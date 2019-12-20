 "Войдут все слои населения", - замсекретаря СНБО Коваль о новой системе территориальной обороны

Об этом в интервью "АрміяInform" рассказал первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, которого несколько дней назад назначили ответственным за территориальную оборону, информирует Цензор.НЕТ.
"Территориальная оборона будет опираться и включать в себя юношей и девушек в возрасте от 16 лет, людей преклонного возраста. Весьма преклонного. Возрастных цензов фактически не будет существовать", - сказал Коваль.
По его словам, за основу при разработке новой системы территориальной обороны взяли опыт Литвы.
"Мы здесь плотно сотрудничаем с литовскими территориалами, учли их стрелков, и вообще опыт территориальной обороны литовцев. Это очень хороший опыт. Тем более, литовская сторона предоставила свое видение перспективы. У поляков тоже бригадная конструкция, и в Варшаве будут основывать две бригады. Эстония поделилась собственной спецификой", – рассказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Первый замсекретаря СНБО Коваль назначен ответственным за территориальную оборону Украины (обновлено)
Изначально планировалось, что в каждой области будет по одной бригаде территориальной обороны, но в эти планы решили внести коррективы.
"Все будет зависеть, какая это область. У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию", - пояснил Коваль.
"Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом", - добавил он.
Также на Цензор.НЕТ: В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ИНФОГРАФИКА
Поглядим конечно...
А хоча... Будеш противника втомою брати.
А неповнолітні і пенсіонери, це все, що у нас залишиться з такими темпами еміграції...
Ну що ж... Дивимось.
Мы создадим фольксштурм!
Один Юзик из Кааотало заменяет бронепоезд.
Бронепоезд на запасном пути в районе Дижона.
Эти выйдут. И снова зайдут.
Що можу сказати- в більшості груп підготовки керівники займаються окозамилюванням. Інструктори не мають достатньої кваліфікації, я вже не кажу про досвід бойових дій. Потрібного обладнання нема! Компаси проблема! Що казати про все інше.
Не вірю! Не вірю що тероборона буде готуватися як слід. Замало дати вистрілити з автомата чи гранатомета- потрібна бойова підготовка в повному обсязі. Інакше все це кошти на вітер.
Вибачте- не втримався.