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 Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус

Представители политической партии "Национальный Корпус" сообщили, что из-за протестов аграриев и патриотов Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли на 2020 год.

Об этом представители партии объявили во время сегодняшней акции против рынка земли, проходившей под стенами ВРУ и на официальном сайте партии.

"Благодаря твердой позиции "Национального Корпуса", аграриев и общественных организаций "слугам народа" не удастся протолкнуть свою так называемую земельную реформу в этом году. Это наша общая победа! Эта власть решила, что может ломать людей через колено. Они быстро поверили в свою безнаказанность. Они думали, что украинских аграриев и обычных крестьян некому защитить. Мы показали, что это не так", - заявили в "Национальном Корпусе".

Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус 01
Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус 02
Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус 03
Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус 04

Представители партии подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский вообще протесты аграриев игнорирует, что демонстрирует его неготовность к диалогу и к проведению обещанного всенародного референдума. Также члены "Нацкорпуса" сравнили Зеленского с Януковичем из-за силового разгона митингующих, произошедшего 17 декабря. Напомним, что во время столкновений с полицией серьезно пострадали не менее 4 человек и один человек погиб.

"За все время протестов аграриев под Верховной Радой президент ни разу к ним не вышел, не обратился, не выслушал. Зеленский, который обещал провести всеукраинский референдум по поводу открытия рынка земли, не захотел даже 5 минут поговорить с крестьянами и фермерами, чтобы услышать их точку зрения. Власть испугалась, потому что, пожалуй, впервые со времени избрания почувствовала реальное сопротивление населения. И как они поступили в этой ситуации? В "лучших" традициях времен Януковича", - прокомментировали представители партии.

В "Национальном Корпусе" добавили, что, несмотря на перенесенное рассмотрение законопроекта, в следующем году власти вернутся к вопросу рынка земли, поэтому прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум.

"Несмотря на репрессии - наша борьба продолжается! Акции по перекрытию дорог продолжаются во Львове, Ровно, Одессе и других городах. Мы продолжаем требовать референдума! Власть наконец должна услышать людей, которые работают на земле! Присоединяйтесь к борьбе за украинскую землю", - заявили в партии.



