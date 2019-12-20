 Ставки по кредитам в Украине будут снижаться, – банковский эксперт Хелемский

"В 2020 году потребителям банковских услуг – как ритейлу, так и корпоративным клиентам – следует ожидать снижения стоимости кредитных ресурсов. Национальный банк Украины продолжит политику снижения учетной ставки. В принципе, это общемировой тренд – центробанки различных стран мира активно снижают базовые ставки", – заявил Хелемский.

Хелемский напомнил, что учетная ставка является производной от риска. По мнению Хелемского, риски для Украины минимизируются, свидетельством чему является снижение процентных ставок по облигациям внешнего и внутренного государственного займа Украины. Потому смягчение монетарной политики Национального банка Украины и снижение учетной ставки является закономерным процессом.

Отметим, что 12 декабря правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых. Это пятое снижение учетной ставки за год – еще в начале 2019 года данный показатель составлял 18%. НБУ декларирует цель снизить учетную ставку до 8% в 2021 году.