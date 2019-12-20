 Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины.

Мобильные группы продолжают работу.

"Обращаемся к гражданам с просьбой в случае выявления функционирования таких заведений сообщать информацию по спецлинии "102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

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