 Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил источник в российской делегации, которая ведет сейчас консультации по заключению нового газового контракта, пишет Газета.ру, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что уплата эти трех миллиардов может стать частью пакетного соглашения с Украиной по газу.

"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", — добавил собеседник агентства.

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Накануне в Берлине завершился очередной раунд переговоров о транзите российского газа с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии. Действующий контракт, напомним, заканчивается 31 декабря.

Как сообщил по итогам переговоров в четверг министр энергетики РФ Александр Новак, был подготовлен "детальный проект" газового протокола", он в "высокой степени готовности", но нуждается в согласовании на политическом уровне.

Комментарий украинской стороны был выдержан в таком же стиле.

"Мы очень качественно отработали конечный договор решения, который приближает нас к финальному подписанию", — поделился министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Бывший заместитель председателя Еврокомисси по делам Энергосоюза Марош Шефчович (он продолжает курировать этот вопрос в ЕК) также подтвердил достижение принципиальной договоренности по газу. Чиновник отметил, что это "положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка".

Решение о выплате "Газпромом" долга "Нафтогазу" было принято Стокгольмским арбитражным судом в декабре 2017 и подтверждено в феврале 2018 годов. Судебная тяжба длилась четыре года.

В итоге арбитры постановили, что "Газпром" должен выплатить украинской компании $2,56 млрд. С учетом пени эта сумма достигла более $3 млрд. А пени набежали в связи с тем, что "Газпром" решение не признавал. И не признает до сих пор.

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Но в последнее время ситуация начала меняться. Первым допустил возможность выплаты долга президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг 19 декабря.

"Решение суда есть — это правда. И мы должны из этого исходить", — сказал Путин.

При этом объективность судей российский лидер подверг сомнению, заявив, что он, "как юрист по базовому своему образованию", видит политический характер такого решения.

"Одно из обоснований решения — там прописано "в связи с тяжелым экономическим положением на Украине". Ну чушь какая-то просто. Хоть бы воздержались бы от такой записи", — возмущался Путин.

Тем не менее Россия будет искать "приемлемое для всех решение", заключил Путин. Москва не заинтересована в "газовой войне", хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев остался доволен. По словам президента, строительство новых газопроводов ("Северный поток — 2" и "Турецкий поток") не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину. Хотя этот маршрут не самый выгодный. Он длиннее и дороже, чем маршрут по дну Балтийского моря.

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"Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут (через Украину) отработанный, хороший", — уточнил глава государства.

Россия готова поставлять газ в Киев со скидкой 25%, как и было обещано ранее, добавил Путин. Благодаря этой схеме Украина могла бы снизить стоимость газа для потребителей, а не повышать ее в новом году.

Но и это не все. В клубок проблем, связанных с поставками российского газа в Европу, входят интересы США. Вашингтон продвигает идею поставок сжиженного природного газа (СПГ) европейским потребителям. И по этой причине выступает против строительства "Северного потока — 2".

Ранее сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2020 год — National Defense Authorization Act, NDAA — в размере $738 млрд. В бюджет вошли также санкции против "СП — 2". Документ в ближайшее время поступит к президенту США Дональду Трампу, который, по его же словам, готов подписать документ.

Американские парламентарии считают, что Россия благодаря своему трубопроводному газу приобретет новые рычаги влияния в Европе.

Санкции будут наложены на компании, участвующие в прокладке "Северного потока — 2".