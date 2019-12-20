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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ

Российский монополист может выплатить "Нафтогазу" порядка $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Стороны не исключают даже заключение нового газового контракта. Документ почти готов, уверяют в России.

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил источник в российской делегации, которая ведет сейчас консультации по заключению нового газового контракта, пишет Газета.ру, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что уплата эти трех миллиардов может стать частью пакетного соглашения с Украиной по газу.

"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", — добавил собеседник агентства.

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Накануне в Берлине завершился очередной раунд переговоров о транзите российского газа с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии. Действующий контракт, напомним, заканчивается 31 декабря.

Как сообщил по итогам переговоров в четверг министр энергетики РФ Александр Новак, был подготовлен "детальный проект" газового протокола", он в "высокой степени готовности", но нуждается в согласовании на политическом уровне.

Комментарий украинской стороны был выдержан в таком же стиле.

"Мы очень качественно отработали конечный договор решения, который приближает нас к финальному подписанию", — поделился министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Бывший заместитель председателя Еврокомисси по делам Энергосоюза Марош Шефчович (он продолжает курировать этот вопрос в ЕК) также подтвердил достижение принципиальной договоренности по газу. Чиновник отметил, что это "положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка".

Решение о выплате "Газпромом" долга "Нафтогазу" было принято Стокгольмским арбитражным судом в декабре 2017 и подтверждено в феврале 2018 годов. Судебная тяжба длилась четыре года.

В итоге арбитры постановили, что "Газпром" должен выплатить украинской компании $2,56 млрд. С учетом пени эта сумма достигла более $3 млрд. А пени набежали в связи с тем, что "Газпром" решение не признавал. И не признает до сих пор.

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Но в последнее время ситуация начала меняться. Первым допустил возможность выплаты долга президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг 19 декабря.

"Решение суда есть — это правда. И мы должны из этого исходить", — сказал Путин.

При этом объективность судей российский лидер подверг сомнению, заявив, что он, "как юрист по базовому своему образованию", видит политический характер такого решения.

"Одно из обоснований решения — там прописано "в связи с тяжелым экономическим положением на Украине". Ну чушь какая-то просто. Хоть бы воздержались бы от такой записи", — возмущался Путин.

Тем не менее Россия будет искать "приемлемое для всех решение", заключил Путин. Москва не заинтересована в "газовой войне", хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев остался доволен. По словам президента, строительство новых газопроводов ("Северный поток — 2" и "Турецкий поток") не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину. Хотя этот маршрут не самый выгодный. Он длиннее и дороже, чем маршрут по дну Балтийского моря.

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"Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут (через Украину) отработанный, хороший", — уточнил глава государства.

Россия готова поставлять газ в Киев со скидкой 25%, как и было обещано ранее, добавил Путин. Благодаря этой схеме Украина могла бы снизить стоимость газа для потребителей, а не повышать ее в новом году.

Но и это не все. В клубок проблем, связанных с поставками российского газа в Европу, входят интересы США. Вашингтон продвигает идею поставок сжиженного природного газа (СПГ) европейским потребителям. И по этой причине выступает против строительства "Северного потока — 2".

Ранее сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2020 год — National Defense Authorization Act, NDAA — в размере $738 млрд. В бюджет вошли также санкции против "СП — 2". Документ в ближайшее время поступит к президенту США Дональду Трампу, который, по его же словам, готов подписать документ.

Американские парламентарии считают, что Россия благодаря своему трубопроводному газу приобретет новые рычаги влияния в Европе.

Санкции будут наложены на компании, участвующие в прокладке "Северного потока — 2".

