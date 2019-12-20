 "Войдут все слои населения", - замсекретаря СНБО Коваль о новой системе территориальной обороны

Об этом в интервью "АрміяInform" рассказал первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, которого несколько дней назад назначили ответственным за территориальную оборону, информирует Цензор.НЕТ.

"Территориальная оборона будет опираться и включать в себя юношей и девушек в возрасте от 16 лет, людей преклонного возраста. Весьма преклонного. Возрастных цензов фактически не будет существовать", - сказал Коваль.

По его словам, за основу при разработке новой системы территориальной обороны взяли опыт Литвы.

"Мы здесь плотно сотрудничаем с литовскими территориалами, учли их стрелков, и вообще опыт территориальной обороны литовцев. Это очень хороший опыт. Тем более, литовская сторона предоставила свое видение перспективы. У поляков тоже бригадная конструкция, и в Варшаве будут основывать две бригады. Эстония поделилась собственной спецификой", – рассказал он.

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Изначально планировалось, что в каждой области будет по одной бригаде территориальной обороны, но в эти планы решили внести коррективы.

"Все будет зависеть, какая это область. У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию", - пояснил Коваль.

"Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом", - добавил он.

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