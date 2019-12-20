 Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус

Об этом представители партии объявили во время сегодняшней акции против рынка земли, проходившей под стенами ВРУ и на официальном сайте партии.
"Благодаря твердой позиции "Национального Корпуса", аграриев и общественных организаций "слугам народа" не удастся протолкнуть свою так называемую земельную реформу в этом году. Это наша общая победа! Эта власть решила, что может ломать людей через колено. Они быстро поверили в свою безнаказанность. Они думали, что украинских аграриев и обычных крестьян некому защитить. Мы показали, что это не так", - заявили в "Национальном Корпусе".
Представители партии подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский вообще протесты аграриев игнорирует, что демонстрирует его неготовность к диалогу и к проведению обещанного всенародного референдума. Также члены "Нацкорпуса" сравнили Зеленского с Януковичем из-за силового разгона митингующих, произошедшего 17 декабря. Напомним, что во время столкновений с полицией серьезно пострадали не менее 4 человек и один человек погиб.
"За все время протестов аграриев под Верховной Радой президент ни разу к ним не вышел, не обратился, не выслушал. Зеленский, который обещал провести всеукраинский референдум по поводу открытия рынка земли, не захотел даже 5 минут поговорить с крестьянами и фермерами, чтобы услышать их точку зрения. Власть испугалась, потому что, пожалуй, впервые со времени избрания почувствовала реальное сопротивление населения. И как они поступили в этой ситуации? В "лучших" традициях времен Януковича", - прокомментировали представители партии.
В "Национальном Корпусе" добавили, что, несмотря на перенесенное рассмотрение законопроекта, в следующем году власти вернутся к вопросу рынка земли, поэтому прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум.
"Несмотря на репрессии - наша борьба продолжается! Акции по перекрытию дорог продолжаются во Львове, Ровно, Одессе и других городах. Мы продолжаем требовать референдума! Власть наконец должна услышать людей, которые работают на земле! Присоединяйтесь к борьбе за украинскую землю", - заявили в партии.
Вместо снега и холодов на Украину нагрянули митинги протеста: против капитуляции, против дикого рынка земли, против наезда на малый бизнес, против ущемления «автобляхеров», против снижения социальных стандартов ветеранов. Опять же, началась забастовка шахтеров, к которыми намерены присоединиться учителя. И даже футбольные болельщики - и те протестуют под Нацбанком!
Если это не кризис, то что еще? Ну и, как обычно в подобных случаях, мне часто звонят журналисты, просят прокомментировать происходящее.
Об этом пишет сегодня политический эксперт Александр Кочетков в статье для «Политеки».
Вопросы стандартные, и вдруг в этой куче шелухи попалась настоящая жемчужина: «А почему у нас все заметные протесты проходят обязательно зимой»?
Я даже слегка подвис, остроумные сограждане и скучные соотечественники. А ведь действительно - почему наши майданы случаются зимой, а не ранней осенью, например?
Объяснение иррациональное: мы такая нация, что обычных трудностей, таких как поставить зарвавшуюся власть на место, нам недостаточно. Нам вдобавок нужно, чтобы мороз, ветер и прочий опасный экстрим.
А вот с рациональной точки зрения получается, что власть обычно набирает на себя множество обязательств перед внешними партнерами, которых подводить не рекомендуется, и пытается все порешать до Нового года. Соответственно, перегибает палку и получает ответку. А сложной ситуацией, разумеется, пользуются «бывшие», чтобы раскачать ситуацию еще больше.
Это как раз наш текущий случай. Хотя реального майдана я не жду. И не только потому, что зима по-европейски мягкая, а потому основой протестов являются не радикалы, а умеренные граждане.
Фермеры и аграрии имели исходное намерение «донести до депутатов глас разума». Но по ходу к мирному митингу против рынка земли примкнули представители «Национального корпуса» и близких к нему «Национальных дружин». А вот их задача, как мне показалось, была вовсе не увещевание депутатов «Слуги народа».