Источник: https://censor.net.ua/n3166594
 
   
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Почему бы просто не скопировать у Польши закон о продаже земли?
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Наступного разу і цих аграріїв-патріотів захопіть (хай Авак не жлобиться)
Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус - Цензор.НЕТ 3897
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Якщо і референдум - то лише серед власників земельних паїв.. Не повинна людина, котра не має землі - вирішувати чиєсь право розпоряджатися своєю власністю.
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В Украине грянул очередной политический кризис - эксперт Декабрь 20, 2019Без рубрикиКомментарии
Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус - Цензор.НЕТ 6488Вместо снега и холодов на Украину нагрянули митинги протеста: против капитуляции, против дикого рынка земли, против наезда на малый бизнес, против ущемления «автобляхеров», против снижения социальных стандартов ветеранов. Опять же, началась забастовка шахтеров, к которыми намерены присоединиться учителя. И даже футбольные болельщики - и те протестуют под Нацбанком!
Если это не кризис, то что еще? Ну и, как обычно в подобных случаях, мне часто звонят журналисты, просят прокомментировать происходящее.
Об этом пишет сегодня политический эксперт Александр Кочетков в статье для «Политеки».
Вопросы стандартные, и вдруг в этой куче шелухи попалась настоящая жемчужина: «А почему у нас все заметные протесты проходят обязательно зимой»?
Я даже слегка подвис, остроумные сограждане и скучные соотечественники. А ведь действительно - почему наши майданы случаются зимой, а не ранней осенью, например?
Объяснение иррациональное: мы такая нация, что обычных трудностей, таких как поставить зарвавшуюся власть на место, нам недостаточно. Нам вдобавок нужно, чтобы мороз, ветер и прочий опасный экстрим.
А вот с рациональной точки зрения получается, что власть обычно набирает на себя множество обязательств перед внешними партнерами, которых подводить не рекомендуется, и пытается все порешать до Нового года. Соответственно, перегибает палку и получает ответку. А сложной ситуацией, разумеется, пользуются «бывшие», чтобы раскачать ситуацию еще больше.
Это как раз наш текущий случай. Хотя реального майдана я не жду. И не только потому, что зима по-европейски мягкая, а потому основой протестов являются не радикалы, а умеренные граждане.
Фермеры и аграрии имели исходное намерение «донести до депутатов глас разума». Но по ходу к мирному митингу против рынка земли примкнули представители «Национального корпуса» и близких к нему «Национальных дружин». А вот их задача, как мне показалось, была вовсе не увещевание депутатов «Слуги народа».
- Нацкорпус заявил о бессрочной акции протеста под Верховной Радой
Они, судя по всему, намеревались обкатать своих молодых бойцов в условиях, близких к реальным столкновениям. Опять же, в первых рядах полицейских из оцепления тоже были молодые ребята. Так что обретение боевого опыта шло с обеих сторон - в Нете шутят, что у Арсена Авакова безотходное производство.
Уж не знаю, благодаря жесткому взыванию к разуму аграрного комитета со стороны Юлии Тимошенко или столкновениям «Нацкорпуса» с полицией, в которых были пострадавшие, но скоропалительное утверждение законопроекта о рынке земли было отложено.
Победа? Если и так, то исключительно тактическая. Потому что рынок земли считает панацеей для экономики сам президент Зеленский. И ВАЗ не предоставляет никакой возможности переубедить его в этом наивном заблуждении, так как он встречается не с аграрными специалистами, а с какими-то перепуганными селянами.
А те, кто ниже президента, начиная с главы фракции Давида Арахамии и главы аграрного комитета Николая Сольского, проявляют к теме такое рвение, просто землю грызут, что не увидеть в этом шкурную заинтересованность просто невозможно.
- Тимошенко подала в НАБУ заявление о преступлении руководства аграрного комитета Рады. Видео
Полагаю, что и многих депутатов власти придется «заряжать» на это голосование. А если так будет, то в чем отличие от предыдущих властей Украины? Только в том, что президент как бы сбоку?
