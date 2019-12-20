 УПЦ КП просит Зеленского вернуть Киевской патриархии госрегистрацию

"Киевская патриархия обращается к гаранту Конституции президенту Украины с искренней просьбой - вернуть Киевской патриархии и УПЦ Киевского патриархата государственную регистрацию, которую она имела до 30 января 2019 года", - говорится в заявлении, которое обнародовано на форуме "В защиту Киевского патриархата" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В обращении напоминается, что Киевская патриархия судится с Православной церковью Украины (ПЦУ) и Министерством культуры уже около полугода. "Киевская патриархия находится в состоянии судебных исследований и решений. Всем известно, что суды в Украине коррумпированы. Этого нельзя сказать о каждом судье, но общая оценка судов отрицательная", - отмечают в УПЦ КП.

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Как сообщалось, в последнее время патриарх Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) Филарет неоднократно заявлял что УПЦ КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

20 июня, Собрание, проведенное почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП. Сам Филарет допустил существование в Украине трех православных церквей. При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

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В ПЦУ заявили, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане. 24 июня Священный синод ПЦУ принял решение, согласно которому Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

Однако в декабре синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также собор ПЦУ призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.