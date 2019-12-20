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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (8017) растаможка (137) евробляхи (160)

 Кабмин и "Автоевросила" достигли компромисса в вопросе растаможки евроблях, - МВД

Сегодня состоялось совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, председателя общественной организации "Автоевросила" Олега Ярошевича и представителей Национальной полиции Украины, на котором рассматривался вопрос растаможивания автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в фейсбуке.

Так, участники общественной организации "Автоевросила" устроили акцию под стенами правительства с просьбой рассмотреть два законопроекта - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения в соответствие с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза №2342 и проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №2345.

Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году - 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца будет рассмотрен в Верховной Раде.

Отмечается, что до принятия этих законов полиция штрафовать владельцев евроблях не будет.

Читайте также: Рада одобрила законопроект об отсрочке штрафов для владельцев евроблях

Кабмин и Автоевросила достигли компромисса в вопросе растаможки евроблях, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166589
 
 
 Топ комментарии
 
Тогда чего европейское авто 2010 го года в Польше стоит в разы дешевле, чем в Украине? Украина такая богатая страна, что население может себе это позволить?
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Та я в курсі, що всі соєві ідіоти - це алехарги з авто не старішими за 2018 рік.
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Аферисты от контрабанды авто договорились с аферистами из Офиса президента.😁🤣😊
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Аферисты от контрабанды авто договорились с аферистами из Офиса президента.😁🤣😊
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Тогда чего европейское авто 2010 го года в Польше стоит в разы дешевле, чем в Украине? Украина такая богатая страна, что население может себе это позволить?
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а пройди техогляд в Польщі на цьому старому кориті..... тоді перестанеш дивуватися
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Та я в курсі, що всі соєві ідіоти - це алехарги з авто не старішими за 2018 рік.
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хто працює - той має, а люмпен і соціальні маргінали, тільки халяву шукають....
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Скільки відсотків украінців можуть собі дозволити новеньке авто з салону? Навіщо оце соево-демагогічне "хто працює" і т. д.? Сильно ти тут напрацюєш?
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а хто сказав, що всі 100% мають їздити на авто?
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Та ти шо. Ти вважаєш, що це має бути розкішшю, як при совку? Олігарх, ти вже на бентлі чи хоча би на x-7 назбирав зі своєі украінськоі зарплати?
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ні, в мене форд..... і на відміну від тебе, не заздрю тим, хто їздить на бентлі, чи на бумері
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В салоні форда купив? Чи на якомусь мотлосі катаєшся?
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не настільки дурний, щоб купувати в салоні.... завжди купую 4-5 річне авто і катаю до 10 років....
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ты по существу лучше ответь, зебильчик! не надо сравнивать металлолом который в цивилизованной стране отправляют в утилизацию а их вместо этого продают нам! Эти машины НЕ ЕЗДЯТ по Европе!а те которые ездят - НЕ СТОЯТ в 2 раза дешевле, хватит уже эти сказки пускать в массы. Пойди купи в Германии НОРМАЛЬНУЮ машину в "2 раза дешевле", давай сразу мне сюда ссылку! там цены будут еще выше наших! (на примере bmw F10) я знаю о чём говорю т.к. искал себе там машину но увы, корыта со стуканутыми моторами 2000-2006 года переваренные с 4 частей я даже не рассматривал! Там люди покупают за теже деньги ил ичуть дороже но в гораздо лучшем состоянии чем у нас, выгода толкьо в этом! А то, чт овы покупаете за 2-3 евро это металлолом который не должен ездить по дорогам общего пользования дабы не подвергать опасности окружающих! я уже молчу про экологию. Какого фига я и мои дети должны дышать твоим сизым дымком которым ты прогреваешься под окнами????? Нет денег на машину - купи велосипед и не ной.
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ПИТАННЯ ПРОСТЕ
незебілам,"білій кістці",5 -відсоткові Иліті...


що краще.
10-річна Таврія чи 15-річний фольксваген Гольф
(при тій самій ціні Таврії в нас і Гольфа в Європі)
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що краще.
10-річна Таврія чи 15-річний фольксваген Гольф
одинаковий хлам,і то і друге на чермет
гольф то і є таврія,лише виробленна для европи
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Брехня ваша. 15 річний гольф це далеко не "таврія для Європи". Це дійсно "народний автомобіль ", а не одноразове гівно, схоже на авто.
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не надо здесь с крайности в крайности!!! в европе есть ХОРОШИЕ машины но в 90% случае сюда тащат УТИЛЬ, ты это понимаешь? Или ты живёшь в какой-то другой Украине, не в той, что я? Я еще год-1.5 назад ежедневно видел на улицах бляхи которые то дрынчат то пыхтят, то толкают с перекрестка, то проедет и столб черного дыма такой, что хоть стой хоть падай!!!! Таких машин было большинство!!! Все кто хотел купить нормальную машину -купи л и растаможил а все остальные дятлы накупили корыт без документов и требуют уже хз какую по счету отсрочку дабы кататься без уплаты налогов.

