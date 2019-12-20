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Все про:игорный бизнес (304) Нацполиция (10607)

 Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине

Мобильные группы, в состав которых входят работники территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают отработку по всей территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины.

Мобильные группы продолжают работу.

"Обращаемся к гражданам с просьбой в случае выявления функционирования таких заведений сообщать информацию по спецлинии "102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166587
 
 
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какой маленький город)). у меня столько на ближайшем перекрёстке.
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идиоты вам же про платили за крышу и за январь Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 8670
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как то избирательно отработали, возле моего дома стоит прелесть и ждёт клиентов
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какой маленький город)). у меня столько на ближайшем перекрёстке.
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как у видел рядом с бигмордой летом потянуло на асоциацию,вибач
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аваков щимит конкурентов под шумок - расширятся будет
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идиоты вам же про платили за крышу и за январь Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 8670
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Через полтора часа буду идти домой и спецом пройду мимо космолота, мне аж интересно йок он или как?
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Вы не учли главного перед походом. 500 точек по всей Украине ? Просто Арсен Борисович решил закрыть нерентабельные точки под видом борьбы с игральным бизнесом Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 4959. А то уже явный перебор
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Баааа! А, что, точнее КТО, мегал 5 в сутки отрабатывать в течении 5 дет? Давно ни олного бы не осталось. Но видимо кто то был заинтересован в их работе. Хитрый такой. Как новорят в городе Ереване, _ самый хитрый из армян это Арсенчик АвакЯн.
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Где новость про катастрофу с бюджетом? что вы отвлекаете народ второстепенными новостями? Народ не получит пенсии, и не будет понимать что произошло!
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Давай новость про катастрофу с бюджетом в студию! . Чаз зебуинов в очередной раз размажем Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 8477
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Правильно, нечего жалеть эту зелёную сволочь!Отполировать им мослы за всё что сделали со страной!!!)))
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а сколько нала нагребли!!! Побольше бриллиантовых прокуроров!
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Ржунимагу. У моего Побратима до сих пор среди статей есть разбой и бандитизм за разгром точки с нелегальным казино. Только у мусоров это проходит как лотерея, которая платит налоги
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Закрыли или прикрыли??? Пока все заведения стоят и сверкают.
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Тёмный Рыцарь, [20.12.19 11:39]
@writetodarkk
Привет. В Белой Церкви нормально работают игровые залы, как будто ничего не произошло. Здесь давно уже все поделено между полицией, прокуратурой и СБУ.
Прокуратура Белой Церкви сейчас занята дизельными заправками. У полиции хочет отжать этот кусок пирога.
Недавно провели обыск, изьяли цистерны с топливом, бодро 12 декабря отрапортовали https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=262631&fp=20 и вуаля - не прошло и недели как заправка стоит на том же месте со старыми цистернами.
Вот так в Белой Церкви прокуратура борется с преступностью.
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У них под крышей в каждом городе по 50 игорных заведений. Напугали ежа голым тухесом.
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а чего так "много"? космолоты есть наверное в каждом населенном пункте крупнее 50 дворов
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как то избирательно отработали, возле моего дома стоит прелесть и ждёт клиентов
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децентрализация говорят настоящая! Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине - Цензор.НЕТ 7728
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Рюкзаков наводит порядок в своем хозяйстве. Это называется-оптимизация производства. Ну и щеки заодно раздуть.
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Политика Страны, [20.12.19 14:22]
Журналисты «Страны» Галина Студенникова, Людмила Ксенз и Кирилл Малышев понятно и подробно объяснили с чем связана внезапно охватившее правительство тяга к борьбе с нелегальным игорным бизнесом.
Если коротко, причин две.
Первая - в «Слуге народа считают», что вчера законопроект о легализации игорки провалился, потому что операторы нелегального рынка подкупили часть «слуг». Таким образом, власти решили отомстить нелегалам - мол, раз вы так по подлому действуете, то мы в ответ вас вообще всех зачистим (ну это, конечно, ещё бабушка надвое сказала - кто там кого зачистит и по какой таксе).
Вторая - закон о легализации азартных игр все-таки хотят провести через Раду.
В этом заинтересованы крупные игроки, которые готовы активно и легально работать в Украине. Но перед этим они хотели зачистить рынок от мелких нелегалов. К чему, собственно, они власти и побуждают.
Подробнее здесь:
https://strana.ua/articles/240441-chto-proiskhodit-s-ihornym-biznesom-v-ukraine-.html
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Отработайте Пр Маяковского, Перова Оболонский и сразу будет еще 500
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... срубили бабла и попросили пару дней не работать ...
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Менти як кришували, так й будуть це робити... Змінять вивіски...
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Що їм заважало займатися ними раніше? Показуха
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Как интересно выходит, знали где находятся все эти казино. А как же криминальная ответственность за бездеятельность и покрывание этих казино?
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а при ***** вони себе нормально чухали, не жужали )))
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Днепр,Слобожанский,1-4штуки и незаконная пристройка, Слобожанский,2-2штуки, Слобожанский,4-1 штука, Слобожанский12-1 штука, идалее везде,по пр Слобожанский по1,2, 3 в каждом доме!! и все прям законные?? никого не тронули!!
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А в одессе на Королева на против офиса нацполиции два заведения так и работают?
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отработали более 500 игорных заведений, и в нескольких даже сорвали джекпот, неосторожными движениями, по привычке.
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