- Нацкорпус заявил о бессрочной акции протеста под Верховной Радой
Они, судя по всему, намеревались обкатать своих молодых бойцов в условиях, близких к реальным столкновениям. Опять же, в первых рядах полицейских из оцепления тоже были молодые ребята. Так что обретение боевого опыта шло с обеих сторон - в Нете шутят, что у Арсена Авакова безотходное производство.
Уж не знаю, благодаря жесткому взыванию к разуму аграрного комитета со стороны Юлии Тимошенко или столкновениям «Нацкорпуса» с полицией, в которых были пострадавшие, но скоропалительное утверждение законопроекта о рынке земли было отложено.
Победа? Если и так, то исключительно тактическая. Потому что рынок земли считает панацеей для экономики сам президент Зеленский. И ВАЗ не предоставляет никакой возможности переубедить его в этом наивном заблуждении, так как он встречается не с аграрными специалистами, а с какими-то перепуганными селянами.
А те, кто ниже президента, начиная с главы фракции Давида Арахамии и главы аграрного комитета Николая Сольского, проявляют к теме такое рвение, просто землю грызут, что не увидеть в этом шкурную заинтересованность просто невозможно.
- Тимошенко подала в НАБУ заявление о преступлении руководства аграрного комитета Рады. Видео
Полагаю, что и многих депутатов власти придется «заряжать» на это голосование. А если так будет, то в чем отличие от предыдущих властей Украины? Только в том, что президент как бы сбоку?
И совсем другой митинг состоялся возле ОП восемнадцатого декабря. Члены Украинского союза ветеранов Афганистана (УСВА) тихо, за свой счет, приехали со всей страны в Киев и тактически грамотно заблокировали все входы-выходы из президентского офиса. С одним единственным неполитическим требованием: встретиться с президентом Зеленским, чтобы спокойно и аргументированно поговорить о том, что нынешняя социальная политика приведет к социальному взрыву. Потому что лишать ветеранов и инвалидов средств к существованию - это бесчеловечно и добром не кончится.
Поговорить именно с президентом, потому что в Кабмине и Верховной Раде все отмораживаются и переводят стрелки на Зеленского. Такова обратная сторона триумфальных 73%.
В результате митинга зам главы ОП Анна Коваленко пообещала председателю УСВА Сергею Червонопискому такую встречу еще в этом году. Глядишь, на ней заодно выплывет, что кабминовские назначенцы Зеленского, которых принято называть «соросятами», дохозяйствовались до дыры в бюджете в 80 млрд гривен, из-за чего приходится тайком приостанавливать множество программ. Пока по незащищенным статьям - это строительство, развитие и прочее, но что остановят завтра, ведь бюджетная дыра растет?
Кстати, одновременно министры позволяют себе публично жаловаться на низкие зарплаты. Вот как это у них укладывается: экономика их усилиями катится в пропасть, а им - зарплату повысить! Не просто зазеркалье, а зазеркалье кривых зеркал…
Не факт, что президент знает о приостановке платежей, ведь пропагандисты от власти усиленно рассказывают о великом свершении - снятии депутатской неприкосновенности.
Да, это несомненно одно из выполнений предвыборных обязательств. Но даже и не знаю, «Слуги народа» просто придуриваются или действительно верят, что украинцы ждут лишь изменения депутатского статуса, а не реального наказания тех, кто годами наживался при власти. Чтобы были не только преставления Генпрокурора и задержания, а потом содержание под комфортным домашним арестом, а обвинительные приговоры с конфискацией неправедно нажитого.
О расследовании убийства Павла Шеремета писать надо. Но писать чрезвычайно сложно. Мне, во всяком случае.
Выдвинутые обвинения шокируют. Те, кому они выдвинуты, вызывают симпатию. При этом Аваков совсем не малоопытный и малограмотный «слуга народа», чтобы подставиться с недоказуемыми обвинениями, да еще и президента в эту беду затащить.
