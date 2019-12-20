 Обыски в Одессе проводятся НАБУ для изъятия документов в одном из управлений облсовета, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу источник в облсовете.

"Детективы провели следственные действия в Управлении имущественных отношений облсовета, осуществив выемку документов, датированных 2015 годом, которые относятся к периоду руководства советом Михаилом Шмушкович", - сказал собеседник агентства.

В то же время детективы НАБУ провели обыски без предъявления документов в помещении "ДумскаяTV", о чем сообщали многие СМИ. Журналисты этого телеканала утверждают, что сотрудники НАБУ "не предъявили своих удостоверений и документов", на основании которых осуществляли следственные действия.

В пресс-службе НАБУ мотивировали обыски и блокирование работы журналистов телеканала тем, что целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК "Думская", является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10, из-за того, что упомянутое СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

Редакция канала обнародовала по этому поводу следующий комментарий.

"Единственным бенефициаром телеканала "ДумскаяTV" является Михаил Шмушкович, который, во-первых, никогда не был учредителем ООО "Шаг вперед", а во-вторых, с 2015 года не занимает никаких должностей в органах власти и местного самоуправления. Не является Шмушкович и депутатом", - говорится в комментарии.

"Что касается документов о передаче права собственности, то их, конечно же, следует искать не на телеканале, а там, где они должны быть - в управлении имущественных отношений облсовета, у нотариуса, который заверяет договор, и у госрегистраторов", - акцентировали в "ДумскаяTV".

"Совершенно очевидно, что и само производство, и сегодняшние следственные действия политически мотивированными и связанными в том числе с позицией, которую занимает наш холдинг относительно того, что происходит в стране", - резюмировали в редакции "ДумскаяTV".

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