И совсем другой митинг состоялся возле ОП восемнадцатого декабря. Члены Украинского союза ветеранов Афганистана (УСВА) тихо, за свой счет, приехали со всей страны в Киев и тактически грамотно заблокировали все входы-выходы из президентского офиса. С одним единственным неполитическим требованием: встретиться с президентом Зеленским, чтобы спокойно и аргументированно поговорить о том, что нынешняя социальная политика приведет к социальному взрыву. Потому что лишать ветеранов и инвалидов средств к существованию - это бесчеловечно и добром не кончится.
Поговорить именно с президентом, потому что в Кабмине и Верховной Раде все отмораживаются и переводят стрелки на Зеленского. Такова обратная сторона триумфальных 73%.
В результате митинга зам главы ОП Анна Коваленко пообещала председателю УСВА Сергею Червонопискому такую встречу еще в этом году. Глядишь, на ней заодно выплывет, что кабминовские назначенцы Зеленского, которых принято называть «соросятами», дохозяйствовались до дыры в бюджете в 80 млрд гривен, из-за чего приходится тайком приостанавливать множество программ. Пока по незащищенным статьям - это строительство, развитие и прочее, но что остановят завтра, ведь бюджетная дыра растет?
Кстати, одновременно министры позволяют себе публично жаловаться на низкие зарплаты. Вот как это у них укладывается: экономика их усилиями катится в пропасть, а им - зарплату повысить! Не просто зазеркалье, а зазеркалье кривых зеркал…
Не факт, что президент знает о приостановке платежей, ведь пропагандисты от власти усиленно рассказывают о великом свершении - снятии депутатской неприкосновенности.
Да, это несомненно одно из выполнений предвыборных обязательств. Но даже и не знаю, «Слуги народа» просто придуриваются или действительно верят, что украинцы ждут лишь изменения депутатского статуса, а не реального наказания тех, кто годами наживался при власти. Чтобы были не только преставления Генпрокурора и задержания, а потом содержание под комфортным домашним арестом, а обвинительные приговоры с конфискацией неправедно нажитого.
О расследовании убийства Павла Шеремета писать надо. Но писать чрезвычайно сложно. Мне, во всяком случае.
Выдвинутые обвинения шокируют. Те, кому они выдвинуты, вызывают симпатию. При этом Аваков совсем не малоопытный и малограмотный «слуга народа», чтобы подставиться с недоказуемыми обвинениями, да еще и президента в эту беду затащить.
Уверен, что далеко не все карты на столе. И еще будут сюрпризы от следствия. Но уже сейчас тема чрезвычайно поляризует общество и выглядит как откровенный наезд на добровольческое и волонтерское движение Украины. Причем, именно в ходе начавшегося мирного процесса в «нормандском формате»…
И я вам скажу, это не Виктора Пинчука в сексотсве на КГБ обвинить. Последствия «дела об убийстве Павла Шеремета» способны кардинально поменять политический ландшафт в Украине.
Наиболее вероятный, потому что естественный, сценарий развития ситуация - это слияние всех ныне протестующих и просто недовольных под универсальным лозунгом «Перезапуск Верховной Рады и Кабинета Министров». Президента Зеленского, полагаю, пока трогать особо не будут - его рейтинг, как показывают социсследования, все еще велик.
- Рейтинг Зеленского неожиданно снова пошел вверх - опрос
Но если у него не хватит «чуйки» сбросить балласт, то митингующие (заметьте, это пока не майдан!) будут требовать и его переизбрания.
С другой стороны, если ВАЗ запустит перезагрузку исполнительной и, возможно, законодательной власти, то Кабмин уже наверняка возглавят политики опытные и тертые. Как следствие, влияние президента на правительство, да и на Раду, резко упадет. И это будет заметным шагом к канцлерской республике. Причем, сделает этот шаг персонально Владимир Зеленский. Точнее, он готовится совершить его прямо сейчас.
P.S. А обмен пленными, то есть, важнейший этап «минского формата», явно затормозился. Та сторона создает условия для триумфального возвращения в тему Виктора Медведчука?
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Так рєзко Нацкорпус впав у аграрну тематику. Протестуючі - російськомовні пацани по 17-20 років стали спєцами по землі. З чого б це?
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При чем тут нацжоны.Эта заслуга только Тимошенко.А они работают против Юлии.Все работают против единственного патриота-политика.
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Яке там призвіще батька єдиної політички - патріотші?
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Григян. Никак не Гройсман или Зеленский.
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В Украине грянул очередной политический кризис - эксперт Декабрь 20, 2019Без рубрикиКомментарии

Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус - Цензор.НЕТ 3256Вместо снега и холодов на Украину нагрянули митинги протеста: против капитуляции, против дикого рынка земли, против наезда на малый бизнес, против ущемления «автобляхеров», против снижения социальных стандартов ветеранов. Опять же, началась забастовка шахтеров, к которыми намерены присоединиться учителя. И даже футбольные болельщики - и те протестуют под Нацбанком!
Если это не кризис, то что еще? Ну и, как обычно в подобных случаях, мне часто звонят журналисты, просят прокомментировать происходящее.
Об этом пишет сегодня политический эксперт Александр Кочетков в статье для «Политеки».
Вопросы стандартные, и вдруг в этой куче шелухи попалась настоящая жемчужина: «А почему у нас все заметные протесты проходят обязательно зимой»?
Я даже слегка подвис, остроумные сограждане и скучные соотечественники. А ведь действительно - почему наши майданы случаются зимой, а не ранней осенью, например?
Объяснение иррациональное: мы такая нация, что обычных трудностей, таких как поставить зарвавшуюся власть на место, нам недостаточно. Нам вдобавок нужно, чтобы мороз, ветер и прочий опасный экстрим.
А вот с рациональной точки зрения получается, что власть обычно набирает на себя множество обязательств перед внешними партнерами, которых подводить не рекомендуется, и пытается все порешать до Нового года. Соответственно, перегибает палку и получает ответку. А сложной ситуацией, разумеется, пользуются «бывшие», чтобы раскачать ситуацию еще больше.
Это как раз наш текущий случай. Хотя реального майдана я не жду. И не только потому, что зима по-европейски мягкая, а потому основой протестов являются не радикалы, а умеренные граждане.
Фермеры и аграрии имели исходное намерение «донести до депутатов глас разума». Но по ходу к мирному митингу против рынка земли примкнули представители «Национального корпуса» и близких к нему «Национальных дружин». А вот их задача, как мне показалось, была вовсе не увещевание депутатов «Слуги народа».
- Нацкорпус заявил о бессрочной акции протеста под Верховной Радой
Они, судя по всему, намеревались обкатать своих молодых бойцов в условиях, близких к реальным столкновениям. Опять же, в первых рядах полицейских из оцепления тоже были молодые ребята. Так что обретение боевого опыта шло с обеих сторон - в Нете шутят, что у Арсена Авакова безотходное производство.
Уж не знаю, благодаря жесткому взыванию к разуму аграрного комитета со стороны Юлии Тимошенко или столкновениям «Нацкорпуса» с полицией, в которых были пострадавшие, но скоропалительное утверждение законопроекта о рынке земли было отложено.
Победа? Если и так, то исключительно тактическая. Потому что рынок земли считает панацеей для экономики сам президент Зеленский. И ВАЗ не предоставляет никакой возможности переубедить его в этом наивном заблуждении, так как он встречается не с аграрными специалистами, а с какими-то перепуганными селянами.
А те, кто ниже президента, начиная с главы фракции Давида Арахамии и главы аграрного комитета Николая Сольского, проявляют к теме такое рвение, просто землю грызут, что не увидеть в этом шкурную заинтересованность просто невозможно.
- Тимошенко подала в НАБУ заявление о преступлении руководства аграрного комитета Рады. Видео
Полагаю, что и многих депутатов власти придется «заряжать» на это голосование. А если так будет, то в чем отличие от предыдущих властей Украины? Только в том, что президент как бы сбоку?
И совсем другой митинг состоялся возле ОП восемнадцатого декабря. Члены Украинского союза ветеранов Афганистана (УСВА) тихо, за свой счет, приехали со всей страны в Киев и тактически грамотно заблокировали все входы-выходы из президентского офиса. С одним единственным неполитическим требованием: встретиться с президентом Зеленским, чтобы спокойно и аргументированно поговорить о том, что нынешняя социальная политика приведет к социальному взрыву. Потому что лишать ветеранов и инвалидов средств к существованию - это бесчеловечно и добром не кончится.
Поговорить именно с президентом, потому что в Кабмине и Верховной Раде все отмораживаются и переводят стрелки на Зеленского. Такова обратная сторона триумфальных 73%.
В результате митинга зам главы ОП Анна Коваленко пообещала председателю УСВА Сергею Червонопискому такую встречу еще в этом году. Глядишь, на ней заодно выплывет, что кабминовские назначенцы Зеленского, которых принято называть «соросятами», дохозяйствовались до дыры в бюджете в 80 млрд гривен, из-за чего приходится тайком приостанавливать множество программ. Пока по незащищенным статьям - это строительство, развитие и прочее, но что остановят завтра, ведь бюджетная дыра растет?
Кстати, одновременно министры позволяют себе публично жаловаться на низкие зарплаты. Вот как это у них укладывается: экономика их усилиями катится в пропасть, а им - зарплату повысить! Не просто зазеркалье, а зазеркалье кривых зеркал…
Не факт, что президент знает о приостановке платежей, ведь пропагандисты от власти усиленно рассказывают о великом свершении - снятии депутатской неприкосновенности.
Да, это несомненно одно из выполнений предвыборных обязательств. Но даже и не знаю, «Слуги народа» просто придуриваются или действительно верят, что украинцы ждут лишь изменения депутатского статуса, а не реального наказания тех, кто годами наживался при власти. Чтобы были не только преставления Генпрокурора и задержания, а потом содержание под комфортным домашним арестом, а обвинительные приговоры с конфискацией неправедно нажитого.
О расследовании убийства Павла Шеремета писать надо. Но писать чрезвычайно сложно. Мне, во всяком случае.
Выдвинутые обвинения шокируют. Те, кому они выдвинуты, вызывают симпатию. При этом Аваков совсем не малоопытный и малограмотный «слуга народа», чтобы подставиться с недоказуемыми обвинениями, да еще и президента в эту беду затащить.
Уверен, что далеко не все карты на столе. И еще будут сюрпризы от следствия. Но уже сейчас тема чрезвычайно поляризует общество и выглядит как откровенный наезд на добровольческое и волонтерское движение Украины. Причем, именно в ходе начавшегося мирного процесса в «нормандском формате»…
И я вам скажу, это не Виктора Пинчука в сексотсве на КГБ обвинить. Последствия «дела об убийстве Павла Шеремета» способны кардинально поменять политический ландшафт в Украине.
Наиболее вероятный, потому что естественный, сценарий развития ситуация - это слияние всех ныне протестующих и просто недовольных под универсальным лозунгом «Перезапуск Верховной Рады и Кабинета Министров». Президента Зеленского, полагаю, пока трогать особо не будут - его рейтинг, как показывают социсследования, все еще велик.
- Рейтинг Зеленского неожиданно снова пошел вверх - опрос
Но если у него не хватит «чуйки» сбросить балласт, то митингующие (заметьте, это пока не майдан!) будут требовать и его переизбрания.
С другой стороны, если ВАЗ запустит перезагрузку исполнительной и, возможно, законодательной власти, то Кабмин уже наверняка возглавят политики опытные и тертые. Как следствие, влияние президента на правительство, да и на Раду, резко упадет. И это будет заметным шагом к канцлерской республике. Причем, сделает этот шаг персонально Владимир Зеленский. Точнее, он готовится совершить его прямо сейчас.
P.S. А обмен пленными, то есть, важнейший этап «минского формата», явно затормозился. Та сторона создает условия для триумфального возвращения в тему Виктора Медведчука?