Уверен, что далеко не все карты на столе. И еще будут сюрпризы от следствия. Но уже сейчас тема чрезвычайно поляризует общество и выглядит как откровенный наезд на добровольческое и волонтерское движение Украины. Причем, именно в ходе начавшегося мирного процесса в «нормандском формате»…
И я вам скажу, это не Виктора Пинчука в сексотсве на КГБ обвинить. Последствия «дела об убийстве Павла Шеремета» способны кардинально поменять политический ландшафт в Украине.
Наиболее вероятный, потому что естественный, сценарий развития ситуация - это слияние всех ныне протестующих и просто недовольных под универсальным лозунгом «Перезапуск Верховной Рады и Кабинета Министров». Президента Зеленского, полагаю, пока трогать особо не будут - его рейтинг, как показывают социсследования, все еще велик.
- Рейтинг Зеленского неожиданно снова пошел вверх - опрос
Но если у него не хватит «чуйки» сбросить балласт, то митингующие (заметьте, это пока не майдан!) будут требовать и его переизбрания.
С другой стороны, если ВАЗ запустит перезагрузку исполнительной и, возможно, законодательной власти, то Кабмин уже наверняка возглавят политики опытные и тертые. Как следствие, влияние президента на правительство, да и на Раду, резко упадет. И это будет заметным шагом к канцлерской республике. Причем, сделает этот шаг персонально Владимир Зеленский. Точнее, он готовится совершить его прямо сейчас.
P.S. А обмен пленными, то есть, важнейший этап «минского формата», явно затормозился. Та сторона создает условия для триумфального возвращения в тему Виктора Медведчука?
Вместо снега и холодов на Украину нагрянули митинги протеста: против капитуляции, против дикого рынка земли, против наезда на малый бизнес, против ущемления «автобляхеров», против снижения социальных стандартов ветеранов. Опять же, началась забастовка шахтеров, к которыми намерены присоединиться учителя. И даже футбольные болельщики - и те протестуют под Нацбанком!
Если это не кризис, то что еще? Ну и, как обычно в подобных случаях, мне часто звонят журналисты, просят прокомментировать происходящее.
Об этом пишет сегодня политический эксперт Александр Кочетков в статье для «Политеки».
Вопросы стандартные, и вдруг в этой куче шелухи попалась настоящая жемчужина: «А почему у нас все заметные протесты проходят обязательно зимой»?
Я даже слегка подвис, остроумные сограждане и скучные соотечественники. А ведь действительно - почему наши майданы случаются зимой, а не ранней осенью, например?
Объяснение иррациональное: мы такая нация, что обычных трудностей, таких как поставить зарвавшуюся власть на место, нам недостаточно. Нам вдобавок нужно, чтобы мороз, ветер и прочий опасный экстрим.
А вот с рациональной точки зрения получается, что власть обычно набирает на себя множество обязательств перед внешними партнерами, которых подводить не рекомендуется, и пытается все порешать до Нового года. Соответственно, перегибает палку и получает ответку. А сложной ситуацией, разумеется, пользуются «бывшие», чтобы раскачать ситуацию еще больше.
Это как раз наш текущий случай. Хотя реального майдана я не жду. И не только потому, что зима по-европейски мягкая, а потому основой протестов являются не радикалы, а умеренные граждане.
Фермеры и аграрии имели исходное намерение «донести до депутатов глас разума». Но по ходу к мирному митингу против рынка земли примкнули представители «Национального корпуса» и близких к нему «Национальных дружин». А вот их задача, как мне показалось, была вовсе не увещевание депутатов «Слуги народа».
- Нацкорпус заявил о бессрочной акции протеста под Верховной Радой
Они, судя по всему, намеревались обкатать своих молодых бойцов в условиях, близких к реальным столкновениям. Опять же, в первых рядах полицейских из оцепления тоже были молодые ребята. Так что обретение боевого опыта шло с обеих сторон - в Нете шутят, что у Арсена Авакова безотходное производство.
