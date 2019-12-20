 Ставки по кредитам в Украине будут снижаться, – банковский эксперт Хелемский

"В 2020 году потребителям банковских услуг – как ритейлу, так и корпоративным клиентам – следует ожидать снижения стоимости кредитных ресурсов. Национальный банк Украины продолжит политику снижения учетной ставки. В принципе, это общемировой тренд – центробанки различных стран мира активно снижают базовые ставки", – заявил Хелемский.
Хелемский напомнил, что учетная ставка является производной от риска. По мнению Хелемского, риски для Украины минимизируются, свидетельством чему является снижение процентных ставок по облигациям внешнего и внутренного государственного займа Украины. Потому смягчение монетарной политики Национального банка Украины и снижение учетной ставки является закономерным процессом.
Отметим, что 12 декабря правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых. Это пятое снижение учетной ставки за год – еще в начале 2019 года данный показатель составлял 18%. НБУ декларирует цель снизить учетную ставку до 8% в 2021 году.
Про це в коментарі інтернет-виданню Новини України - From-UA заявив український політичний діяч Степан Хмара.
На думку нашого співрозмовника,якщо брати суспільство і владу, то суспільство все-таки якось може схаменутися в критичні моменти, щоб застерегти владу від дуже поганого.
«Але, на жаль, суспільство теж треба розділити, на активну його частину і ту більшість, до речі, яка породжує діючу сьогодні владу», - додає Степан Хмара.
«Успіхів я не бачу. Єдиний успіх, що до кінця цього року не дадуть антиукраїнській владі остаточно вирішити ліквідацію України через дозвіл продати українську землю. Але ця боротьба має бути і на наступний рік», - підкреслює політичний діяч.
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А поганого, зі слів нашого співрозмовника, - в Україні сформована вища влада, парламент, керівництво ліквідаторів української держави.
«Суспільству треба пам'ятати, ніяких ілюзій - це прийшли ліквідатори. Тому про які позитиви можна говорити? У нас катастрофічна загроза витає над Україною - втрата взагалі суверенітету. Чим тут можна тішитись? Нема чим тішитись», - резюмував Степан Хмара.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347682-tse_prijshli_likvidatori_stepan_hmara_poperedhaje_pro_strashnu_zagrozu_dlja_ukrajini
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