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бо твої зебобіки взагалі у хмарах живуть а не на Землі ...хоча більшість з їх мають два паспорти
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А в их партии, как и в других партиях, есть фермеры. За годы правления Порошенко осталось 28 тысяч фермеров, Зеленский их хочет уничтожить полностью, он за агрохолдинги с десятками тысяч Га земли. Почему? Потому что еще их вождь Ленин писал
«Мелкие собственники - это наши противники. Мелкособственническая стихия - самый опасный наш враг». ПСС, т. 43, 193 (1921 г.).

«И тут нет совпадения интересов пролетариата и крестьян. Тут наступает трудный период борьбы - борьбы с крестьянством». ПСС, т. 40, с. 306.

Никакого конца ленинизма, как с трибуны верещал Потураев, а как раз возвращение к самой гнусной форме большевизма, который унес десятки миллионов жизней украинцев
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Нет, не притянуто. Потураев своим визгом с трибуны сам подтолкнул к ссылкам на Членина.
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Ничего эти 18, в Аграрном комитете не поняли. А вот испугаться - испугались.

ВАЗ и не переубедиться, достаточно послушать высказывания его отца про украинцев.

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ВАЗ ТАЗ так он слушает не понятных экспертов которые ему АП подсовывает а настоящим он не верит и знаний у него с гулькин нос он сейчас как в закрытой комнате с кучей окошек и когда открывается окошко и он видит знакомое лицо он принимает все всерьез короче котенка водят по пути который ему указывают
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Я не так давно тоже так думал, а потом понял, что он такой же враг Украины, как и Путин и Порошенко. Из самих же выступлений ВАЗа и понял.
Надо перестать верить в то, что его закукливает плохое окружение, он САМ именно такой. Поздновато это понимаем, надо было еще до первого тура, но маємо те що маємо"
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Почему бы просто не скопировать у Польши закон о продаже земли?
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СН на таке не піде. Бо тоді друзям ЗЕ буде вже не так зручно скуповати землі.
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потому что ВОРУЮТ ...продавай те що ти створив ЗЕМЛЮ не трогай ...
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Тоесть надо нихрена не делать - потому что воруют? Давай пенсии перестанем платить - потому что воруют. Или школы закроем. Как же быдло сопротивляеться цивилизации...
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Лучше бы вообще у Франции. А из Конституции земли Гессен взять в нашу Конституцию фразу о том, что крупные владения земли угрожают безопасности страны и конфисковываются.
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Якщо і референдум - то лише серед власників земельних паїв.. Не повинна людина, котра не має землі - вирішувати чиєсь право розпоряджатися своєю власністю.
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Ст.13 Конституции Украины:

Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
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а нелоху насрать на Конституцію Гарантом якої воно має бути
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то ж тоді треба йти до кінця! - землю під дачами, хатами, під підприємствами- відібрати!
Провести референдум щодо землі під дачами, хатами і тд!
Dance me to end of love!
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земельних їухв ...а решта громадян України що, "низкосортні" ? ...а як же ті хто загинули захищаючи Україну ...здрисни нах ... зебіл
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Как так? У нас же 10 млн Га гос земель, то есть земель, принадлежащих ВСЕМУ населению Украины. Так что мы все владельцы земли.
А фракция СН - враги Украины.
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Писали, что свободных земель не более 3 млн.га осталось, остальные из 10 в аренде госпредприятий. Но опасность в том что те кто имеет паи за бесценок продадут олигарическим "семьям" и народ перестанет постепенно быть собственником земель Украины.
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Сільськогосподарська земля це власність усього народу. Якщо не буде у нас землі, що ми всі їстимемо? Вирішувати повинен увесь народ. А чому паї мають тільки частина населення?
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Наступного разу і цих аграріїв-патріотів захопіть (хай Авак не жлобиться)
Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус - Цензор.НЕТ 3897
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аграрий,шо справа хоть знает,как называется то,шо он в руке держит?!
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Нацжёны, которые представляют интересы аграриев это уже из запредельного.
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Нацжони представляють твого авакова і зеленського.
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Нифига.

. Они быстро поверили в свою безнаказанность. Они думали, что украинских аграриев и обычных крестьян некому защитить. Мы показали, что это не так", - заявили в "Национальном Корпусе".Источник: https://censor.net.ua/n3166594

Защитники аграриев и точка.
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Я не понимаю,каким боком нацкорпус,к земле.
Рынок земли это норма в цивилизованных странах.Капиталистических в конце концов,да даже развивающихся.
А в какой стране мира,непонятная организация решает земельные вопросы.?
Племя воинствующих дикарей в бандустане!
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Нацкорпус - тітушки авакова. Ви вперше про це чуєте?
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Нацкорпус к Авакову не имеет никакого отношения. Это медведчуковские отпрыски, давно понятно, к бабке не ходи.
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Я понял!
Они аграрии!?И коммунисты.Колгоспники!
Да.
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Ст. 13 Конституции. У земле имеют отношение ВСЕ граждане Украины
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До землі має відношення кожна людина. А продавати землю під час війни, це злочин проти своєї країни. Чи у вас уже війни немає? Може й не було?
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Референдум нужно проводить среди владельцев паев на землю.
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владельцов їухв ... а решта людей що , не громадяни України ?
Ст.13 Конституции Украины:
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа...
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остальные получили свою долю госимущества в виде приватизационных сертификатов на заводы.
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я не отримав "сертифікат"бо ще тоді знав що то лохотрон ...і не помилився ...діти мої також ...та й внуки мої теж не отримають з правнуками ...а за що загинули мої діди ...за те щоб твоє зеопудало продавало мою землю ...у мене іншої немає ...і двух паспортів також
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вони стануть і твоїми ...відірвись на кілька годин від клавіатури ...почитай про Аргентину ...прочитай про курдів , уйгурів ...може тоді щось зрозумієш хоча навряд .. .ваші мізки такі ж примітивні як у глистів ...одні інкстинти ...пожрать розмножитись і посрать
PS : , а от у Ізраїлі розуміють що таке ЗЕМЛЯ ...
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...при чем тут Аргентина? Почитай про Польшу, нам она ближе.
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нам "ближе" индейци которые просрали остров Манхеттен за стекляные бусы ...ми не те що до Польщі ми й до Аргентини не дотягуємо ...там нижче я задав питання ЧОМУ УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ МАЄ БУТИ ПРОДАНА А НЕ ЗДАВАТИСЯ У ОРЕНДУ ДЕРЖАВОЮ ?
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то ти не прикривайся прапором України ...а постав свій маланський ...
То ЧОМУ ЗЕМЛЮ ТРЕБА ПРОДАТИ ?
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Вы про Мадагаскар прочитайте, тогда может что и поймете. Там уже за 10 лет вырубили больше 85% лесов, у нас сейчас рубят дубовые рощи и идут непрерывные потоки фур - откроют рынок земли в варианте Зеленского, вырубят и вдоль дорог, а чернозем вывезут, как вывозили при Гитлере.
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Эти бараны даже не понимают что перенос голосования наследующий год автоматически снимает мораторий на продажу земли, который продлевался в конце каждого года 20 лет.
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Ну,как один из вариантов почему они жопу рвут.
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потому что тупые, митингуют за бабки.
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Читайте закон. Там надо внести новый закон, и всё равно вся продажа будет позже признанной незаконною.
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хочу почути хоч один аргумент чому ЗЕМЛЯ має бути продана а не здаватися в оренду ? ...ВПЕРЕД ЗЕБОБІКИ ...
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А потому что они на Причерноморье хотят новый Израиль построить
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для українця чиєю землею хочуть торгувати це не аргумент ...далі
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Это не аргумен? Я не зелебобик, а их враг. Аргументы пусть Зе!проданцы выдумывают. Я написал ПОЧЕМУ они ТАК торопятся ввести рынок земли, хотят повторить тот вариант, что проскочил у них при создании Израиля.
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те що ви не ******* я помітив ...я тут "ганяю" зелупенца ИгорьД ...а воно слизьке як линок ...Ізраїль з часів свого створення землю не продавав ...спочатку скупили землю у палестинців ...а потім потихеньку викуповували у решти власників (церков монастирів) коли араби спохватилися то більша частина Палестини вже була продана ...тепер воюють більше 70 років ...але ж продане їм ніхто не поверне ... от і я не хочу такого в себе вдома
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это звучит так. все равно продадим. и ни одна твать из большинства не задает вопрос, а куда делись 7-8 миллионов га из гос собственности?
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Только у нас могут быть такие тупые люди, которые не понимают что земля давно роздана латифундистам БЕСПЛАТНО! Теперь нужно их заставит заплатить за не рыночную стоимость или вернуть.
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їухночную стоимость ...ЗЕМЛЯ НЕ ТОВАР ...а якщо у тебе в маландії є "ціна" то 3,14здуй туди і торгуй ...ти не відповів двічі :чому ЗЕМЛЯ має бути продана а не здаватися в оренду державою ?
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Ничего не роздано, а потому можно сделать по уму и тогда за первый год мелкие фермеры принесут (по расчетам экономистов) не менее трех миллиардов, только в долларах, а не 14 миллиардов гривен, которые зеленые ждут от введения рынка земли по их варианту.
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давай кадастрову карту з землею найбільших "землевласників" якщо не знайдеш у кадастрі то подивись на їх податкові декларації ...ВПЕРЕД ...
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Не владельцы, а АРЕНДАТОРЫ!!! Разница есть. Можно ввести единый налог на Га, а для арендующих тысячи Га налог на выведенный капитал и прекратить возврат НДС. Увидите, как они с таких объемов аренды послетают.
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арендаторы хуже любого владельца, потому что насилуют землю, она не своя. Сдай свое жилье в аренду и увидишь что с ним будет через пару лет
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Финны тоже решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

