уже чисто внутрицерковные вопросы. Если человек верит в ПЦУ, он пойдет в ПЦУ, в УПЦ КП - туда, в католическую церковь, баптистов - к ним и т.д.
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Ось, що значить старість і відлучення від корита. Філарет незабаром впаде нижче плінтуса.Ось, як буває. Мабудь,Господь, грішників лишає розуму, щоб всі побачили, що воно лайно.
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