p.s. по таврии вопрос из разряда "что лучше - висящий хрен на пол шестого или висящий хрен на пол 3?"
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Ты просто соевый тормоз. Извини, но это факт. Авто, которые в Польше стоят 1500-2000, тут в Украине стоят 4000-5000 у. е. Ты считаешь это справедливым? И да, эти "корыта" вполне нормально проходят техосмотр в Польше. Так шо не надо здесь ля-ля...
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ты зеленый даун ибо ты так и не понял, то, что стоит в польше 1-2 евро и у нас 4-5$ - металлолом котоырй должен быть утилизирован! Всё. Не надо мне писать о справедливости ибо выже эти корыта сюда и таскаете на перепродажу. Не рассказывай сказки, эт ок слову о ЛЯЛЯ, эти машины НЕ ПРОХОДЯТ техосмотр в Польше! Я еще раз пишу, ляля ты наш, заходи прямо сейчас на mobile.de и найди мне bmw f10 2012+ дешевле чем у нас "в два раза" или хотябы в 1.5!!!! Я жду от тебя ссылку, мистер ляля.
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У нас люди видят только первую часть.Дэшэво!
Часть вторая,техосмотр,страховка.Не не слышали!
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не говорите ерунды - сестра живет в Испании, несколько раз покупала авто на развалах за 600 евро - 2 года откатала под машину не заглядывала, потом на тот -же развал за 300 евро и сдала, и даже при техомсмотре и страховке ей это обошлось ДЕШЕВЛЕ чем у нас
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+ усунення всіх технічних несправностей..... і рівень СО має відповідати нормі
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А почему в Британии пенсия полковника минимум 6 000 фунтов и ЗЕ суд признал преступником участвующим в воровстве денег из ПриватБанка?
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и еще подарите этому Ярошевичу точно такой же автомобиль, как он спалил в знак протеста еще при ненавистном Порохе Кабмин и "Автоевросила" достигли компромисса в вопросе растаможки евроблях, - МВД - Цензор.НЕТ 2059
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та оно и ему же подобние,бизнес на этом сделали,навезли лохам машин на левых документах
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скоро расстоможившие бляхеры будут бить нерастоможивших!)))
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100% Кабмін і "Автоєвросила" досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС - Цензор.НЕТ 6038 Пару знакомых в феврале марте растамаживали свои машины заплатили 3-4к за растаможку, теперь смотрят на весь этот цирк и задаются логичным вопросм кто кого кинул или собирается?!
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а в чем кидок? это как доллары вы купили в свое время по 28 грн а сейчас он по 23
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Так и есть. Зимой никто не знал (да и сейчас не знает), чем это кончится.
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как в чем? Дали льготный период, снизили ставки, дали возможность растаможится на порядок дешевле. А тут через пару месяцев окажется что это не такая уж и льготная растаможка была, вот сейчас точно будет ещё дешевле Кабмін і "Автоєвросила" досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС - Цензор.НЕТ 4192
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судячи з хитрожопості бляхерів, євро- в "Автоєвросила" - це не від слова "Європа"
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Компромис один единственный.
Любой ценой,под любые гарантии,приглашать в Украину автогиганты,для открытия тут производства.
Поднимать промышленность,зарплаты,налаживать банковскую структуру.
И тогда не надо будет скупать автохлам,и растомаживать его,после чего создавать на этом хламе самим себе проблемы!
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И название надо изменить.Не АВТОЕВРОСИЛА!
А АВТОЕВРОХЛАМ!
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чушок. ты наверное на бугатти ездиш.
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Кабмин и "Автоевросила" достигли компромисса в вопросе растаможки евроблях, - МВД - Цензор.НЕТ 5489

Жителька Одеси спалила свою «євробляху» і озвучила вимоги до Зеленського... Зеленский наверно ответит по советски...Если у Вас нет денег на растаможку,то ездите на велосипеде.
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А могли б на запчастини розпродати мін 1.5к евро! Щось мені підказує, що це окуєнна постанова зі спецефектами!
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большинство бляхарей мудаки, которые сознательно шли на нарушение закона, а потом быковали, мол дайте растаможку.. никакого сочувствия к ним.
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Так то оно так.
Но зри в корень.
Зачем этот хлам пердячий сюда вообще завозить.Дивок на танци у клюб бухими возити?
Или по бедности,шоб було?
Ну как нормальная машина,может быть в цену айфона?
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я против старого хлама категорически, машина ну макс по возрасту разрешить таможить 15летние и после прохождения жёсткого техосмотра. И опять назревает вопрос, как быть тем кто выкинул весной 3-5тыс долларов на "льготную растаможку" ?
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Гройсман-Порошенко думали,що залишаться.. і якось з євробляхарями"закриють питання".

