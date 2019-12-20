 Кабмин и "Автоевросила" достигли компромисса в вопросе растаможки евроблях, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в фейсбуке.
Так, участники общественной организации "Автоевросила" устроили акцию под стенами правительства с просьбой рассмотреть два законопроекта - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения в соответствие с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза №2342 и проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №2345.
Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году - 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца будет рассмотрен в Верховной Раде.
Отмечается, что до принятия этих законов полиция штрафовать владельцев евроблях не будет.
незебілам,"білій кістці",5 -відсоткові Иліті...
що краще.
10-річна Таврія чи 15-річний фольксваген Гольф
(при тій самій ціні Таврії в нас і Гольфа в Європі)
10-річна Таврія чи 15-річний фольксваген Гольф
одинаковий хлам,і то і друге на чермет
гольф то і є таврія,лише виробленна для европи
p.s. по таврии вопрос из разряда "что лучше - висящий хрен на пол шестого или висящий хрен на пол 3?"
https://www.otomoto.pl/osobowe/od-2007/?search%5Bfilter_float_price%3Afrom%5D=12000&search%5Bfilter_float_price%3Ato%5D=18000&search%5Bfilter_enum_damaged%5D=0&search%5Border%5D=created_at%3Adesc&search%5Bbrand_program_id%5D%5B0%5D=&search%5Bcountry%5D=
Часть вторая,техосмотр,страховка.Не не слышали!
Любой ценой,под любые гарантии,приглашать в Украину автогиганты,для открытия тут производства.
Поднимать промышленность,зарплаты,налаживать банковскую структуру.
И тогда не надо будет скупать автохлам,и растомаживать его,после чего создавать на этом хламе самим себе проблемы!
А АВТОЕВРОХЛАМ!
Жителька Одеси спалила свою «євробляху» і озвучила вимоги до Зеленського... Зеленский наверно ответит по советски...Если у Вас нет денег на растаможку,то ездите на велосипеде.
Но зри в корень.
Зачем этот хлам пердячий сюда вообще завозить.Дивок на танци у клюб бухими возити?
Или по бедности,шоб було?
Ну как нормальная машина,может быть в цену айфона?
Євробляхарі.. треба було активніше підтримувати Пєтю..
У Гросі був свій "дембельський акорд'
команда Зе не брала зобовязань
ці тищі три пропали,євробляхарі..
шукайте Гройсмана..
напевне чесно тачку "розтаможив"
тепер ось заздрість,****,душу "гложет'
у нереалізованого євробляхаря..
Порох, який нас вів у Європу, протупив з "бляхами". Не треба було чудити з драконівськими штрафами. Треба було говорити з людьми, а не з партхозактивом. Про "шостого" помовчимо. Случай безнадійний.
Первый кидок по импорту машин устроил потужный экономизд пенбзденык. оно блеяло о том что нужно развивать бизнес васцадзэ. потом продолжил эту мыролюбную традицию сучма, когда ввел повышенные отчисления в пенс фонд и в карман мусорам. время гниломордого прошло без увеличения накруток, тогда даже гаишную мусарню разогнали. А вот шапкокрад через николку азаруева ( чудотворца ) продолжил повышение растоможки. И отказывался вводить пониженный коэфициент на оформление.
Ну и конечно наиболее жадными оказались кулявлобный бакайцынюк и вальцманат. те довели этот вопрос до абсурда и вессмысленности.