Уж не знаю, благодаря жесткому взыванию к разуму аграрного комитета со стороны Юлии Тимошенко или столкновениям «Нацкорпуса» с полицией, в которых были пострадавшие, но скоропалительное утверждение законопроекта о рынке земли было отложено.
Победа? Если и так, то исключительно тактическая. Потому что рынок земли считает панацеей для экономики сам президент Зеленский. И ВАЗ не предоставляет никакой возможности переубедить его в этом наивном заблуждении, так как он встречается не с аграрными специалистами, а с какими-то перепуганными селянами.
А те, кто ниже президента, начиная с главы фракции Давида Арахамии и главы аграрного комитета Николая Сольского, проявляют к теме такое рвение, просто землю грызут, что не увидеть в этом шкурную заинтересованность просто невозможно.
- Тимошенко подала в НАБУ заявление о преступлении руководства аграрного комитета Рады. Видео
Полагаю, что и многих депутатов власти придется «заряжать» на это голосование. А если так будет, то в чем отличие от предыдущих властей Украины? Только в том, что президент как бы сбоку?
И совсем другой митинг состоялся возле ОП восемнадцатого декабря. Члены Украинского союза ветеранов Афганистана (УСВА) тихо, за свой счет, приехали со всей страны в Киев и тактически грамотно заблокировали все входы-выходы из президентского офиса. С одним единственным неполитическим требованием: встретиться с президентом Зеленским, чтобы спокойно и аргументированно поговорить о том, что нынешняя социальная политика приведет к социальному взрыву. Потому что лишать ветеранов и инвалидов средств к существованию - это бесчеловечно и добром не кончится.
Поговорить именно с президентом, потому что в Кабмине и Верховной Раде все отмораживаются и переводят стрелки на Зеленского. Такова обратная сторона триумфальных 73%.
В результате митинга зам главы ОП Анна Коваленко пообещала председателю УСВА Сергею Червонопискому такую встречу еще в этом году. Глядишь, на ней заодно выплывет, что кабминовские назначенцы Зеленского, которых принято называть «соросятами», дохозяйствовались до дыры в бюджете в 80 млрд гривен, из-за чего приходится тайком приостанавливать множество программ. Пока по незащищенным статьям - это строительство, развитие и прочее, но что остановят завтра, ведь бюджетная дыра растет?
Кстати, одновременно министры позволяют себе публично жаловаться на низкие зарплаты. Вот как это у них укладывается: экономика их усилиями катится в пропасть, а им - зарплату повысить! Не просто зазеркалье, а зазеркалье кривых зеркал…
Не факт, что президент знает о приостановке платежей, ведь пропагандисты от власти усиленно рассказывают о великом свершении - снятии депутатской неприкосновенности.
Да, это несомненно одно из выполнений предвыборных обязательств. Но даже и не знаю, «Слуги народа» просто придуриваются или действительно верят, что украинцы ждут лишь изменения депутатского статуса, а не реального наказания тех, кто годами наживался при власти. Чтобы были не только преставления Генпрокурора и задержания, а потом содержание под комфортным домашним арестом, а обвинительные приговоры с конфискацией неправедно нажитого.
О расследовании убийства Павла Шеремета писать надо. Но писать чрезвычайно сложно. Мне, во всяком случае.
Выдвинутые обвинения шокируют. Те, кому они выдвинуты, вызывают симпатию. При этом Аваков совсем не малоопытный и малограмотный «слуга народа», чтобы подставиться с недоказуемыми обвинениями, да еще и президента в эту беду затащить.
Уверен, что далеко не все карты на столе. И еще будут сюрпризы от следствия. Но уже сейчас тема чрезвычайно поляризует общество и выглядит как откровенный наезд на добровольческое и волонтерское движение Украины. Причем, именно в ходе начавшегося мирного процесса в «нормандском формате»…
И я вам скажу, это не Виктора Пинчука в сексотсве на КГБ обвинить. Последствия «дела об убийстве Павла Шеремета» способны кардинально поменять политический ландшафт в Украине.
