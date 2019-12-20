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Все про:оборона (1128) СНБО (3330) Коваль (77)

 "Войдут все слои населения", - замсекретаря СНБО Коваль о новой системе территориальной обороны

В новой системе территориальной обороны не будет возрастных ограничений. В нее войдут как юноши и девушки возрастом от 16 лет, так и пожилые люди.

Об этом в интервью "АрміяInform" рассказал первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, которого несколько дней назад назначили ответственным за территориальную оборону, информирует Цензор.НЕТ.

"Территориальная оборона будет опираться и включать в себя юношей и девушек в возрасте от 16 лет, людей преклонного возраста. Весьма преклонного. Возрастных цензов фактически не будет существовать", - сказал Коваль.

По его словам, за основу при разработке новой системы территориальной обороны взяли опыт Литвы.

"Мы здесь плотно сотрудничаем с литовскими территориалами, учли их стрелков, и вообще опыт территориальной обороны литовцев. Это очень хороший опыт. Тем более, литовская сторона предоставила свое видение перспективы. У поляков тоже бригадная конструкция, и в Варшаве будут основывать две бригады. Эстония поделилась собственной спецификой", – рассказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Первый замсекретаря СНБО Коваль назначен ответственным за территориальную оборону Украины (обновлено)

Изначально планировалось, что в каждой области будет по одной бригаде территориальной обороны, но в эти планы решили внести коррективы.

"Все будет зависеть, какая это область. У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию", - пояснил Коваль.

"Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3166591
 
   
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В яких військах служила моніка? В оральних?
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В яких військах служила моніка? В оральних?
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Де вас таких тупорилих набирають?
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Ти краще скажи, на яких смітниках підбирають порохошавок, які тільки вміють грубити і хамити всім співрозмовникам? Це вас так Марина навчила, поки культурний фонд очолювала?
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Воно десь блудило і не знає, що "вальцман" і офшори -не актуальні
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Этот чувак запостил фантазийную картинку кацапского происхождения. Но Порох давно не президент. А кишка тонка запостить картинку с евреем-наркоманом и четырежды уклонистом? "Войдут все слои населения", - замсекретаря СНБО Коваль о новой системе территориальной обороны - Цензор.НЕТ 2945
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Зразу видно що метикуєш в цьому напрямі. Що в людини в голові те на язиці, і зрозуміло в діях. Сьогодні історична подія, кроми зеленої партії і коричнево-соєвої з'явилася, увага, оральна.По всих питаннях, потрібно розуміти, до Паламарчуків...
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95й территориальный квартал, им. Вовы неЛоха...
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Ну, звучит конечно хорошо. Но вот только веры нет, зелебобикам.
Поглядим конечно...
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если автомат дадут на домашнее хранение то я и своих попугайчиков запишу в терроборону . срут как бомбардировщики
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А ты как хотел, за месяц боеспособную армию создать с нуля?
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да не в этом дело. в марте 2014 я встретил в военкомате совковых полковников, ждущих путена. наверное многие до сих пор там. какую тероборону с ними построишь?
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Вот именно.Какая нах оборона.Добровольцы,бойцы 14 г-по тюрьмам сидят. "Увійдуть усі верстви населення", - заступник секретаря РНБО Коваль про нову систему територіальної оборони - Цензор.НЕТ 5566
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Зебубочка свою приватну армію будувати вирішив???
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Правильно делает, давно пора от совковых стандартов отрываться.
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вважаєш??? Як на мене, він може зляпати лише совок, у самому «розвитому» його вигляді - бандитському...
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Коваль как раз толковый генерал. Пока он до гелетея командовал, то мы территории возвращали, а не теряли.
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Лучше бы укрепляли ВСУ, а не рассказывали сказки про оборону страны с помощью подростков и пенсионеров.
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Местных ботов тоже загребут вместе с их боевыми диванами я надеюсь...
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Да, тебя из мордовских болот хэр достанешь "Войдут все слои населения", - замсекретаря СНБО Коваль о новой системе территориальной обороны - Цензор.НЕТ 4297
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Та на фіг ти мені здався?!
А хоча... Будеш противника втомою брати.
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Часом не з представниками такої тероборони аваков планує "контролювати" кордон з мордором?
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Це замість контрактної армії?
А неповнолітні і пенсіонери, це все, що у нас залишиться з такими темпами еміграції...
Ну що ж... Дивимось.
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Ты вообще в курсе что такое территориальная оборона? 😁
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Ще ні... Але, боюсь, що як завжди, чергова дупа, під вершковим соусом...
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Обнять и плакать!
Мы создадим фольксштурм!
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Нет уж, спасибо. Берите зелебобов. Их 73 процента. ЭТО МИЛЛИОНЫ. На всю войну хватит.
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Та хай щось роблять. Ато у випадку масованої агресії козлорилію з трьох сторін, хрен зна що робити і як себе вести,як допомогти.
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дадут по палке и прикажут охранять судейские поместья ...
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Коваль когда то при Литвине в погран службу пришел замполитом главным был.
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Та капець теробороні. Уже півроку ні навчань, ні стрільб...
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Это будет действительно хороший шаг для увеличения обороноспособности страны. Ждал этой инициативы 5 лет назад еще от Турчинова. Посмотрим как организуют, да еще с учетом опыта. Лучше бы на Швейцарию ориентировались. Хотя, лучше начать, а там увидим.
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Опять этот Коваль вылез. Где он был, лечился? Каких пенсионеров набирать? Каких от 16 лет? Что ты, кретин, опять из страны посмешище делаешь? Или уже хотят, чтобы и пенсионеры с молодняком отсюда свалили?
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ручка от чемодана На Мальдивы и Ибицу, они там на постоянном учете.
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Два солдата из стройбата заменяют эскаватор.
Один Юзик из Кааотало заменяет бронепоезд.
Бронепоезд на запасном пути в районе Дижона.
Эти выйдут. И снова зайдут.
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Юзік буде наземним бомбовозом або тягачем для сосисок...
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Хряк Юэик, будет минировать террирорию. В таких кучай из под такого кнура завязнет любая бронетехника А в паре со Стефанчуков, они за трое суток 200 000 гектаров способны "заминировать" своим г ..м.
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ваша братия уже показала себя в дебальцево, илловайске, дорополье. кто не помнит доброполья, читайте. выставили в чистом поле целый бат. под один залп града. остались в живых только те кто пошел по нужде в лесопосадку и некоторые командиры. сейчас надо думать не только о мире а еще о том что бы отстояять то что есть. а для этого нужно не тероборона с АК а в каждой обл по 5000 снайперов с канадскими дальнобоями. в военной технике мы против них не соперники
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да забыл. такой обороны не сделают. МВД нас боится.
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После продажи земли останется ввести крепостное право и проблем с набором "рекрутов" вообще не будет.
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Занятия ксати уже идут полным ходом..просто не освещаются..от изучения карт местности,как корректировать огонь..карты 100 и 50 ки по квадратам и гео точкамм..все работает!И что бы збор тер.обороны был не 3 дня на пунктах сбора а в течении нескольких часов..с хранением оружия и первичного стрелкового боекомплекта дома..для этого надо принять Закон как в Израиле или Швейцарии и без участия МВД разрешительной системы..так как в случае агрессии..они первыми и сдадут у кого есть оружие как это было в 2014 году
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Останні три роки займався підготовкою юнаків до служби в ДШВ. Бойова підготовка за стандартами НАТО плюс стрибки з парашутом. Трьорічний курс.
Що можу сказати- в більшості груп підготовки керівники займаються окозамилюванням. Інструктори не мають достатньої кваліфікації, я вже не кажу про досвід бойових дій. Потрібного обладнання нема! Компаси проблема! Що казати про все інше.
Не вірю! Не вірю що тероборона буде готуватися як слід. Замало дати вистрілити з автомата чи гранатомета- потрібна бойова підготовка в повному обсязі. Інакше все це кошти на вітер.
Вибачте- не втримався.
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