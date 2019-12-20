 В производстве по убийству Шеремета обновили группу прокуроров

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины.
По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.
Также отмечается, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по данному делу об избранной мере пресечения.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Кто бы сомневался после "нацистов" в тексте подозрения...
"... пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности."
Источник: https://censor.net.ua/n3166595
Пока дырку латают стандартной схемой "молодых рехформаторов Арбузов и Ко", помните ещё таких? )))
Пока ещё жирка хватит перекидывать обязательства прошлого года на следующий, но если сейчас разрыв 2 недели, то в следующем может быть и две недели и 2 месяца.
Технократы е-моё пришли... з дипломами недержавного зразка.
Какая скучная волынка.
Шарманка гораздо интереснее.
😀
Закрылось заседание Рады. Последнее в этом году.
Как и предполагала «Страна», не проголосовали за продажу земли во втором чтении.
Причина очевидна - кроме МВФ в этом никто не заинтересован. А политические минусы большие. К тому же МВФ не очень нравится нынешний вариант закона с запретом на продажу земли иностранцам до референдума. А потому пока нет ясности - устроит ли его этот закон и даст ли он возможность получить кредит.
К тому же, помимо земли, есть ещё более важное условие - принятие закона о запрете на возврат Приватбанка. А с этим законом ещё и конь не валялся. А без него кредита точно не будет.
И до прояснения всех этих вопросов тему земли решили отложить. ..
Кроме одного:ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ!
Сто раз будь они подрывники,с такой доказухой,их даже под арест брать противозаконно!
По сути, мы сами увидели настоящее лицо власти.
може хоч якось вдасться вписати обвинувачених у вбивство Шеремета.
тобто знущання над родиною вбитого та обвинуваченими продовжується.
По убеждению Скрыпина, до приезда в Украину Шеремет работал на российском ТВ
"Павел Шеремет перед тем, как оказаться в Украине, работал в структурах российских медиа. В российских медиа нельзя работать, получить разрешение, это всем уже должно быть понятно, после того, как началась война, что в российских медиа работать и не быть агентом, сотрудником спецслужб просто невозможно", - сказал Скрыпин.-----------------------------------------------------
сегодня Дмитрий Корчинский заявил, что зря в Киеве назвал сквер в честь Шеремета, «заслуги которого перед Киевом, Украиной и зелёными насаждениями сомнительны».
Нужно было, по мнению Корчинского, назвать его в честь Евгения Манюрова, который обстрелял ФСБ в Москве.
https://24tv.ua/mayzhe_polovina_prokuroriv_provalili_vzhe_pershu_hvilyu_pereatestatsiyi_n1252134
Шо б два раза нє ходіть.
59 хв ·
Справа по "вбивцям" шеремета ВЖЕ розвалилася.
Нинішня спроба прокуратури зірвати апеляцію неявкою прокурорів доводить, що на підозрюваних НІЧОГО нема.
Заразом вона доводить, що українці вже майже позбавлені права на апеляцію.