Наиболее вероятный, потому что естественный, сценарий развития ситуация - это слияние всех ныне протестующих и просто недовольных под универсальным лозунгом «Перезапуск Верховной Рады и Кабинета Министров». Президента Зеленского, полагаю, пока трогать особо не будут - его рейтинг, как показывают социсследования, все еще велик.
- Рейтинг Зеленского неожиданно снова пошел вверх - опрос
Но если у него не хватит «чуйки» сбросить балласт, то митингующие (заметьте, это пока не майдан!) будут требовать и его переизбрания.
С другой стороны, если ВАЗ запустит перезагрузку исполнительной и, возможно, законодательной власти, то Кабмин уже наверняка возглавят политики опытные и тертые. Как следствие, влияние президента на правительство, да и на Раду, резко упадет. И это будет заметным шагом к канцлерской республике. Причем, сделает этот шаг персонально Владимир Зеленский. Точнее, он готовится совершить его прямо сейчас.
P.S. А обмен пленными, то есть, важнейший этап «минского формата», явно затормозился. Та сторона создает условия для триумфального возвращения в тему Виктора Медведчука?
«Мелкие собственники - это наши противники. Мелкособственническая стихия - самый опасный наш враг». ПСС, т. 43, 193 (1921 г.).
«И тут нет совпадения интересов пролетариата и крестьян. Тут наступает трудный период борьбы - борьбы с крестьянством». ПСС, т. 40, с. 306.
Никакого конца ленинизма, как с трибуны верещал Потураев, а как раз возвращение к самой гнусной форме большевизма, который унес десятки миллионов жизней украинцев
ВАЗ и не переубедиться, достаточно послушать высказывания его отца про украинцев.
Надо перестать верить в то, что его закукливает плохое окружение, он САМ именно такой. Поздновато это понимаем, надо было еще до первого тура, но маємо те що маємо"
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
Провести референдум щодо землі під дачами, хатами і тд!
Dance me to end of love!
А фракция СН - враги Украины.
. Они быстро поверили в свою безнаказанность. Они думали, что украинских аграриев и обычных крестьян некому защитить. Мы показали, что это не так", - заявили в "Национальном Корпусе".Источник: https://censor.net.ua/n3166594
Защитники аграриев и точка.
Рынок земли это норма в цивилизованных странах.Капиталистических в конце концов,да даже развивающихся.
А в какой стране мира,непонятная организация решает земельные вопросы.?
Племя воинствующих дикарей в бандустане!
Они аграрии!?И коммунисты.Колгоспники!
Да.
Ст.13 Конституции Украины:
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа...
PS : , а от у Ізраїлі розуміють що таке ЗЕМЛЯ ...
не нам, а ВАМ!
То ЧОМУ ЗЕМЛЮ ТРЕБА ПРОДАТИ ?
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.
P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
Вот типа комитет хотел по 200 тыс., но мы решиди по 10. Вы типа шо об этом думаете? Те только начали шо то там мычать он сразу им " Ну значит так и рншим- по 10!"
Пля, чуть не рыганул. Тварям аж зудит раздерибанить Украину по быстряку. А по 200 га ********* родственничков собирать.
Кстати в германии среднее агропредприятие всего 77 га! В восточной чуть больше 100, в западной меньше 40. И никакая плять там о тыс га и не мечтает.
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО!
Мюзикл "Страна дураков" в двух отделениях!
В главной роли - трижды судимый участник протеста у Национального банка, любимец публики Павел Боков!
Незабываемая и вечномолодая!
Ю. Тимошенко в сопровождении кордебалета молодых крестьян-аграриев спортивного телосложения, выпускников Белоцерковского клуба любителей балета и карате им. В. Титушки!
Краткое содержание:
первого отделения: крестьяне - собственники земли умоляют запретить им продавать землю!
второе отделение: крестьяне - фермеры умоляют запретить им законно покупать землю!