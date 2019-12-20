 Рада отложила голосование рынка земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум, - Национальный Корпус

Об этом представители партии объявили во время сегодняшней акции против рынка земли, проходившей под стенами ВРУ и на официальном сайте партии.

"Благодаря твердой позиции "Национального Корпуса", аграриев и общественных организаций "слугам народа" не удастся протолкнуть свою так называемую земельную реформу в этом году. Это наша общая победа! Эта власть решила, что может ломать людей через колено. Они быстро поверили в свою безнаказанность. Они думали, что украинских аграриев и обычных крестьян некому защитить. Мы показали, что это не так", - заявили в "Национальном Корпусе".









Представители партии подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский вообще протесты аграриев игнорирует, что демонстрирует его неготовность к диалогу и к проведению обещанного всенародного референдума. Также члены "Нацкорпуса" сравнили Зеленского с Януковичем из-за силового разгона митингующих, произошедшего 17 декабря. Напомним, что во время столкновений с полицией серьезно пострадали не менее 4 человек и один человек погиб.

"За все время протестов аграриев под Верховной Радой президент ни разу к ним не вышел, не обратился, не выслушал. Зеленский, который обещал провести всеукраинский референдум по поводу открытия рынка земли, не захотел даже 5 минут поговорить с крестьянами и фермерами, чтобы услышать их точку зрения. Власть испугалась, потому что, пожалуй, впервые со времени избрания почувствовала реальное сопротивление населения. И как они поступили в этой ситуации? В "лучших" традициях времен Януковича", - прокомментировали представители партии.

В "Национальном Корпусе" добавили, что, несмотря на перенесенное рассмотрение законопроекта, в следующем году власти вернутся к вопросу рынка земли, поэтому прекращать протесты они не собираются и дальше будут требовать референдум.

"Несмотря на репрессии - наша борьба продолжается! Акции по перекрытию дорог продолжаются во Львове, Ровно, Одессе и других городах. Мы продолжаем требовать референдума! Власть наконец должна услышать людей, которые работают на земле! Присоединяйтесь к борьбе за украинскую землю", - заявили в партии.