Источник: https://censor.net.ua/n3166599
 
 
 Топ комментарии
 
Коболев и Витренко - кадры Пороха. Обтекай. Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6873
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Це ж бубочка виграв арбітраж у 2017 році!
Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5693
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А що, Моніка катери он забрала, в очі подивилась. Ще ось-ось, і унітази віддадуть...
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ОЙ ЗРАДА ЗРАДНАЯ!
Все на митинг!
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Мокшанська обіцянка , це цяцянка. Головне, шоб рибка крючок проковтнула...
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А що, Моніка катери он забрала, в очі подивилась. Ще ось-ось, і унітази віддадуть...
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Долгосрочный транзит + выплата долга по арбитражу + скидка на газ =
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Снижка від цапів, це зашморг...
Ніяких прямих закупівль газу в фєдєрастів...
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Да уж, при пеце такого не было
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Коболев и Витренко - кадры Пороха. Обтекай. Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6873
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А я еще одного пециного кадра знаю, кум *****. Только чет я его сейчас не вижу у зебила. Обьясни соя, без тибя никак 😂
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Он кадр на официальной должности? Или его "дружба" с Порохом - плод твоего болезненного воображения? Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 7710
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А то пеця его на не официальную должность поставил, как кореша и кума? Или как?😷
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Кум кума ***** давно депутатом в Скоте Урода - обтекай дезертир под левым флажком.
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А ха ха, соя такая соя😂
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko

Зими немає, щоб ми встигли посадить городи.
До того як.
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От США миллиард, от России миллиард, по копеечке рубль
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не стоит акцентировать на этом внимание во время переговоров
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Там насрал,сям насрал-тролль смену отработал.
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держите нас вкурсе Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1519
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Це ж бубочка виграв арбітраж у 2017 році!
Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза, но требует выгодные условия транзита, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5693
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Какой плахой контракт варофка подписала. Да?
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Честно если бы был настоящий украинский президент то звучало бы так сосите тунца московиты на наших только на наших условиях все козыря по принуждению пока у нас в руках
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Любые переговоры с Россией, Украина должна начинать с вопроса о Крыме и Донбассе. Пока часть территории Украины оккупирована, никаких переговоров с Россией, в том числе о газе.
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У нас обязательства перед ЕС по транзиту.
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ПОЙТИ НА УСТПКИ И ОТДАТЬ ДОЛГ! ТЕПЕРЬ КОГДА СПРОСЯТ КОГДА ДОЛГ ОТДАШ, БУДУ ОТВЕЧАТЬ Я НЕ МОГУ ПОЙТИ НА УСТУПКИ И ОТДАТЬ ДОЛГ
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Оштрафованный не имеет права выдвигать условия. Просто оплати штраф. А там видно будет как с тобой поступить.
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Никакого транзита оккупанту!
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Єдина умова - жодних прямих закупок газу в фєдєрастів...
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Никаких пакетных соглашений. По суду взыскать, договора на транзит и газ под европейскую копирку. Если бы тимоха не заключила бы европейский контракт, то гребаная рф с нас бы все соки выпила.
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Россия готова выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга под давлением Нафтогаза

Пора в срочном порядке выдать Кобелеву несколько лимонов баксов, а то Путлер давать бабло откажется и что тогда делать?
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Только я не верю, что Пуйло хоть копейку даст! Не верю! Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!Не верю!
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Разводят 100% кацапские подонки. Не отходить от первоначального сценария.
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вообще-то между "не исключает возможности" и "готова выплатить" есть небольшая разница... Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3029
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Для вас, казламордых, разница заключается в размере пени в пользу Украины, в аресте активов твоей помоечной бензоколонки вообще и грясьпрома в частности по всему миру и в размере неустойки в пользу Европы и фсё, кудрявый !!! Росія готова виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу під тиском Нафтогазу, але вимагає вигідні умови транзиту, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1766
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и 3 ярда отдадут и 25% скидку сделают?? ой чую где то рядом большую афроамериканскую жоппу, в которую можем попасть........
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Через рік кацапи відказуться від всього.Будапешскийдоговір,"великий договір" между кацапіей та Україною це доказує.Найкращій вихід,це послати кацапів на хрін.
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