P.S. Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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Вчера по ящику показали нашего наполеончика, который общается в киевской области с якобы аграриями.
Вот типа комитет хотел по 200 тыс., но мы решиди по 10. Вы типа шо об этом думаете? Те только начали шо то там мычать он сразу им " Ну значит так и рншим- по 10!"
Пля, чуть не рыганул. Тварям аж зудит раздерибанить Украину по быстряку. А по 200 га ********* родственничков собирать.

Кстати в германии среднее агропредприятие всего 77 га! В восточной чуть больше 100, в западной меньше 40. И никакая плять там о тыс га и не мечтает.
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Потрібно повністтю заборонити констітуційно продаж землі , а хто порушить -судити як за зраду інтересів держави. Продамо землю, станемо бомжами .
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ВНИМАНИЕ!
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО!
Мюзикл "Страна дураков" в двух отделениях!

В главной роли - трижды судимый участник протеста у Национального банка, любимец публики Павел Боков!

Незабываемая и вечномолодая!
Ю. Тимошенко в сопровождении кордебалета молодых крестьян-аграриев спортивного телосложения, выпускников Белоцерковского клуба любителей балета и карате им. В. Титушки!

Краткое содержание:

первого отделения: крестьяне - собственники земли умоляют запретить им продавать землю!

второе отделение: крестьяне - фермеры умоляют запретить им законно покупать землю!
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законно ти маєш право сосати у свого працедавця ...зелупоглазий
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