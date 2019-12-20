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 В производстве по убийству Шеремета обновили группу прокуроров

20 декабря обновлена группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины.

По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Также отмечается, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по данному делу об избранной мере пресечения.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166595
 
 
 Топ комментарии
 
Не исключено обновление группы подозреваемых.
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Старые решили больше в зеленых фекалиях не мараться. Новые еще свеженькие и менее брезгливые.
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так завжди роблять в неправедних справах
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Звучит примерно как мне плэймаркет пишет после обновления приложений. Но зачем менять лошадь на переправе вообще?
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Написано: не прошел аттестацию. Профнепригоден.
Кто бы сомневался после "нацистов" в тексте подозрения...
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І "культивации величия арийской расы" (особисто я уявив собі аграрний культиватор, але розмальований під панцер "Тигр", з хрестами і свастям) В производстве по убийству Шеремета обновили группу прокуроров - Цензор.НЕТ 6579
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еге ж, а як під каток вкладатися - то нема дурних...
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Ой, да лааадно, Кива после дурки тут законы пишет (я даже боюсь представить чем именно), а тут прям профнепригоден)))
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Это не ко мне.

"... пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности."

Источник: https://censor.net.ua/n3166595
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Не исключено обновление группы подозреваемых.
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😁 Таки правда. А винними будуть прокурори, які атестацію не пройшли.
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Старые решили больше в зеленых фекалиях не мараться. Новые еще свеженькие и менее брезгливые.
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А что там дефолт?Мне через час домой идти с работы, стоит запасаться макаронами, консервами и спичками?
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Дефолт якось пов'язаний з не професійними і недобропорядними прокурорами? 🤔 Хоча...
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Тебе уже не поможет, только лекарства и санитары. На дурку у меня времени нет, фонтанируй сам.
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prokodil‏ @prokokodilius 18 дек.

Пока дырку латают стандартной схемой "молодых рехформаторов Арбузов и Ко", помните ещё таких? )))
Пока ещё жирка хватит перекидывать обязательства прошлого года на следующий, но если сейчас разрыв 2 недели, то в следующем может быть и две недели и 2 месяца.
Технократы е-моё пришли... з дипломами недержавного зразка.
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Также отмечается, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по данному делу об избранной мере пресечения.Источник: https://censor.net.ua/n3166595

Какая скучная волынка.
Шарманка гораздо интереснее.

😀
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Так завжди робо, ть, коли не зросло я і потрібно знайти винних. Вангую - нові прокурори виявляти, що старі, чорти погані, підтасояували факти і ввели в оману пухнастого і білого Бубочку.
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затею Коломойского с продажей земли Украины отложили.Операция её прикрытия Шереметгейт Авакова и барбоса Геращенко соответственно спускается на тормозах./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. 2-05-2019, 23:02
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Политика Страны, [20.12.19 17:03]
Закрылось заседание Рады. Последнее в этом году.
Как и предполагала «Страна», не проголосовали за продажу земли во втором чтении.
Причина очевидна - кроме МВФ в этом никто не заинтересован. А политические минусы большие. К тому же МВФ не очень нравится нынешний вариант закона с запретом на продажу земли иностранцам до референдума. А потому пока нет ясности - устроит ли его этот закон и даст ли он возможность получить кредит.
К тому же, помимо земли, есть ещё более важное условие - принятие закона о запрете на возврат Приватбанка. А с этим законом ещё и конь не валялся. А без него кредита точно не будет.
И до прояснения всех этих вопросов тему земли решили отложить. ..
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В вопросе продаже земли четыреждыуклонист Моника разрывался между долгом Коломойскому и страхом перед серёзными ребятами ветеранами АТО .Победил страх."Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли 18:38, 26.09.2019
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Фактов,просто фактов,даже не доказательст нет!
Кроме одного:ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ!
Сто раз будь они подрывники,с такой доказухой,их даже под арест брать противозаконно!
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А потом окажется, что британского эксперта зовут Грэм Филипс
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Це щоб зараз судові засідання не проводити.
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Авакова не пробовали обновить . На нем " вертолетные атаки " , " жилеты " , бантитизм тому пример " Княжичи " , убийство , покушение на убийство .
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с делом еще познакомятся.....твари. тянут. понимают что шито зелеными нитками
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Эти прокуроры не справились... Их всё равно надо отмазать, так как действовали они по команед "фас" - просто обычнее дворняги. Новые будут либо дальше придумывать всякую хрень, либо сделают хорошую мину при плохой игре.
По сути, мы сами увидели настоящее лицо власти.
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подумали, нова команда буде креативніша за попередню ?
може хоч якось вдасться вписати обвинувачених у вбивство Шеремета.
тобто знущання над родиною вбитого та обвинуваченими продовжується.
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преведущая ротация 100% ручных прокуроров не смогла ничего накопать кроме бороды и "похожего принта", Рябошашка бросил в топку новый релиз=)
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Хватит уже позорники, пора признавать что дело сфабриковано, и наказывать тех кто за этим стоит.
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Украинский телеведущий Роман Скрыпин обвинил покойного Павла Шеремета в работе на ФСБ.
По убеждению Скрыпина, до приезда в Украину Шеремет работал на российском ТВ


"Павел Шеремет перед тем, как оказаться в Украине, работал в структурах российских медиа. В российских медиа нельзя работать, получить разрешение, это всем уже должно быть понятно, после того, как началась война, что в российских медиа работать и не быть агентом, сотрудником спецслужб просто невозможно", - сказал Скрыпин.-----------------------------------------------------

сегодня Дмитрий Корчинский заявил, что зря в Киеве назвал сквер в честь Шеремета, «заслуги которого перед Киевом, Украиной и зелёными насаждениями сомнительны».
Нужно было, по мнению Корчинского, назвать его в честь Евгения Манюрова, который обстрелял ФСБ в Москве. У провадженні щодо вбивства Шеремета оновили групу прокурорів - Цензор.НЕТ 580
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Дык и сама Притула и ее любовники - Литвин, Гонгадзе, Шеремет все там работали.
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Старі прокурори від нацистів не знають куди сховатись
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Так міняйте одразу і групу обвинувачуваних.
Шо б два раза нє ходіть.
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У провадженні щодо вбивства Шеремета оновили групу прокурорів - Цензор.НЕТ 828Дмитро Корчинський
59 хв ·

Справа по "вбивцям" шеремета ВЖЕ розвалилася.

Нинішня спроба прокуратури зірвати апеляцію неявкою прокурорів доводить, що на підозрюваних НІЧОГО нема.

Заразом вона доводить, що українці вже майже позбавлені права на апеляцію.
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