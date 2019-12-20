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Все про:НАБУ (3001) облсовет (397) обыск (1401) Одесса (5846)

 Обыски в Одессе проводятся НАБУ для изъятия документов в одном из управлений облсовета, - СМИ

Детективы НАБУ провели 20 декабря выемку документов в Управлении имущественных отношений Одесского облсовета в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц облсовета во время приватизации в сентябре 2018 года нежилых помещений в Одессе по адресу Лидерсовский бульвар, 13, в пользу ООО "Шаг вперед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу источник в облсовете.

"Детективы провели следственные действия в Управлении имущественных отношений облсовета, осуществив выемку документов, датированных 2015 годом, которые относятся к периоду руководства советом Михаилом Шмушкович", - сказал собеседник агентства.

В то же время детективы НАБУ провели обыски без предъявления документов в помещении "ДумскаяTV", о чем сообщали многие СМИ. Журналисты этого телеканала утверждают, что сотрудники НАБУ "не предъявили своих удостоверений и документов", на основании которых осуществляли следственные действия.

В пресс-службе НАБУ мотивировали обыски и блокирование работы журналистов телеканала тем, что целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК "Думская", является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10, из-за того, что упомянутое СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

Редакция канала обнародовала по этому поводу следующий комментарий.

"Единственным бенефициаром телеканала "ДумскаяTV" является Михаил Шмушкович, который, во-первых, никогда не был учредителем ООО "Шаг вперед", а во-вторых, с 2015 года не занимает никаких должностей в органах власти и местного самоуправления. Не является Шмушкович и депутатом", - говорится в комментарии.

"Что касается документов о передаче права собственности, то их, конечно же, следует искать не на телеканале, а там, где они должны быть - в управлении имущественных отношений облсовета, у нотариуса, который заверяет договор, и у госрегистраторов", - акцентировали в "ДумскаяTV".

"Совершенно очевидно, что и само производство, и сегодняшние следственные действия политически мотивированными и связанными в том числе с позицией, которую занимает наш холдинг относительно того, что происходит в стране", - резюмировали в редакции "ДумскаяTV".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следственные действия не связаны с деятельностью СМИ и журналистов, - НАБУ об обысках в здании телеканала "Думская"

Источник: https://censor.net.ua/n3166590
 
 
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Да там не только облсовет....... Там "политическое преследование" Костусева-младшего. Обшуки в Одесі проводяться НАБУ для вилучення документів в одному з управлінь облради, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4974
"Связанная с нардепом Гончаренко компания выкупает помещения в центре Одессы по заниженной цене" https://antikor.com.ua/articles/331801-svjazannaja_s_nardepom_goncharenko_kompanija_vykupaet_pomeshchenija_v_tsentre_odessy_po_zanihennoj_tsene
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