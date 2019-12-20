 Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины.
Мобильные группы продолжают работу.
"Обращаемся к гражданам с просьбой в случае выявления функционирования таких заведений сообщать информацию по спецлинии "102", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.
@writetodarkk
Привет. В Белой Церкви нормально работают игровые залы, как будто ничего не произошло. Здесь давно уже все поделено между полицией, прокуратурой и СБУ.
Прокуратура Белой Церкви сейчас занята дизельными заправками. У полиции хочет отжать этот кусок пирога.
Недавно провели обыск, изьяли цистерны с топливом, бодро 12 декабря отрапортовали https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=262631&fp=20 и вуаля - не прошло и недели как заправка стоит на том же месте со старыми цистернами.
Вот так в Белой Церкви прокуратура борется с преступностью.
Журналисты «Страны» Галина Студенникова, Людмила Ксенз и Кирилл Малышев понятно и подробно объяснили с чем связана внезапно охватившее правительство тяга к борьбе с нелегальным игорным бизнесом.
Если коротко, причин две.
Первая - в «Слуге народа считают», что вчера законопроект о легализации игорки провалился, потому что операторы нелегального рынка подкупили часть «слуг». Таким образом, власти решили отомстить нелегалам - мол, раз вы так по подлому действуете, то мы в ответ вас вообще всех зачистим (ну это, конечно, ещё бабушка надвое сказала - кто там кого зачистит и по какой таксе).
Вторая - закон о легализации азартных игр все-таки хотят провести через Раду.
В этом заинтересованы крупные игроки, которые готовы активно и легально работать в Украине. Но перед этим они хотели зачистить рынок от мелких нелегалов. К чему, собственно, они власти и побуждают.
Подробнее здесь:
https://strana.ua/articles/240441-chto-proiskhodit-s-ihornym-biznesom-v-ukraine-.html