Євробляхарі.. треба було активніше підтримувати Пєтю..
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"жесткий" техосмотр пройдет даже подлохмаченный горбатый
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эти говноеды чем-то лучше всех остальных?? навезли настоящий УТИЛЬ который пердит, пыхтит за три копейки который должен был быть утилизирован в Европе а еще им подавай бесплатную растаможку?? не можешь позволить - не покупай! Мне через месяц таможить машину, нормальная свежая машина в новом состоянии с США с минимальными повреждениями, почему я должен платить и именно бляхеры с их корытами - нет? Платите как все!
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Там большая половина таких машин натурально подобралась как автохлам под заборами. Все кто хотел и были ровные доки уже растаможился, остались самые хитрожопые, купившие машину на Молдована или Латвийскую фирму которой след простыл, а теперь права качают, хотят на халяву и без документов таможится.
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так в том то и дело, идут они лесом. У нас в городе идин бляхер отсидевший за убийство напал на днях на человека на дороге, с молотком, буквально чуть не забил его просто потому, что его царскому "пацанскому корыту" (митсубиши еклипс нулевых) не дают ездить по всей дороге как он хочет и это не единичный случай. Потом еще в больницу приходили угрожали шоб отозвал заяву. Только самые наглые быдланы и отбросы (в большинстве своём) по сей день ездят на на еврономерах нарушая закон, там ни стыда ни совести ни мозгов.
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номральные люди уже давно потаможились или в процессе и только быдланы без документов ждут халявы выбивая очередную отсрочку.
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Пару знакомых в феврале марте растамаживали свои машины заплатили 3-4к за растаможку, теперь смотрят на весь этот цирк и задаются логичным вопросм кто кого кинул или собирается?!

У Гросі був свій "дембельський акорд'
команда Зе не брала зобовязань
ці тищі три пропали,євробляхарі..
шукайте Гройсмана.. Кабмін і "Автоєвросила" досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС - Цензор.НЕТ 5289
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ты это уже писал выше, палец заклинил или нафейхуа ты опять тоже самое напечатал?
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ти надактивний в темі ,Лєвєньов..
напевне чесно тачку "розтаможив"
тепер ось заздрість,****,душу "гложет'
у нереалізованого євробляхаря.. Кабмін і "Автоєвросила" досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС - Цензор.НЕТ 6059
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Бляхери добились чергового "останнього" відтермінування на невизначений час. Немає ніякої гарантії, що прийнятний для них закон буде ухвалений у лютому. Аваков заробив бали, які йому украй потрібні після "непоняток" зі справою Шеремета. Гончарук, що доклав рук до провалу в бюджеті, теж заробив своїх півбала.
Порох, який нас вів у Європу, протупив з "бляхами". Не треба було чудити з драконівськими штрафами. Треба було говорити з людьми, а не з партхозактивом. Про "шостого" помовчимо. Случай безнадійний.
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Знатно подгорают пуканы у тех, кто повелся на развод Южаниной и "растаможил".
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та порядок конечно надо наводить. Но не стоит думать что разрешат 20-30летние машины завозить за копейки. Думаю самое правильное ограничить возраст 12-15лет, полный техосмотр и сделать среднюю цену таможни для машин с кубатурой 1,3 - 2л около 1 - 1.5кэвро. И не надо ничего больше изобретать.
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В Грузии давно все уже придумали. Все авто на местных номерах там. Чем мы хуже ?
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А кто изначально всю эту говнянку с евробляхахами заварил законодательно?
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точнее сказать кто на этом зарабатывал миллионы каждый месяц при завозе и перезавозе бляхи. Ответ -тот кто контролировал таможни
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Вся история в трех строчках:
Первый кидок по импорту машин устроил потужный экономизд пенбзденык. оно блеяло о том что нужно развивать бизнес васцадзэ. потом продолжил эту мыролюбную традицию сучма, когда ввел повышенные отчисления в пенс фонд и в карман мусорам. время гниломордого прошло без увеличения накруток, тогда даже гаишную мусарню разогнали. А вот шапкокрад через николку азаруева ( чудотворца ) продолжил повышение растоможки. И отказывался вводить пониженный коэфициент на оформление.
Ну и конечно наиболее жадными оказались кулявлобный бакайцынюк и вальцманат. те довели этот вопрос до абсурда и вессмысленности.
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