 В производстве по убийству Шеремета обновили группу прокуроров

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины.

По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Также отмечается, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по данному делу об избранной мере пресечения.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".